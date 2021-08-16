Кто-нибудь проводил эксперимент по входам наобум? - страница 5

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Maxim Kuznetsov:

вы так ничего и не поняли...

даже при рандомном входе (в случайное время, произвольными деньгами) выход никак вообще не рандом. Как ни пыжься.

на правах рекламы: читайте "сельскую новь" :-)

невозможно повторить опыты со случайным блужданием на реальных данных. Тем паче в реальном времени

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рандомный вход он вообще только один, далее всё сильно-сильно запущено

Случайное время или не в случайное - это не важно. Ну или не очень важно. Направление входа случайное. А результат выхода определен входом.

 
Dmitry Fedoseev:

Случайное время или не в случайное - это не важно. Ну или не очень важно. Направление входа случайное. А результат выхода определен входом.

он даже более определён чем изначально можно представить. вот в чём момент. "Аннушка уже пролила масло"

конечные время и цена распределены неравномерно. Со своими пиками, впадинами, и разница пики-впадины довольно велика. 

Ты делаешь случайный якобы вход, а про выход уже в достаточной мере известны цена и время.

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случайное событие влечёт закономерные следствия. Следствие уже не является в той-же мере случайным

 
Dmitry Fedoseev:

Случайное время или не в случайное - это не важно. Ну или не очень важно. Направление входа случайное. А результат выхода определен входом.

в плане цены в плотности все ожидают увидеть оранжевую линию, а на самом деле она зелёная

не художник, но вот оно на самом деле

по времени примерно такие-же заблуждения

изгибы линий очевидно известны кому надо :-) да и вся торговля авто-синхронизуется с потребностями сами-знаете-кого :-)

 
Остапа понесло))
 
Maxim Kuznetsov:

в плане цены в плотности все ожидают увидеть оранжевую линию, а на самом деле она зелёная

не художник, но вот оно на самом деле

по времени примерно такие-же заблуждения

изгибы линий очевидно известны кому надо :-) да и вся торговля авто-синхронизуется с потребностями сами-знаете-кого :-)

Во-первых, рисовать от руки может любой....

Во-вторых, что такое "в плане цены в плотности" не знает никто, как и название осей. Походу,этого же не знает и автор поста.

В-третьих, на выборках малого объема и не такую ф...ню увидеть можно.... 

 
Dmytryi Nazarchuk:

Во-первых, рисовать от руки может любой....

Во-вторых, что такое "в плане цены в плотности" не знает никто, как и название осей. Походу,этого же не знает и автор поста.

В-третьих, на выборках малого объема и не такую ф...ню увидеть можно.... 

Дима, дыши, медитируй..методика изложена выше

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