MT5 проблема с загрузкой графиков - страница 2
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2) VPS на SSD . Проблема со всеми символами - очень долго идет закачка истории от брокера . В тестере пишет что нет доступной истории . Трафик идет видно по цифрам
3) Да символы в оборе рынка
Проверьте пинг VPS-Брокер и пинг VPS-домашний компьютер. Вы производите тестирование на VPS ? Это дорогое удовольствие по двум причинам.
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