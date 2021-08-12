Python :: Anaconda3 :: проблема. Как связаться с разрабами?

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Устанавливаю эту долбаную Анаконду и получаю гемморой...

Самая первая была - Anaconda3-2020.07-Windows-x86_64.

Никаких проблем.

А дальше - одни косяки....

Вот сейчас установил Anaconda3-2021.05-Windows-x86_64. Всё, вроде хорошо, но...

  1. Пишет, что надо обновиться! ??? Блин, так это же последняя версия на сайте разработчика!
  2. Создаю окружение - промт не запускается! Никак! Что за фигня?
    Да и фиг бы на него, но sklearn в поставке конды нет! А через пип установить не могу по указанной выше причине.
Как связаться с поддержкой этих горе-программистов?
 
Сергей Таболин:

Как связаться с поддержкой этих горе-программистов?

Ну зачем же Вы так. У меня вот тоже Anaconda3-2021.05, и в Debian 10, и в виртуальной Windows 10, и всё идеально, никаких проблем, ни разу, никогда. Вероятность, что это не "горе-программисты", а Вы где-то тормозите - 100%.

Рекомендую всегда иметь не особо старый слепок системного диска.

Я, например, пользуюсь утилитой dd. Загружаюсь с флешки (тоже Linux, live-USB), утилитой dd записываю системный SSD в образ .iso, то есть имею побайтную копию. Да, размер 100+ гигабайт этого образа, но это не представляет из себя никакой проблемы. Зато всегда можно откатиться, даже просто взять и выбросить системный SSD, пойти в магазин купить новый, и за 15 минут развернуть на нём побайтную копию всего, что было, со всеми настройками, установленными программами, и всем прочим. 

Я даже ещё дальше пошёл. У меня есть виртуальная машина с Debian, в которой системный диск - развёрнут из такого образа .iso, то есть в Debian есть виртуальный Debian, который не просто ТОЖЕ Debian, а именно что ТОТ ЖЕ САМЫЙ Debian, та же самая система, что хост, со всеми программами и настройками. И всегда можно в ней что-то попытаться поделать/поломать, не трогая настоящую систему, а уже потом, убедившись, что всё ок, сделать это на настоящей системе.
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Mikhael1983:

Ну зачем же Вы так. У меня вот тоже Anaconda3-2021.05, и в Debian 10, и в виртуальной Windows 10, и всё идеально, никаких проблем, ни разу, никогда. Вероятность, что это не "горе-программисты", а Вы где-то тормозите - 100%.

...

А при чём тут я? Установка, окружение, промт не запускается. Где мои "тормоза"??? И почему ранняя версия работает без проблем?

Да и вообще, где найти контакты их поддержки?

 
Сергей Таболин:

А при чём тут я? Установка, окружение, промт не запускается. Где мои "тормоза"??? И почему ранняя версия работает без проблем?

Да и вообще, где найти контакты их поддержки?

Вы - притом, что в Вашем первом посте сквозит некое пренебрежительное отношение к создателям отличного дистрибутива Python, Вы назвали их "горе-программистами", а не себя "горе-пользователем", а ведь второе более разумно, у подавляющего большинства пользователей всё работает, а у Вас - нет, может ли быть такое, что дело в "горе-пользователе", а не в "горе-программистах"?

По делу: а зачем Вам запускать Promt? Что такого Вы хотите сделать? Я вот много и активно пользуюсь Anacond-ой, и ни разу не возникло необходимости воспользоваться Anaconda Promt-ом. Может быть, Вам стоит перейти к собственно тому, что Вы хотите сделать, а не мучиться на тему, как сделать это исключительно с использованием Anaconda Promt, а не другими способами? У Вас, например, Navigator запускается?

Опять же, если "ранняя версия работает без проблем", почему не перейти на неё? Что такого Вам не хватает в предыдущей версии Анаконды? А даже если и не хватает, какая проблема в том, чтобы отдельно это не хватающее установить или обновить?

Сергей Таболин:

Да и вообще, где найти контакты их поддержки?

Почему Вы думаете, что они должны Вас поддерживать? Вы что, платите им деньги за бесплатный дистрибутив? Или, может, Вы из этих, в честь которых Байден объявил июнь месяцем гордости и поддержки их, и Анаконда сразу раскрасилась в их цвета?   facebook.com/anacondainc


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Mikhael1983:

....

Зачем - было в первом посте.

Вот сейчас установил Anaconda3-2021.05-Windows-x86_64. Всё, вроде хорошо, но...

  1. Пишет, что надо обновиться! ??? Блин, так это же последняя версия на сайте разработчика!
  2. Создаю окружение - промт не запускается! Никак! Что за фигня?
    Да и фиг бы на него, но sklearn в поставке конды нет! А через пип установить не могу по указанной выше причине.

Научите меня как установить без промта.

А поддержка нужна, чтобы задать им вопрос почему так происходит. Они то уж лучше знают что может быть не так.

 

Тупейший вопрос: а зачем Ана Conda ?

на мой взгляд только осилить и разобраться в Python и R.. там-же только юпитер-нотебук и пакетный менеджер. 

и конфликты с прочими (системными в том числе) версиями Python и библиотек неизбежны. и в продакшен (сильно сказано, но просто к торгующему терминалу) её не поставить

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дивный пример - у Сергея теперь полтора дистрибутива Python и оба покоцанные :-)

 
Сергей Таболин:

Научите меня как установить без промта.

С использованием Anaconda Navigator, или с использованием conda, можно запустить conda в терминале (командной строке).

 
Maxim Kuznetsov:

и конфликты с прочими (системными в том числе) версиями Python и библиотек неизбежны. и в продакшен (сильно сказано, но просто к торгующему терминалу) её не поставить

Не совсем понятно, о чём Вы. То, что в системе будет больше одного интерпретатора Python - это нормально, никаких конфликтов.

Касаемо "к терминалу не поставить" - ну вот у меня же торгует именно тот Python, который из состава Anaconda.

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Mikhael1983:

С использованием Anaconda Navigator, или с использованием conda, можно запустить conda в терминале (командной строке).

Я ж Вам русским языком говорю: В навигаторе создал окружение. Установил все, нужные мне, пакеты. Но sklearn там НЕТ! Нужно поставить через pip install sklearn . А для этого нужно запустить промт из этого окружения. Он установлен, но не запускается!

Снёс к чертям эту анаконду и установил раннюю версию из Anaconda3-2020.07-Windows-x86_64 . Всё заработало как надо.

 
Сергей Таболин:

Я ж Вам русским языком говорю: В навигаторе создал окружение. Установил все, нужные мне, пакеты. Но sklearn там НЕТ! Нужно поставить через pip install sklearn . А для этого нужно запустить промт из этого окружения. Он установлен, но не запускается!

Снёс к чертям эту анаконду и установил раннюю версию из Anaconda3-2020.07-Windows-x86_64 . Всё заработало как надо.

Из википедии "Anaconda ... набор популярных свободных библиотек, объединённых проблематиками науки о данных и машинного обучения ...

по состоянию на 2019 год содержит более 1,5 тыс. модулей."

Просто, ради любопытства, вы готовы заюзать (используете все фичи) такого монстра?

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Malik Arykov:

Из википедии "Anaconda ... набор популярных свободных библиотек, объединённых проблематиками науки о данных и машинного обучения ...

по состоянию на 2019 год содержит более 1,5 тыс. модулей."

Просто, ради любопытства, вы готовы заюзать (используете все фичи) такого монстра?

А каким боком размер "такого монстра" относится к моему вопросу? 

Каждый использует (подгружает) только те пакеты, которые ему нужны. При условии, что он знает о их существовании )))

Кстати, sklearn не единственный пакет, который нужно ставить через пип... 

metatrader5 тоже через пип ставится.

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