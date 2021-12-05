Торговля! - страница 2

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Roman Kutemov #:

если хочется в веб терминале, то можете открыть счет в ДЦ и с помощью логина и пароля счета войти в веб терминал.

Не во всех дилингах есть веб-терминал.

 
Vitaly Muzichenko #:

Не во всех дилингах есть веб-терминал.

не надо терминал от дилинга, используется от mql5 

https://www.mql5.com/ru/trading

Вебтерминал для MetaTrader 5
Вебтерминал для MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Подключайтесь к счету и торгуйте на финансовых рынках прямо из браузера
 
Roman Kutemov #:

не надо терминал от дилинга, используется от mql5 

https://www.mql5.com/ru/trading

Прошу подключиться и скинуть сюда скрин

<...>
 
Vitaly Muzichenko #:

Прошу подключиться и скинуть сюда скрин

<...>

конечно дц должен быть в списке метаквотов

 
Vitaly Muzichenko #:

Прошу подключиться и скинуть сюда скрин

<...>

Не надо данные счета в открытом доступе публиковать.
лучше подключитесь сами -

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

WebTerminal not working!!???

felipeparis, 2021.11.12 15:52

or just paste the below link in your browser 



https://trade.mql5.com/trade?demo_all_servers=1&amp;amp;startup_mode=open_demo&amp;lang=pt&amp;save_password=off" allowfullscreen="allowfullscreen" style="width: 100%; height: 100%; border: none
О веб-терминале - сообщение
HowTo: https://www.mql5.com/en/forum/381690
MetaTrader 5 Web Platform
MetaTrader 5 Web Platform
  • www.mql5.com
Connect to your account and trade in financial markets directly from your browser
 
Sergey Golubev #:

Не надо данные счета в открытом доступе публиковать.
лучше подключитесь сами -

О веб-терминале - сообщение
HowTo: https://www.mql5.com/en/forum/381690

Там инвесторский пароль, был.

 
Sergey Golubev #:

Не надо данные счета в открытом доступе публиковать.
лучше подключитесь сами -

О веб-терминале - сообщение
HowTo: https://www.mql5.com/en/forum/381690
Просто скопируйте ссылку в посте выше (там весь текст не вошел в ссылку):

 
Sergey Golubev #:
Все символы (товары, индексы и акции) зависят от брокеров:
одни брокеры предоставляют какие-то символы пользователям, другие - нет (предоставляют другие символы).

Все зависит от того, какого брокера у вас демо счет.
Если нет нужных символов - откройте демо счет у другого брокера (это менее чем минута чтобы открыть демо счет у большинства брокеров, и делается это прямо с Метатрейдера).
я пыталась, не приходит смс на номер и все!!!, и в списке один только брокер, в общем буду пока на форексе мурыжить.
 
maryprinces #:
я пыталась, не приходит смс на номер и все!!!, и в списке один только брокер, в общем буду пока на форексе мурыжить.

Вот - посмотрите сколько брокеров - я у многих из них открывал демо счета -
https://www.mql5.com/en/forum/353226/page3
Вводите первые три буквы наименования брокера, и система сама его ищет.

Вот мой Метатрейдер 5. И если для общеобразовательных целей (акции с разных бирж, и так далее) - то можно использовать разные брокеры:

Насчет смс на номер ... да, сейчас многие брокеры для открытия демо счетов требуют подтвердить номер телефона.


How do I add a stock symbol to MT5?
How do I add a stock symbol to MT5?
  • 2020.10.12
  • www.mql5.com
I am subscribed to Just2Trade-MT5 on a MT5 Demo account. How do I get marketwatch to show tickers instead of forex...
 
maryprinces #:
на демо версии  отключены товары (газ, нефть), все индексы, акций вообще нет, а мне надо отчет сдать по торговле!!, как быть?

Открыть реальный счёт на 5 копеек

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