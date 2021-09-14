Случайное блуждание - страница 27
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Ага, понял, что ты следующий)
Тебе уже больше чем 33). Зачем тебе эти забавы со СБлудами? Проходи мимо, ты здоров как бык.)
Небольшое наблюдение. Из тех кто упорно с пеной у рта доказывает что на монетке можно зарабатывать, никто (т.е. ни одного человека) не смог показать нормальный реальный мониторинг.
Доказать утверждение в публичном эксперименте тоже (спрыгивают до начала на том или ином этапе обсуждения деталей)
Андрей, а зачем?
Не нужно зарабатывать на монетке, нужно просто спекулировать. Куда бы цена ни пошла - просто стоп и тейк.
Ну так что, повелитель рандома и властелин графиков всех мастей планирует вывозить за базар и показывать профит на СБ?
Если промолчу, подумаешь испугался. А так скажу тебе прямо.
Кто ты такой, что бы я перед тобой отчитывался?
Я никогда ни у кого не требовал доказательств на форуме и другим не советую. В этом нет смысла, а только показатель зависти.
Всегда смотрите в свой карман, а не в чужой.
Природа хитрая. Она не даёт возможности завидным. А это очень важно, особенно на финансовых рынках.
Если промолчу, подумаешь испугался. А так скажу тебе прямо.
Кто ты такой, что бы я перед тобой отчитывался?
Я никогда ни у кого не требовал доказательств на форуме и другим не советую. В этом нет смысла, а только показатель зависти.
Всегда смотрите в свой карман, а не в чужой.
Природа хитрая. Она не даёт возможности завидным. А это очень важно, особенно на финансовых рынках.
Да это факт: как только запахло конкретикой, ты включил заднюю. Испугался ты или бесстрашно сочиняешь - мне твои эмоции без разницы, зато факт твоего балабольства теперь у всех на виду. Не то чтобы это новость для кого-то здесь, но сейчас прям верняк.
Зависть можно предположить как мотив, когда есть реальные достижения, а у тебя-то они какие, может я что-то пропустил? Пока ничего кроме пустой пафосной болтовни не видел.
Да это факт: как только запахло конкретикой, ты включил заднюю. Испугался ты или бесстрашно сочиняешь - мне твои эмоции без разницы, зато факт твоего балабольства теперь у всех на виду. Не то чтобы это новость для кого-то здесь, но сейчас прям верняк.
Зависть можно предположить как мотив, когда есть реальные достижения, а у тебя-то они какие, может я что-то пропустил? Пока ничего кроме пустой пафосной болтовни не видел.
Вова, уважаемый форумчанин, модераторы неделями ждут, когда он сформулирует мысль для своей ветки. Это о чём-то говорит
Ой, появился мой маленький, давай я тебя поглажу. Ты такой мягкий и пушистый.
Да это факт: как только запахло конкретикой, ты включил заднюю. Испугался ты или бесстрашно сочиняешь - мне твои эмоции без разницы, зато факт твоего балабольства теперь у всех на виду. Не то чтобы это новость для кого-то здесь, но сейчас прям верняк.
Зависть можно предположить как мотив, когда есть реальные достижения, а у тебя-то они какие, может я что-то пропустил? Пока ничего кроме пустой пафосной болтовни не видел.
А на этом форуме не хотят что бы я что то рассказывал. Сразу забивают постами, что я пиарюсь, рекламирую и прочие гадости.
Не ужели мне приятно после всего того объяснять и показывать что-то новое, передовое.
А комки грязи мне без разницы от кого получать от Баскакова или от тебя. Аминь.
А на этом форуме не хотят что бы я что то рассказывал. Сразу забивают постами, что я пиарюсь, рекламирую и прочие гадости.
Не ужели мне приятно после всего того объяснять и показывать что-то новое, передовое.
А комки грязи мне без разницы от кого получать от Баскакова или от тебя. Аминь.
Не надо гнать, никто тебе не мешал, у тебя только личных веток здесь было несколько и в них ни слова по делу, и еще в кучу чужих ты свое флудерское жало засунул. Ты сперва без конца задрачиваешь пустой болтовней, потом кто-то не выдерживает и требует конкретики, ты такой типа ой все, обиделся и решил ничего не рассказывать, сливаешься и так по кругу. Давно уже понятно, что ты кроме пространного словоблудия ничего выдать не можешь. Сейчас вот предложили ничего не рассказывать и не объяснять, а просто продемонстрировать результаты без раскрытия методов - ты снова в кусты. Ясно понятно.
Не надо гнать, никто тебе не мешал, у тебя только личных веток здесь было несколько и в них ни слова по делу, и еще в кучу чужих ты свое флудерское жало засунул. Ты сперва без конца задрачиваешь пустой болтовней, потом кто-то не выдерживает и требует конкретики, ты такой типа ой все, обиделся и решил ничего не рассказывать, сливаешься и так по кругу. Давно уже понятно, что ты кроме пространного словоблудия ничего выдать не можешь. Сейчас вот предложили ничего не рассказывать и не объяснять, а просто продемонстрировать результаты без раскрытия методов - ты снова в кусты. Ясно понятно.
Давно здесь сижу и вижу, как тут многие мечтают заработать на лае собак.))
Можешь считать, что сигнал у меня уже слился.
Вот и тренога есть))
Очень символичная картинка. Создателю 5 балов с +++.