Python :: Anaconda3 :: проблема. Как связаться с разрабами? - страница 2
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А теперь добавлю, для чего ещё нужен промт.
Пакет
tensorflow-gpu
В навигаторе создал окружение с питоном 3.7 (начинал когда-то с этого). Через навигатор установил tensorflow-gpu. Версия 2.3.0
Но беда в том, что эта версия не видит графический процессор! А из навигатора версию можно только повысить.
Создал новое окружение с питоном 3.7. И из промта загрузил подходящую версию
conda install tensorflow-gpu==2.1
Теперь tensorflow работает с GPU.
Так что без промта, к сожалению, не обойтись.
А вот обновление навигатора убивает возможность запуска промта из определённого окружения. Так что "горе-пользователь" тут ни при делах ;)