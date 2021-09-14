Случайное блуждание - страница 17

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vladavd:

По каким принципам работает этот ваш условный мегасеточник? Если по каким-то осмысленным, то вот он - прогноз, который вам якобы не нужен, а он есть и работает. Если по сове на глобусе, то и прибыль сеточника будет случайной и неповторимой, манименеджмент в такой случае просто самообман.

У меня нет сеточников вообще, я просто привел как пример, любой из кодебазы, они все очень хорошо зарабатывают пока не сольют.

 
vladavd #:

Да он вообще не соображает, о чем говорит, разве не видно? Сперва ему график СБ и тики - одно и то же, в следующем посте додумался, что у тиков шаг не фиксированный, сейчас пойдет еще погуглит по верхам и про разные формы распределений узнает. Видимо его методы так же работают на СБ, как на и на графике цены - никак, поэтому человеку и разницы нет, куда их натягивать - результат одинаковый. А разница есть и огромная.  

Вот.

Ай-ай-ай  Баскаков молодец!!! 

Баскаков с любезностью предоставил график бросков монетки.

Покажи мне, любезный vladavd, большое отличие тиковых графиков от представленных  Баскаковым графиков монетных случайных бросков.

Всё о чем Я говорил, видно на графике.)


 

как насчет попытки экстрополяции дневных и недельных данных рынков на такие же графики СБ?

у меня что то не получается)

Файлы:
SP500.png  46 kb
XAGUSDWeekly.png  59 kb
 
мой вывод таков: СБ оно само по себе. и оно не имеет памяти.. В этом главное отличие СБ от рынков
[Удален]  
Надо искать зацикливание, вот где грааль
 
Vladimir Baskakov #:
Надо искать зацикливание, вот где грааль

Да на рынке их пруд пруди, не все что там блестит золото.

 
Vladimir Baskakov #:
Надо искать зацикливание, вот где грааль

имеется в виду флаг?

а что дальше с ним делать?

 
Technical dervish #:
мой вывод таков: СБ оно само по себе. и оно не имеет памяти. В этом главное отличие СБ от рынков

Уже ближе к истине, но почему тогда приближаясь к бесконечности выравнивается количество выпадений орел / рЯшка?

Явно и тут присутствует память, а так тут наши форумяне-кодеры-трейдеры не поверят в силу законов природы.)

 

на врядли такая память имеет хоть какую то практическую пользу для трейдера с небесконечным капиталом. и момент большой порки для такого трейдера не маячит в бесконечно отдаленном будущем.. 

я не знаю ни одного мелкого трейдера сколотившего состояние занимаясь усреднением и тем более мартингайлом..

 

Что то тема заглохла.)

Подкину новых дровишек.

Вот в подвале индикатор который на открытии бара заранее определяет цвет свечи.

Голубой цвет индикатора - свечка будет бычья, а томатный - медвежья.

Индикатор не подсматривает будущее, только анализирует прошлое. Типа ПНБ Юсуфа, но в нём заложен другой алгоритм.

Таким образом можно вычислять даже следующий результат выпадения монетки.

Вероятность считайте сами. Я не умею)) Я не математик.)

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