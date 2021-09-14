Случайное блуждание - страница 11

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Все ветки про СБ заканчиваются победой пациентов)
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Так можно подтвердить правильность одной из сторон. Если всех устроит псевдослучайный генератор компьютера, то придумать условие торговли по такому ряду, и написать код вроде не сложно. Результат на длиииной выборке покажет, есть прибыль или нет.

 
Aleksei Stepanenko:

Так можно подтвердить правильность одной из сторон. Если всех устроит псевдослучайный генератор компьютера, то придумать условие торговли по такому ряду, и написать код вроде не сложно. Результат на длиииной выборке покажет, есть прибыль или нет.

Как покажет?

Если тебе дать выборку из 10 бросков монетки, например РРОРРРОРОР, ты можешь по этой выборке сказать, что твоя стратегия ставить на Р и ты "победил СБ"и "зарабатывать на СБ можно".

Заработаешь ты на орлянке? Нет. 

 
Aleksei Stepanenko:


Теперь представь себе, что ты общаешься с автоматом.

Ты ему объясняешь, что СБ - это... и невозможно...

А он требует от тебя ряд и как два пальца об асфальт доказывает, что у него есть для этого ряда ТС, которая "зарабатывает".

Ты ему объясняешь, что он тупо подгоняет ТС под готовый участок ряда, а он тебе в ответ другой ряд и другую подогнанную ТС.

Ты ему про форвард-тест объясняешь, а он тебе цитаты из гидродинамики.

Ты ему объясняешь, а он тебе "дичь".....

 
Dmytryi Nazarchuk:

Как покажет?

Если тебе дать выборку из 10 бросков монетки, например РРОРРРОРОР, ты можешь по этой выборке сказать, что твоя стратегия ставить на Р и ты "победил СБ"и "зарабатывать на СБ можно".

Заработаешь ты на орлянке? Нет. 

В одном отдельном броске нет закономерности, а в сериях она начнет соблюдаться. Законам природы подвластно всё, даже броски монетки.

 
Uladzimir Izerski:

В одном отдельном броске нет закономерности, а в сериях она начнет соблюдаться. Законам природы подвластно всё, даже броски монетки.

Конечно, в среднем на бесконечной выборке МО будет равно 0, но что тебе это даст с практической точки зрения на НЕбесконечной выборке?

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Если обе стороны согласятся с необходимостью применения выборки, хотя бы из тысячи сделок, то все будет ок.
 
Aleksei Stepanenko:
Если обе стороны согласятся с необходимостью применения выборки, хотя бы и тысячи сделок, то все будет ок.

))))В чем разница????

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