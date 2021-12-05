Торговля! - страница 2
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если хочется в веб терминале, то можете открыть счет в ДЦ и с помощью логина и пароля счета войти в веб терминал.
Не во всех дилингах есть веб-терминал.
Не во всех дилингах есть веб-терминал.
не надо терминал от дилинга, используется от mql5
https://www.mql5.com/ru/trading
не надо терминал от дилинга, используется от mql5
https://www.mql5.com/ru/trading
Прошу подключиться и скинуть сюда скрин<...>
Прошу подключиться и скинуть сюда скрин<...>
конечно дц должен быть в списке метаквотов
Прошу подключиться и скинуть сюда скрин<...>
Не надо данные счета в открытом доступе публиковать.
лучше подключитесь сами -
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
WebTerminal not working!!???
felipeparis, 2021.11.12 15:52
or just paste the below link in your browser
https://trade.mql5.com/trade?demo_all_servers=1&amp;startup_mode=open_demo&lang=pt&save_password=off" allowfullscreen="allowfullscreen" style="width: 100%; height: 100%; border: none
HowTo: https://www.mql5.com/en/forum/381690
Не надо данные счета в открытом доступе публиковать.О веб-терминале - сообщение № 48
лучше подключитесь сами -
HowTo: https://www.mql5.com/en/forum/381690
Там инвесторский пароль, был.
Не надо данные счета в открытом доступе публиковать.О веб-терминале - сообщение № 48
лучше подключитесь сами -
HowTo: https://www.mql5.com/en/forum/381690
Все символы (товары, индексы и акции) зависят от брокеров:
одни брокеры предоставляют какие-то символы пользователям, другие - нет (предоставляют другие символы).
Все зависит от того, какого брокера у вас демо счет.
Если нет нужных символов - откройте демо счет у другого брокера (это менее чем минута чтобы открыть демо счет у большинства брокеров, и делается это прямо с Метатрейдера).
я пыталась, не приходит смс на номер и все!!!, и в списке один только брокер, в общем буду пока на форексе мурыжить.
Вот - посмотрите сколько брокеров - я у многих из них открывал демо счета -
https://www.mql5.com/en/forum/353226/page3
Вводите первые три буквы наименования брокера, и система сама его ищет.
Вот мой Метатрейдер 5. И если для общеобразовательных целей (акции с разных бирж, и так далее) - то можно использовать разные брокеры:
Насчет смс на номер ... да, сейчас многие брокеры для открытия демо счетов требуют подтвердить номер телефона.
на демо версии отключены товары (газ, нефть), все индексы, акций вообще нет, а мне надо отчет сдать по торговле!!, как быть?
Открыть реальный счёт на 5 копеек