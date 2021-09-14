Случайное блуждание - страница 14

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Andrei Khlebnikov:
А есть где скачать котировки СБ для MT? Ну чтоб без танцев с бубном поставить и попробовать прогнать в тестере пару стратегий?
Есть некоторые "брокеры", которые зарегистрированы как игровые. Так вот они "котируют", (в т.ч. и в выходные) так называемые синтетические индексы...
 
 
Mikhail Dovbakh:
Есть некоторые "брокеры", которые зарегистрированы как игровые. Так вот они "котируют", (в т.ч. и в выходные) так называемые синтетические индексы...
 

Это не то что надо.

 
Uladzimir Izerski:

Это не то что надо.

Вы не "ЭТО" просили?

Кто желает развлечься на СБ могут начать "торговлю" и на истории и вживую (без заглядывания в будущее) ...

)

 
Mikhail Dovbakh:
Есть некоторые "брокеры", которые зарегистрированы как игровые. Так вот они "котируют", (в т.ч. и в выходные) так называемые синтетические индексы...
 
Uladzimir Izerski:

Это не то что надо.

Просто столько статей, тем на форуме на эту тему, неужели никто не создал символ RND для метотрейдера и не проверил? Киньте пожалуйста ссылку или файл в личку котировки для MT5 рандом, наверняка советник можно сделать который синтетики будет делать произвольные. Ну хоть что-то, где эти котировки на которых нельзя заработать? Картинки с этими графиками вполне нормально выглядят, хочу попробовать поторговать на них. Но не хочу сильно погружаться и тратить время на создание этих графиков, есть ведь у кого-то по любому.

 
Andrei Khlebnikov:

Просто столько статей, тем на форуме на эту тему, неужели никто не создал символ RND для метотрейдера и не проверил? Киньте пожалуйста ссылку или файл в личку котировки для MT5 рандом, наверняка советник можно сделать который синтетики будет делать произвольные. Ну хоть что-то, где эти котировки на которых нельзя заработать? Картинки с этими графиками вполне нормально выглядят, хочу попробовать поторговать на них. Но не хочу сильно погружаться и тратить время на создание этих графиков, есть ведь у кого-то по любому.

Мне то они в общем то и не нужны. Тики тот же аналогичный рандом. Суть одна.

Картинку кто то сбрасывал раньше, значит есть и график рандомный для МТ4-5.

 
Uladzimir Izerski:

Мне то они в общем то и не нужны. Тики тот же аналогичный рандом. Суть одна.

Картинку кто то сбрасывал раньше, значит есть и график рандомный для МТ4-5.

Просто как в том анекдоте получается: не читал, но осуждаю. Никто не пробовал, но все согласны, что нет смысла.

Тут недавно в одной теме очень неплохие мониторинги проскакивали, есть же люди с хорошими торговыми стратегиями, просто проверить матожидание от хороших роботов на обычных графиках и на СБ.

 
Andrei Khlebnikov:

Тут недавно в одной теме очень неплохие мониторинги проскакивали, есть же люди с хорошими торговыми стратегиями, просто проверить матожидание от хороших роботов на обычных графиках и на СБ.

Вся прелесть описанных мною случайных котировок синтетических индексов от сертифицированных брокеров в том, что их генераторы прошли проверку  и подтверждена случайность.

Это позволяет апологетам теории "заработка" на СБ продемонстрировать успех своих стратегий не на истории невесть как сгенерированых последовательностей, а как бы вживую...

)

 
Mikhail Dovbakh:

Вся прелесть описанных мною случайных котировок синтетических индексов от сертифицированных брокеров в том, что их генераторы прошли проверку  и подтверждена случайность.

Это позволяет апологетам теории "заработка" на СБ продемонстрировать успех своих стратегий не на истории невесть как сгенерированых последовательностей, а как бы в живую...

)

Совсем не соответствует монетке.

У монетки значение на графике будет 1 или -1, а на тиках значение может меняться на разную величину.

Вот если уж речь зашла о монетке, то надо придерживаться таких правил. Не вилять хвостом. 

 
Uladzimir Izerski:

Совсем не соответствует монетке.

У монетки значение на графике будет 1 или -1, а на тиках значение может меняться на разную величину.

Вот если уж речь зашла о монетке, то надо придерживаться таких правил. Не вилять хвостом. 

D)

Случайное блуждание
Случайное блуждание
  • 2021.08.25
  • www.mql5.com
Здравствуйте, нашёл статью 2011 года (https://smart-lab.ru/blog/26840.php), в которой утверждается, что можно получить + на случайном блуждании...
 
Andrei Khlebnikov:

Просто столько статей, тем на форуме на эту тему, неужели никто не создал символ RND для метотрейдера и не проверил? Киньте пожалуйста ссылку или файл в личку котировки для MT5 рандом, наверняка советник можно сделать который синтетики будет делать произвольные. Ну хоть что-то, где эти котировки на которых нельзя заработать? Картинки с этими графиками вполне нормально выглядят, хочу попробовать поторговать на них. Но не хочу сильно погружаться и тратить время на создание этих графиков, есть ведь у кого-то по любому.

Ну вот например http://www.random-chart.com/

Random chart
Random chart
  • www.random-chart.com
Daily random chart - Daily random working strategies!
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