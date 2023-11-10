MT5 проблема с загрузкой графиков - страница 2

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Alexander Metelitsa:

1) 

2) VPS  на SSD . Проблема со всеми символами  - очень долго идет закачка истории от брокера . В тестере пишет что нет доступной истории . Трафик идет видно по цифрам 

3) Да символы в оборе рынка  

Проверьте пинг VPS-Брокер  и пинг VPS-домашний компьютер. Вы производите тестирование на VPS ?  Это дорогое удовольствие по двум причинам.

 

Поменяй точку связи в ручную


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