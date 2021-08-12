Python :: Anaconda3 :: проблема. Как связаться с разрабами? - страница 2

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А теперь добавлю, для чего ещё нужен промт.

Пакет 

tensorflow-gpu

В навигаторе создал окружение с питоном 3.7 (начинал когда-то с этого). Через навигатор установил tensorflow-gpu. Версия 2.3.0


Но беда в том, что эта версия не видит графический процессор! А из навигатора версию можно только повысить.

Создал новое окружение с питоном 3.7. И из промта загрузил подходящую версию

conda install tensorflow-gpu==2.1


Теперь tensorflow работает с GPU.

Так что без промта, к сожалению, не обойтись.

А вот обновление навигатора убивает возможность запуска промта из определённого окружения. Так что "горе-пользователь" тут ни при делах ;)

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