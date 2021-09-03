АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Август 2021 - страница 5
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Байден подсказывает сроки.
В КНР пригрозили США ответными мерами из-за санкций против китайских компаний
«Мы примем необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов», — цитирует РИА Новости заявление Министерства коммерции КНР.
В ведомстве отметили, что США злоупотребили мерами экспортного контроля.
КНР называет эту акцию США нарушением международных экономических и торговых правил.
Ранее президент США Джо Байден продлил введённые бывшим американским лидером Дональдом Трампом санкции по Гонконгу
ещё на год.
это долгая история, думаю пару недель подождать надо. внутренние (в китае) терки у них иногда даже дольше устаканиваются. Долгие переговоры)
.
Несмотря ни на что S&P500 ползёт вверх)
Несмотря ни на что S&P500 ползёт вверх)
Так в SP500 Китая нет, опять же в теории , если деньги выходят из Китая им нужно куда то заходить.
Так в SP500 Китая нет, опять же в теории , если деньги выходят из Китая им нужно куда то заходить.
Логично)
GAZP сможет ли пробить 300 и пойти к 350
Опять этот злобный старикашка Байден объявил санкции против потока-2
GAZP сможет ли пробить 300 и пойти к 350
Опять этот злобный старикашка Байден объявил санкции против потока-2
Если бы не политика Газпром давно бы уже за 500 стоил.
Что-то я не понял, хотят дивы 30% заплатить?
https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/novosti-i-sobytija/press-relizy/edinoe-predstavlenie/article/1071/
Оказывается на мосбирже ГДР торгуются, по ним 0.89$