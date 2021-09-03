АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Август 2021 - страница 6
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Оказывается на мосбирже ГДР торгуются, по ним 0.89$
РУСАГРО тикет AGRO - они судя по информации по ссылке владеют ГДР 5 тикет FIVE
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Утро 26 08 2021 Китай с утра в моменте
Последние два дня Китай слегка падает , но большая часть бумаг оттолкнувшись от своего дна сохраняет надежды на возможный рост
К примеру
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Там, кстати, див.гэп был значительно меньше дивов.
Таким образом, инфляция в годовом выражении сохранилась на уровне июня, который стал рекордным с августа 2008 года.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали замедления роста потребительских цен до 5,3% в годовом выражении и до 0,5% — в месячном.
Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — по итогам июля в годовом исчислении составила 4,3%, а за месяц цены выросли на 0,3%. Показатели также частично разошлись с прогнозами аналитиков, которые ждали их на уровне 4,3% и 0,4% соответственно.
Цены на продовольствие в США в июле поднялись на 0,7% в месячном выражении, на энергоносители — на 1,6%. В годовом исчислении продукты питания подорожали на 3,4%, а энергоносители — на 23,8%.
Кажется Китай стучит лысиной по паркету, а плинтус чуть выше паркета, может пора тариться ? Или есть мнение что Китай проломит паркет и особо удачливые будут заходить в Китай из погреба ?
Кажется Китай стучит лысиной по паркету, а плинтус чуть выше паркета, может пора тариться ? Или есть мнение что Китай проломит паркет и особо удачливые будут заходить в Китай из погреба ?