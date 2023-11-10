MT5 проблема с загрузкой графиков

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Здравствуйте !

Подскажите пожалуйста  из за чего в  MT5  могут быть проблемы с  загрузкой графиков  т.к.   довольно сильно тормозит .

 

ctrl+O - Charts - Max bars in history и Max bars in chart

поставьте 5000 или меньше

 
Taras Slobodyanik:

ctrl+O - Charts - Max bars in history и Max bars in chart

поставьте 5000 или меньше

спс немного не то . Все стоит по минимуму . Когда график открывается , окно котировок долго грузится . Пинг с сервером нормальный 

 
Alexander Metelitsa:

спс немного не то .вопрос закрыт !

если открыл счет только то просто подожди, время нужно

 
Еще может быть так, что запрашиваемого символа нет у брокера. Пробуйте открывать новые графики через Обзор рынка.
 
Ihor Herasko:
Еще может быть так, что запрашиваемого символа нет у брокера. Пробуйте открывать новые графики через Обзор рынка.

Спс ! Это даже стандартных графиков  касается как EURUSD  GBPUSD..  со стороны брокера сказали задержек нет все норм 

 
Alexander Metelitsa:

Спс ! Это даже стандартных графиков  касается как EURUSD  GBPUSD..  со стороны брокера сказали задержек нет все норм 

перегрузитесь, терминал перегрузите, внизу справа что бы значок связи зелененький был весь, и сверху и снизу. Когда авторизация по счету прошла, а связь оборвалась то тоже завис будет.

 
Valeriy Yastremskiy:

перегрузитесь, терминал перегрузите, внизу справа что бы значок связи зелененький был весь, и сверху и снизу. Когда авторизация по счету прошла, а связь оборвалась то тоже завис будет.

Спс , но это первое что сделал , увы не помогло ... связь нормальная все горит и пинг проверен с сервером 

 
Alexander Metelitsa:


1. Какой терминал и операционная система? Данные предоставьте как в этом примере:

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Very Glitchy MetaTrader

Vladimir Karputov, 2021.03.16 04:20

If you have a question, first of all you should show the first three lines from the 'Journal' tab


(select these lines, copy to the clipboard and paste into the message using the button Code). It should look like this:

2021.03.16 05:13:07.133 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3003 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.03.16 05:13:07.134 Terminal        Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.03.16 05:13:07.134 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

2. Какой сервер? Какой символ? Идёт ли интернет-трафик (проверять по счетчику в правом нижнем углу терминала и ещё можно проверять по Диспетчеру Задач Windows)?

3. Уверены что символ установленный на графике есть в Обзоре рынка?

 
Alexander Metelitsa:

Спс , но это первое что сделал , увы не помогло ... связь нормальная все горит и пинг проверен с сервером 

Как вариант в терминале в обзоре рынка окно символы нажать мышкой на количество символов внизу, появиться окно символы и загрузите бары нужные вручную. Кнопка Запрос. 

 

1) 


2) VPS  на SSD . Проблема со всеми символами  - очень долго идет закачка истории от брокера . В тестере пишет что нет доступной истории . Трафик идет видно по цифрам 

3) Да символы в оборе рынка  

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