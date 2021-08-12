Python :: Anaconda3 :: проблема. Как связаться с разрабами?
Ну зачем же Вы так. У меня вот тоже Anaconda3-2021.05, и в Debian 10, и в виртуальной Windows 10, и всё идеально, никаких проблем, ни разу, никогда. Вероятность, что это не "горе-программисты", а Вы где-то тормозите - 100%.
Рекомендую всегда иметь не особо старый слепок системного диска.
Я, например, пользуюсь утилитой dd. Загружаюсь с флешки (тоже Linux, live-USB), утилитой dd записываю системный SSD в образ .iso, то есть имею побайтную копию. Да, размер 100+ гигабайт этого образа, но это не представляет из себя никакой проблемы. Зато всегда можно откатиться, даже просто взять и выбросить системный SSD, пойти в магазин купить новый, и за 15 минут развернуть на нём побайтную копию всего, что было, со всеми настройками, установленными программами, и всем прочим.Я даже ещё дальше пошёл. У меня есть виртуальная машина с Debian, в которой системный диск - развёрнут из такого образа .iso, то есть в Debian есть виртуальный Debian, который не просто ТОЖЕ Debian, а именно что ТОТ ЖЕ САМЫЙ Debian, та же самая система, что хост, со всеми программами и настройками. И всегда можно в ней что-то попытаться поделать/поломать, не трогая настоящую систему, а уже потом, убедившись, что всё ок, сделать это на настоящей системе.
Ну зачем же Вы так. У меня вот тоже Anaconda3-2021.05, и в Debian 10, и в виртуальной Windows 10, и всё идеально, никаких проблем, ни разу, никогда. Вероятность, что это не "горе-программисты", а Вы где-то тормозите - 100%.
...
А при чём тут я? Установка, окружение, промт не запускается. Где мои "тормоза"??? И почему ранняя версия работает без проблем?
Да и вообще, где найти контакты их поддержки?
А при чём тут я? Установка, окружение, промт не запускается. Где мои "тормоза"??? И почему ранняя версия работает без проблем?
Да и вообще, где найти контакты их поддержки?
Вы - притом, что в Вашем первом посте сквозит некое пренебрежительное отношение к создателям отличного дистрибутива Python, Вы назвали их "горе-программистами", а не себя "горе-пользователем", а ведь второе более разумно, у подавляющего большинства пользователей всё работает, а у Вас - нет, может ли быть такое, что дело в "горе-пользователе", а не в "горе-программистах"?
По делу: а зачем Вам запускать Promt? Что такого Вы хотите сделать? Я вот много и активно пользуюсь Anacond-ой, и ни разу не возникло необходимости воспользоваться Anaconda Promt-ом. Может быть, Вам стоит перейти к собственно тому, что Вы хотите сделать, а не мучиться на тему, как сделать это исключительно с использованием Anaconda Promt, а не другими способами? У Вас, например, Navigator запускается?
Опять же, если "ранняя версия работает без проблем", почему не перейти на неё? Что такого Вам не хватает в предыдущей версии Анаконды? А даже если и не хватает, какая проблема в том, чтобы отдельно это не хватающее установить или обновить?
Да и вообще, где найти контакты их поддержки?
Почему Вы думаете, что они должны Вас поддерживать? Вы что, платите им деньги за бесплатный дистрибутив? Или, может, Вы из этих, в честь которых Байден объявил июнь месяцем гордости и поддержки их, и Анаконда сразу раскрасилась в их цвета? facebook.com/anacondainc
....
Зачем - было в первом посте.
Вот сейчас установил Anaconda3-2021.05-Windows-x86_64. Всё, вроде хорошо, но...
- Пишет, что надо обновиться! ??? Блин, так это же последняя версия на сайте разработчика!
- Создаю окружение - промт не запускается! Никак! Что за фигня?
Да и фиг бы на него, но sklearn в поставке конды нет! А через пип установить не могу по указанной выше причине.
Научите меня как установить без промта.
А поддержка нужна, чтобы задать им вопрос почему так происходит. Они то уж лучше знают что может быть не так.
Тупейший вопрос: а зачем Ана Conda ?
на мой взгляд только осилить и разобраться в Python и R.. там-же только юпитер-нотебук и пакетный менеджер.
и конфликты с прочими (системными в том числе) версиями Python и библиотек неизбежны. и в продакшен (сильно сказано, но просто к торгующему терминалу) её не поставить
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дивный пример - у Сергея теперь полтора дистрибутива Python и оба покоцанные :-)
Научите меня как установить без промта.
С использованием Anaconda Navigator, или с использованием conda, можно запустить conda в терминале (командной строке).
и конфликты с прочими (системными в том числе) версиями Python и библиотек неизбежны. и в продакшен (сильно сказано, но просто к торгующему терминалу) её не поставить
Не совсем понятно, о чём Вы. То, что в системе будет больше одного интерпретатора Python - это нормально, никаких конфликтов.
Касаемо "к терминалу не поставить" - ну вот у меня же торгует именно тот Python, который из состава Anaconda.
С использованием Anaconda Navigator, или с использованием conda, можно запустить conda в терминале (командной строке).
Я ж Вам русским языком говорю: В навигаторе создал окружение. Установил все, нужные мне, пакеты. Но sklearn там НЕТ! Нужно поставить через pip install sklearn . А для этого нужно запустить промт из этого окружения. Он установлен, но не запускается!
Снёс к чертям эту анаконду и установил раннюю версию из Anaconda3-2020.07-Windows-x86_64 . Всё заработало как надо.
Я ж Вам русским языком говорю: В навигаторе создал окружение. Установил все, нужные мне, пакеты. Но sklearn там НЕТ! Нужно поставить через pip install sklearn . А для этого нужно запустить промт из этого окружения. Он установлен, но не запускается!
Снёс к чертям эту анаконду и установил раннюю версию из Anaconda3-2020.07-Windows-x86_64 . Всё заработало как надо.
Из википедии "Anaconda ... набор популярных свободных библиотек, объединённых проблематиками науки о данных и машинного обучения ...
по состоянию на 2019 год содержит более 1,5 тыс. модулей."
Просто, ради любопытства, вы готовы заюзать (используете все фичи) такого монстра?
Из википедии "Anaconda ... набор популярных свободных библиотек, объединённых проблематиками науки о данных и машинного обучения ...
по состоянию на 2019 год содержит более 1,5 тыс. модулей."
Просто, ради любопытства, вы готовы заюзать (используете все фичи) такого монстра?
А каким боком размер "такого монстра" относится к моему вопросу?
Каждый использует (подгружает) только те пакеты, которые ему нужны. При условии, что он знает о их существовании )))
Кстати, sklearn не единственный пакет, который нужно ставить через пип...
metatrader5 тоже через пип ставится.
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Устанавливаю эту долбаную Анаконду и получаю гемморой...
Самая первая была - Anaconda3-2020.07-Windows-x86_64.
Никаких проблем.
А дальше - одни косяки....
Вот сейчас установил Anaconda3-2021.05-Windows-x86_64. Всё, вроде хорошо, но...
Да и фиг бы на него, но sklearn в поставке конды нет! А через пип установить не могу по указанной выше причине.