Кто-нибудь проводил эксперимент по входам наобум? - страница 3

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Я получил результаты эксперимента по рандомному открытию сделок. Алексей с чата в телеграмм  предоставил мне советник, который открывает рандомно сделки, можно менять параметры: пара, размер депо, таймфрейм, период тестирования, соотношение прибыль к убытку.
Спасибо ему за это!
Вот какой у меня вывод .

 НА основании нескольких запусков с разными параметрами закономерность есть. Во-первых, он всегда льёт, некоторое время баланс может незначительно повышаться, но   заканчивается тестирование с балансом ниже, чем был. Во-вторых, процент прибыльных сделок при рандомном открытии - не более 20%
То есть рандом или орёл или решка - это нифига не 50%. это лишь 20% или менее.
 
webgopnik:

 НА основании нескольких запусков с разными параметрами закономерность есть. Во-первых, он всегда льёт, некоторое время баланс может незначительно повышаться, но   заканчивается тестирование с балансом ниже, чем был. Во-вторых, процент прибыльных сделок при рандомном открытии - не более 20%
То есть рандом или орёл или решка - это нифига не 50%. это лишь 20% или менее.

Так это и есть Грааль. Открывайтесь зеркально сигналам советника и 80% положительных сделок у вас в кармане.

 
webgopnik:
Я получил результаты эксперимента по рандомному открытию сделок. Алексей с чата в телеграмм  предоставил мне советник, который открывает рандомно сделки, можно менять параметры: пара, размер депо, таймфрейм, период тестирования, соотношение прибыль к убытку.
Спасибо ему за это!
Вот какой у меня вывод .

 НА основании нескольких запусков с разными параметрами закономерность есть. Во-первых, он всегда льёт, некоторое время баланс может незначительно повышаться, но   заканчивается тестирование с балансом ниже, чем был. Во-вторых, процент прибыльных сделок при рандомном открытии - не более 20%
То есть рандом или орёл или решка - это нифига не 50%. это лишь 20% или менее.

Рандом - это 50%.

Если постоянно льет, то за счет спреда.

Если спред не учитывать или взять большой ТФ/ТР или другой параметр - 50/50

Кривая красного цвета - с учетом спреда. Тут больше 50% потому что удачная генерация рандома и ряд короткий


 
webgopnik:
Я получил результаты эксперимента по рандомному открытию сделок. Алексей с чата в телеграмм  предоставил мне советник, который открывает рандомно сделки, можно менять параметры: пара, размер депо, таймфрейм, период тестирования, соотношение прибыль к убытку.
Спасибо ему за это!
Вот какой у меня вывод .

 НА основании нескольких запусков с разными параметрами закономерность есть. Во-первых, он всегда льёт, некоторое время баланс может незначительно повышаться, но   заканчивается тестирование с балансом ниже, чем был. Во-вторых, процент прибыльных сделок при рандомном открытии - не более 20%
То есть рандом или орёл или решка - это нифига не 50%. это лишь 20% или менее.

% прибыльных и отрицательных сделок будет зависеть не только от "рандомного" направления открытия сделок, но и от установленных целей. Профит выставленный на 2 пункта будет фиксироваться чаще профита выставленного на 100 пунктов, но стоит ли "овчинка выделанки" при таких мелких профитах при таких же частых "мелких" лосях или редких, но крупных.

 
webgopnik:
Я получил результаты эксперимента по рандомному открытию сделок. Алексей с чата в телеграмм  предоставил мне советник, который открывает рандомно сделки, можно менять параметры: пара, размер депо, таймфрейм, период тестирования, соотношение прибыль к убытку.
Спасибо ему за это!
Вот какой у меня вывод .

 НА основании нескольких запусков с разными параметрами закономерность есть. Во-первых, он всегда льёт, некоторое время баланс может незначительно повышаться, но   заканчивается тестирование с балансом ниже, чем был. Во-вторых, процент прибыльных сделок при рандомном открытии - не более 20%
То есть рандом или орёл или решка - это нифига не 50%. это лишь 20% или менее.

Я создавал Random-советник. Результат такой: прибыльных сделок 90%. Надо убрать SL или включить трейлингстоп.   TP = 3 спреда. Лот минимальный.

Количество одновременных ордеров N= от 10 до 100 в зависимости от начального депозита. Перед полночью все закрывать. Запуск через час после полуночи.

 

слепцы...как вы умудряетесь проигрывать на монете ? на EURUSD вне зависимости орёл/решка она падает на правильную сторону с преимуществом 0,007


 

Еще один "победитель монетки"....

Автомат и александер где то сгинули на просторах рынка, остался один кузнецов.

 
Maxim Kuznetsov:

если правильно входить наобум то совсем чуть MO>0

дальше месячный бан, придётся думать самим ... в плане трактора Олег был прав

По-моему в эксперименте нету логики, и он обречён на провал
 
CHEPtrade:
По-моему в эксперименте нету логики, и он обречён на провал

Как так  " обречён на провал " ?

ТС нашел стабильность одной из характеристик: " он всегда льёт"- это и есть успешный результат эксперимента.

 
apr73:

Как так  " обречён на провал " ?

ТС нашел стабильность одной из характеристик: " он всегда льёт"- это и есть успешный результат эксперимента.

Любая случайность подвластна человеку. На бум лучше не заходить - неизбежный слив. 
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