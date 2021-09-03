АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Август 2021 - страница 4
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Что-то сегодня колбасит
Главное Китай не покупать , льют его активно с марта 2021
вот когда точно будете уверены что не покупать - значит как раз время :)
Главное Китай не покупать , льют его активно с марта 2021
Воюют не по детски, нормально так, всей америке запретили вкладываться, сколько скинуть пришлось. Но дно будет, когда ситуация устаканится, и экономики будут отдельно развиваться. Торговые войны только останутся. И возможно сворачивание американского производства в китае. Но это мелочи, по отношению к сегодняшней демонстрации силы.
вот когда точно будете уверены что не покупать - значит как раз время :)
Нет ну что вы я не так хорошо разбираюсь в рынках.
Вот когда чистильщик обуви или ваш парикмахер скажет Китай нельзя покупать - будет самое время.
А парикмахеры и чистильщики обуви пока молчат, сигнала нет.
Мультимиллионер Джон Морган за несколько часов до очередного биржевого кризиса сбросил акции компаний-аутсайдеров.
Моргана обвинили в манипулировании рынком. «Как вы догадались, от каких активов надо избавляться?» — спрашивали его. «Какие манипуляции? Что за чушь вы несете! — возмущался банкир.
— Просто каждое утро я чищу ботинки у одного и того же мальчишки. Накануне он похвастался, что прикупил по сходной цене акции железнодорожных компаний.
Вот тут-то я понял, что, раз на биржу приходят чистильщики, ловить там нечего и пора выводить капитал».
Акции китайской компании Alibaba рухнули до исторического минимума
13:14 ВЧЕРА 453
На торгах в Гонконге максимальное падение котировок составило 6,7%.
Позже часть потерь удалось компенсировать, но акции все равно закрылись снижением на 5,5% — на отметке 162,1 гонконгских доллара.
Распродажи ценных бумаг интернет-гиганта продолжились и на бирже в Нью-Йорке. Депозитарные расписки Alibaba упали на 4%.
Эксперты связывают ситуацию с тем, что власти КНР объявили новые ограничительные меры в отношении китайских технологических компаний и тем самым напугали инвесторов.
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еще не вечер- власти КНР объявили новые ограничительные меры - пике продолжается.
Сейчас как раз время, когда чистильщики вновь повалили на биржу.
Можно попасть под падающие ножи.
Очень может быть , хотя в парикмахерских еще не говорят что Китай нельзя покупать.
Основная масса туда ввалилась еще в 2020
На вскидку
думаете пора ?
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Политика , 04 июн, 00:27 22 906
Байден запретил американцам покупать акции 59 китайских компаний
В черный список компаний, «подрывающих безопасность» Соединенных Штатов, вошли Huawei, несколько коммуникационных предприятий, Китайская государственная военно-промышленная компания и другие
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/06/2021/60b93e219a79474bba7a8623
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США внесли в санкционный список Xiaomi и еще восемь китайских компаний
Политика
Указ запрещает американцам приобретать и покупать акции компаний, которые «подрывают безопасность или демократические ценности Соединенных Штатов и союзников». Также, говорится в заявлении Белого дома, Китай может использовать технологии для слежки, репрессий и нарушений прав человека.
Запрет вступает в силу 2 августа 2021 года.
Указ Байдена дополнил соответствующее распоряжение его предшественника Дональда Трампа, подписавшего его в последние дни пребывания на посту президента. Подобные санкции предусмотрены законом 1999 года, обязывающим Министерство обороны составлять каталог компаний, принадлежащих китайским военным или контролируемых ими.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/06/2021/60b93e219a79474bba7a8623
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вот когда точно будете уверены что не покупать - значит как раз время :)
Байден подсказывает сроки.
В КНР пригрозили США ответными мерами из-за санкций против китайских компаний
«Мы примем необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов», — цитирует РИА Новости заявление Министерства коммерции КНР.
В ведомстве отметили, что США злоупотребили мерами экспортного контроля.
КНР называет эту акцию США нарушением международных экономических и торговых правил.
Ранее президент США Джо Байден продлил введённые бывшим американским лидером Дональдом Трампом санкции по Гонконгу
ещё на год.