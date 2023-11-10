MT5 проблема с загрузкой графиков
спс немного не то .вопрос закрыт !
если открыл счет только то просто подожди, время нужно
Спс ! Это даже стандартных графиков касается как EURUSD GBPUSD.. со стороны брокера сказали задержек нет все норм
перегрузитесь, терминал перегрузите, внизу справа что бы значок связи зелененький был весь, и сверху и снизу. Когда авторизация по счету прошла, а связь оборвалась то тоже завис будет.
перегрузитесь, терминал перегрузите, внизу справа что бы значок связи зелененький был весь, и сверху и снизу. Когда авторизация по счету прошла, а связь оборвалась то тоже завис будет.
Спс , но это первое что сделал , увы не помогло ... связь нормальная все горит и пинг проверен с сервером
1. Какой терминал и операционная система? Данные предоставьте как в этом примере:
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Vladimir Karputov, 2021.03.16 04:20
If you have a question, first of all you should show the first three lines from the 'Journal' tab
(select these lines, copy to the clipboard and paste into the message using the button ). It should look like this:
2021.03.16 05:13:07.133 Terminal MetaTrader 5 x64 build 3003 started for MetaQuotes Software Corp. 2021.03.16 05:13:07.134 Terminal Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2 2021.03.16 05:13:07.134 Terminal C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
2. Какой сервер? Какой символ? Идёт ли интернет-трафик (проверять по счетчику в правом нижнем углу терминала и ещё можно проверять по Диспетчеру Задач Windows)?
3. Уверены что символ установленный на графике есть в Обзоре рынка?
Спс , но это первое что сделал , увы не помогло ... связь нормальная все горит и пинг проверен с сервером
Как вариант в терминале в обзоре рынка окно символы нажать мышкой на количество символов внизу, появиться окно символы и загрузите бары нужные вручную. Кнопка Запрос.
2) VPS на SSD . Проблема со всеми символами - очень долго идет закачка истории от брокера . В тестере пишет что нет доступной истории . Трафик идет видно по цифрам
3) Да символы в оборе рынка
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Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста из за чего в MT5 могут быть проблемы с загрузкой графиков т.к. довольно сильно тормозит .