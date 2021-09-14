Случайное блуждание - страница 32
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Не зачем извиняться, тут все одинаковые( и я в том числе)) хотят показаться умнее и выше других. Это ж люди))
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Поверьте, я говорю серьёзно.
Вы ведь не будете отрицать Закон больших чисел? Правда?
На примере "монетки" мы можем проследить процесс от первого броска до бесконечности.
Опираясь на Закон больших чисел мы можем провести прямую линию от первого броска до бесконечности.
Так как результаты бросков могут выливаться в серии с одинаковым + или -, происходит отклонение графика от нашей прямой линии.
А вот тут Закон больших чисел не позволит отклоняться бесконечно в одну или другую сторону.
Если Вы уловили смысл, то уже хорошо. Остальные нюансы не намерен тут рассказывать.
Парадокс бесконечности в том, что половина бесконечности тоже бесконечна. Поэтому, кроме того что на бесконечной выборке сумма орлов и решек стремится к нулю, она также стремится к бесконечности, и неизвестно к минус бесконечности или к плюс бесконечности.
Кроме того, начав когда-то отсчет, это для наблюдателя начало отсчета, а не для монетки. Неизвестно на какую величину уже есть отклонение в момент начала отсчета, то есть неизвестно с какой стороны аттрактор находится, и метаться бесполезно, неизвестно, возврат ли пошел к нулю или продолжается отклонение.
Кроме того, начав когда-то отсчет, это для наблюдателя начало отсчета, а не для монетки. Неизвестно на какую величину уже есть отклонение в момент начала отсчета, то есть неизвестно с какой стороны аттрактор находится.
это важно?
Для монетки? наблюдателя?
или ат трактора?
это важно?
Для монетки? наблюдателя?
или ат трактора?
А что "это"?
Предположение такое, если правильно понял. Что раз мы имеем равновероятное выпадение 1 или(-1). То средний вектор графика должен стремиться к горизонтали. Но дело в том, что для случайного блуждания может не выполняться условие, что будет равновероятное выпадение 1;(-1).
Серии могут быть разные, с одинаковым знаком. Всегда будет перевес в какую то сторону из-за неравных количеств одинаковых результатов в сериях. Серия это последовательное выпадение одного из результатов + или - несколько раз подряд.
Серии в свою очередь распределяются неравномерно. Перекос увеличивается, но Закон больших чисел не позволит "перекосить в бесконечность".
Проще уже объяснить не могу. Не физик и не математик.))) Эти науки не изучал и не буду)))
это важно?
Для монетки? наблюдателя?
или ат трактора?
Монетке пофик - у нее мосхов нет.
Наблюдателю тоже... ;)
Серии могут быть разные, с одинаковым знаком. Всегда будет перевес в какую то сторону из-за неравных количеств одинаковых результатов в сериях. Серия это последовательное выпадение одного из результатов + или - несколько раз подряд.
Серии в свою очередь распределяются неравномерно. Перекос увеличивается, но Закон больших чисел не позволит "перекосить в бесконечность".
Проще уже объяснить не могу. Не физик и не математик.))) Эти науки не изучал и не буду)))
что тут можно сказать: вот это каша. монетка возвращается по закону больших чисел. Закон её заставляет. no comments
что тут можно сказать: вот это каша. монетка возвращается по закону больших чисел. Закон её заставляет. no comments
Так дочитай же книшку по терверу.
Для этого нужно всего лишь жить вечно
Тебе только 33 года. Учи математику и физику, а не болтайся на форуме в каждой ветке. Пригодится в трейдинге.