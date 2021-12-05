Торговля!
Вопрос если на счете MQL5 будут финансы то можно ли торговать в вебтерминале сайта на них?
Papa Vova:Нет
Вопрос если на счете MQL5 будут финансы то можно ли торговать в вебтерминале сайта на них?
Вопрос если на счете MQL5 будут финансы то можно ли торговать в вебтерминале сайта на них?
Papa Vova:
Вопрос если на счете MQL5 будут финансы то можно ли торговать в вебтерминале сайта на них?
Вопрос если на счете MQL5 будут финансы то можно ли торговать в вебтерминале сайта на них?
Деньги кладут на счет брокера
Я так понимаю что возможно. Достаточно авторизовать веб терминал к счёту брокера. Разве нет?
Интересно в каком танке нужно сидеть, чтобы такие вопросы задавать?
на демо версии отключены товары (газ, нефть), все индексы, акций вообще нет, а мне надо отчет сдать по торговле!!, как быть?
maryprinces #:Все символы (товары, индексы и акции) зависят от брокеров:
на демо версии отключены товары (газ, нефть), все индексы, акций вообще нет, а мне надо отчет сдать по торговле!!, как быть?
на демо версии отключены товары (газ, нефть), все индексы, акций вообще нет, а мне надо отчет сдать по торговле!!, как быть?
одни брокеры предоставляют какие-то символы пользователям, другие - нет (предоставляют другие символы).
Все зависит от того, какого брокера у вас демо счет.
Если нет нужных символов - откройте демо счет у другого брокера (это менее чем минута чтобы открыть демо счет у большинства брокеров, и делается это прямо с Метатрейдера).
Papa Vova:MQL5 предоставляет только демо доступ.
Вопрос если на счете MQL5 будут финансы то можно ли торговать в вебтерминале сайта на них?
Вопрос если на счете MQL5 будут финансы то можно ли торговать в вебтерминале сайта на них?
Поэтому нет
Papa Vova:
Вопрос если на счете MQL5 будут финансы то можно ли торговать в вебтерминале сайта на них?
Вопрос если на счете MQL5 будут финансы то можно ли торговать в вебтерминале сайта на них?
если хочется в веб терминале, то можете открыть счет в ДЦ и с помощью логина и пароля счета войти в веб терминал.
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