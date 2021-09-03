АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Август 2021 - страница 4

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PapaYozh:
Что-то сегодня колбасит
Главное Китай не покупать , льют его активно с марта 2021
Хорошо бы к его дну кэш приготовить и зайти веером по Китаю , но вряд ли это будет скоро. 
 
Yuriy Zaytsev:
Главное Китай не покупать , льют его активно с марта 2021
Хорошо бы к его дну кэш приготовить и зайти веером по Китаю , но вряд ли это будет скоро. 

вот когда точно будете уверены что не покупать - значит как раз время :)

 
Yuriy Zaytsev:
Главное Китай не покупать , льют его активно с марта 2021
Хорошо бы к его дну кэш приготовить и зайти веером по Китаю , но вряд ли это будет скоро. 

Воюют не по детски, нормально так, всей америке запретили вкладываться, сколько скинуть пришлось. Но дно будет, когда ситуация устаканится, и экономики будут отдельно развиваться. Торговые войны только останутся. И возможно сворачивание американского производства в китае. Но это мелочи, по отношению к сегодняшней демонстрации силы.

 
Aleksey Mavrin:

вот когда точно будете уверены что не покупать - значит как раз время :)

Нет ну что вы я не так хорошо разбираюсь в рынках.

Вот когда чистильщик обуви или ваш парикмахер скажет Китай нельзя покупать - будет самое время.

А парикмахеры и чистильщики обуви пока молчат, сигнала нет.


Мультимиллионер  Джон Морган за несколько часов до очередного биржевого кризиса сбросил акции компаний-аутсайдеров.

Моргана обвинили в манипулировании рынком. «Как вы догадались, от каких активов надо избавляться?» — спрашивали его. «Какие манипуляции? Что за чушь вы несете! — возмущался банкир.

— Просто каждое утро я чищу ботинки у одного и того же мальчишки. Накануне он похвастался, что прикупил по сходной цене акции железнодорожных компаний.

Вот тут-то я понял, что, раз на биржу приходят чистильщики, ловить там нечего и пора выводить капитал».


 
Сейчас как раз время, когда чистильщики вновь повалили на биржу.
 

Акции китайской компании Alibaba рухнули до исторического минимума

13:14 ВЧЕРА  453

На торгах в Гонконге максимальное падение котировок составило 6,7%.

Позже часть потерь удалось компенсировать, но акции все равно закрылись снижением на 5,5% — на отметке 162,1 гонконгских доллара

Распродажи ценных бумаг интернет-гиганта продолжились и на бирже в Нью-Йорке. Депозитарные расписки Alibaba упали на 4%.

Эксперты связывают ситуацию с тем, что власти КНР объявили новые ограничительные меры в отношении китайских технологических компаний и тем самым напугали инвесторов.

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еще не вечер-  власти КНР объявили новые ограничительные меры - пике продолжается.

 
PapaYozh:
Сейчас как раз время, когда чистильщики вновь повалили на биржу.

Можно попасть под падающие ножи.

Очень может быть , хотя  в парикмахерских еще не говорят что Китай нельзя покупать.

Основная масса туда ввалилась еще в 2020 

 

На вскидку 

думаете пора ?





 

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Политика , 04 июн, 00:27  22 906 
Байден запретил американцам покупать акции 59 китайских компаний
В черный список компаний, «подрывающих безопасность» Соединенных Штатов, вошли Huawei, несколько коммуникационных предприятий, Китайская государственная военно-промышленная компания и другие

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/06/2021/60b93e219a79474bba7a8623

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США внесли в санкционный список Xiaomi и еще восемь китайских компаний
Политика

Указ запрещает американцам приобретать и покупать акции компаний, которые «подрывают безопасность или демократические ценности Соединенных Штатов и союзников». Также, говорится в заявлении Белого дома, Китай может использовать технологии для слежки, репрессий и нарушений прав человека.

Запрет вступает в силу 2 августа 2021 года.

Указ Байдена дополнил соответствующее распоряжение его предшественника Дональда Трампа, подписавшего его в последние дни пребывания на посту президента. Подобные санкции предусмотрены законом 1999 года, обязывающим Министерство обороны составлять каталог компаний, принадлежащих китайским военным или контролируемых ими.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/06/2021/60b93e219a79474bba7a8623

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Aleksey Mavrin:

вот когда точно будете уверены что не покупать - значит как раз время :)

 Байден подсказывает сроки.


В КНР пригрозили США ответными мерами из-за санкций против китайских компаний

11 июля 2021, 12:39
Китай выражает США протест и примет необходимые меры для защиты своих интересов из-за внесения 23 китайских компаний в американский чёрный список.
  • Reuters 
  • © Yuri Gripas

«Мы примем необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов», — цитирует РИА Новости заявление Министерства коммерции КНР.

В ведомстве отметили, что США злоупотребили мерами экспортного контроля.

КНР называет эту акцию США нарушением международных экономических и торговых правил.

Ранее президент США Джо Байден продлил введённые бывшим американским лидером Дональдом Трампом санкции по Гонконгу

ещё на год.

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