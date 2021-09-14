Случайное блуждание - страница 14
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А есть где скачать котировки СБ для MT? Ну чтоб без танцев с бубном поставить и попробовать прогнать в тестере пару стратегий?
Есть некоторые "брокеры", которые зарегистрированы как игровые. Так вот они "котируют", (в т.ч. и в выходные) так называемые синтетические индексы...
Это не то что надо.
Это не то что надо.
Вы не "ЭТО" просили?
Кто желает развлечься на СБ могут начать "торговлю" и на истории и вживую (без заглядывания в будущее) ...
)
Есть некоторые "брокеры", которые зарегистрированы как игровые. Так вот они "котируют", (в т.ч. и в выходные) так называемые синтетические индексы...
Это не то что надо.
Просто столько статей, тем на форуме на эту тему, неужели никто не создал символ RND для метотрейдера и не проверил? Киньте пожалуйста ссылку или файл в личку котировки для MT5 рандом, наверняка советник можно сделать который синтетики будет делать произвольные. Ну хоть что-то, где эти котировки на которых нельзя заработать? Картинки с этими графиками вполне нормально выглядят, хочу попробовать поторговать на них. Но не хочу сильно погружаться и тратить время на создание этих графиков, есть ведь у кого-то по любому.
Просто столько статей, тем на форуме на эту тему, неужели никто не создал символ RND для метотрейдера и не проверил? Киньте пожалуйста ссылку или файл в личку котировки для MT5 рандом, наверняка советник можно сделать который синтетики будет делать произвольные. Ну хоть что-то, где эти котировки на которых нельзя заработать? Картинки с этими графиками вполне нормально выглядят, хочу попробовать поторговать на них. Но не хочу сильно погружаться и тратить время на создание этих графиков, есть ведь у кого-то по любому.
Мне то они в общем то и не нужны. Тики тот же аналогичный рандом. Суть одна.
Картинку кто то сбрасывал раньше, значит есть и график рандомный для МТ4-5.
Мне то они в общем то и не нужны. Тики тот же аналогичный рандом. Суть одна.
Картинку кто то сбрасывал раньше, значит есть и график рандомный для МТ4-5.
Просто как в том анекдоте получается: не читал, но осуждаю. Никто не пробовал, но все согласны, что нет смысла.
Тут недавно в одной теме очень неплохие мониторинги проскакивали, есть же люди с хорошими торговыми стратегиями, просто проверить матожидание от хороших роботов на обычных графиках и на СБ.
Тут недавно в одной теме очень неплохие мониторинги проскакивали, есть же люди с хорошими торговыми стратегиями, просто проверить матожидание от хороших роботов на обычных графиках и на СБ.
Вся прелесть описанных мною случайных котировок синтетических индексов от сертифицированных брокеров в том, что их генераторы прошли проверку и подтверждена случайность.
Это позволяет апологетам теории "заработка" на СБ продемонстрировать успех своих стратегий не на истории невесть как сгенерированых последовательностей, а как бы вживую...
)
Вся прелесть описанных мною случайных котировок синтетических индексов от сертифицированных брокеров в том, что их генераторы прошли проверку и подтверждена случайность.
Это позволяет апологетам теории "заработка" на СБ продемонстрировать успех своих стратегий не на истории невесть как сгенерированых последовательностей, а как бы в живую...
)
Совсем не соответствует монетке.
У монетки значение на графике будет 1 или -1, а на тиках значение может меняться на разную величину.
Вот если уж речь зашла о монетке, то надо придерживаться таких правил. Не вилять хвостом.
Совсем не соответствует монетке.
У монетки значение на графике будет 1 или -1, а на тиках значение может меняться на разную величину.
Вот если уж речь зашла о монетке, то надо придерживаться таких правил. Не вилять хвостом.
D)
Просто столько статей, тем на форуме на эту тему, неужели никто не создал символ RND для метотрейдера и не проверил? Киньте пожалуйста ссылку или файл в личку котировки для MT5 рандом, наверняка советник можно сделать который синтетики будет делать произвольные. Ну хоть что-то, где эти котировки на которых нельзя заработать? Картинки с этими графиками вполне нормально выглядят, хочу попробовать поторговать на них. Но не хочу сильно погружаться и тратить время на создание этих графиков, есть ведь у кого-то по любому.
Ну вот например http://www.random-chart.com/