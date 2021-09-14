Случайное блуждание - страница 17
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По каким принципам работает этот ваш условный мегасеточник? Если по каким-то осмысленным, то вот он - прогноз, который вам якобы не нужен, а он есть и работает. Если по сове на глобусе, то и прибыль сеточника будет случайной и неповторимой, манименеджмент в такой случае просто самообман.
У меня нет сеточников вообще, я просто привел как пример, любой из кодебазы, они все очень хорошо зарабатывают пока не сольют.
Да он вообще не соображает, о чем говорит, разве не видно? Сперва ему график СБ и тики - одно и то же, в следующем посте додумался, что у тиков шаг не фиксированный, сейчас пойдет еще погуглит по верхам и про разные формы распределений узнает. Видимо его методы так же работают на СБ, как на и на графике цены - никак, поэтому человеку и разницы нет, куда их натягивать - результат одинаковый. А разница есть и огромная.
Вот.
Ай-ай-ай Баскаков молодец!!!
Баскаков с любезностью предоставил график бросков монетки.
Покажи мне, любезный vladavd, большое отличие тиковых графиков от представленных Баскаковым графиков монетных случайных бросков.
Всё о чем Я говорил, видно на графике.)
как насчет попытки экстрополяции дневных и недельных данных рынков на такие же графики СБ?
у меня что то не получается)
Надо искать зацикливание, вот где грааль
Да на рынке их пруд пруди, не все что там блестит золото.
Надо искать зацикливание, вот где грааль
имеется в виду флаг?
а что дальше с ним делать?
мой вывод таков: СБ оно само по себе. и оно не имеет памяти. В этом главное отличие СБ от рынков
Уже ближе к истине, но почему тогда приближаясь к бесконечности выравнивается количество выпадений орел / рЯшка?
Явно и тут присутствует память, а так тут наши форумяне-кодеры-трейдеры не поверят в силу законов природы.)
на врядли такая память имеет хоть какую то практическую пользу для трейдера с небесконечным капиталом. и момент большой порки для такого трейдера не маячит в бесконечно отдаленном будущем..
я не знаю ни одного мелкого трейдера сколотившего состояние занимаясь усреднением и тем более мартингайлом..
Что то тема заглохла.)
Подкину новых дровишек.
Вот в подвале индикатор который на открытии бара заранее определяет цвет свечи.
Голубой цвет индикатора - свечка будет бычья, а томатный - медвежья.
Индикатор не подсматривает будущее, только анализирует прошлое. Типа ПНБ Юсуфа, но в нём заложен другой алгоритм.
Таким образом можно вычислять даже следующий результат выпадения монетки.
Вероятность считайте сами. Я не умею)) Я не математик.)