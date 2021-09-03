АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Август 2021 - страница 6

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PapaYozh:

Оказывается на мосбирже ГДР торгуются, по ним 0.89$

РУСАГРО  тикет AGRO  - они судя по информации по ссылке владеют  ГДР 5 тикет FIVE

 AGRO реестр закроют
 10.09.2021 
65.83 на акцию 

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в этом году уже платили дивиденды 24.03.2021 16.04.2021
79.6
 

Утро 26 08 2021  Китай с утра в моменте

Последние два дня Китай слегка падает , но большая часть бумаг оттолкнувшись от своего  дна сохраняет надежды на возможный рост


К примеру


 
Yuriy Zaytsev:


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в этом году уже платили дивиденды 24.03.2021 16.04.2021
79.6


Там, кстати, див.гэп был значительно меньше дивов.

 
Sp500 4500, интересно к концу года прошибет 5000 или нет ?
В начале 2021 был 3700.
Осталось каких то 500,  с начала 2021  прошел 1300.  За квартал проходит  порядка 400 пунктов. 
 
Потребительские цены в США в июле выросли на 5,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,5%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.

Таким образом, инфляция в годовом выражении сохранилась на уровне июня, который стал рекордным с августа 2008 года.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали замедления роста потребительских цен до 5,3% в годовом выражении и до 0,5% — в месячном.
Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — по итогам июля в годовом исчислении составила 4,3%, а за месяц цены выросли на 0,3%. Показатели также частично разошлись с прогнозами аналитиков, которые ждали их на уровне 4,3% и 0,4% соответственно.

Цены на продовольствие в США в июле поднялись на 0,7% в месячном выражении, на энергоносители — на 1,6%. В годовом исчислении продукты питания подорожали на 3,4%, а энергоносители — на 23,8%.

 

Кажется Китай  стучит лысиной по паркету, а плинтус чуть выше  паркета, может пора тариться ? Или есть мнение что Китай проломит паркет и особо удачливые будут заходить в Китай из погреба ?

 
Yuriy Zaytsev #:

Кажется Китай  стучит лысиной по паркету, а плинтус чуть выше  паркета, может пора тариться ? Или есть мнение что Китай проломит паркет и особо удачливые будут заходить в Китай из погреба ?

С основными вроде устаканили условия. Не должны сильно падать. Средние может и проломят) но не известно выживут ли) 
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