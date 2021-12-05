Торговля!

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Вопрос если на счете MQL5 будут финансы то можно ли торговать  в вебтерминале  сайта на них?
 
Papa Vova:
Вопрос если на счете MQL5 будут финансы то можно ли торговать  в вебтерминале  сайта на них?
Нет
 
Papa Vova:
Вопрос если на счете MQL5 будут финансы то можно ли торговать  в вебтерминале  сайта на них?

Деньги кладут на счет брокера

 
Я так понимаю что возможно. Достаточно авторизовать веб терминал к счёту брокера. Разве нет?
 
Mihail Marchukajtes #:
Я так понимаю что возможно. Достаточно авторизовать веб терминал к счёту брокера. Разве нет?
Покажите видео, как это сделать.
 

Интересно в каком танке нужно сидеть, чтобы такие вопросы задавать?


 
Anton Zverev #:   Интересно в каком танке нужно сидеть, чтобы такие вопросы задавать?

В каком танке? Да вот вспомнил... Купил наушники на АлиЭкспресс. Они глухо молчат. Пишу продавцу. Он в ответ: Покажи видео. Тут похожий случай.

 
на демо версии  отключены товары (газ, нефть), все индексы, акций вообще нет, а мне надо отчет сдать по торговле!!, как быть?
 
maryprinces #:
на демо версии  отключены товары (газ, нефть), все индексы, акций вообще нет, а мне надо отчет сдать по торговле!!, как быть?
Все символы (товары, индексы и акции) зависят от брокеров:
одни брокеры предоставляют какие-то символы пользователям, другие - нет (предоставляют другие символы).

Все зависит от того, какого брокера у вас демо счет.
Если нет нужных символов - откройте демо счет у другого брокера (это менее чем минута чтобы открыть демо счет у большинства брокеров, и делается это прямо с Метатрейдера).
 
Papa Vova:
Вопрос если на счете MQL5 будут финансы то можно ли торговать  в вебтерминале  сайта на них?
 MQL5  предоставляет только демо доступ.
Поэтому нет
 
Papa Vova:
Вопрос если на счете MQL5 будут финансы то можно ли торговать  в вебтерминале  сайта на них?

если хочется в веб терминале, то можете открыть счет в ДЦ и с помощью логина и пароля счета войти в веб терминал.

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