Ограниченное время работы роботы. - страница 2
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а как скрывается календарь из настроек?
Чтобы в коде дату ввёл, скомпилировал и .ex4 на график уже применил
В коде удалить строчки и их не будет видно в параметрах
В коде удалить строчки и их не будет видно в параметрах
Можно не удалять а закомментировать )
Без опыта проще удалить будет чем закомментировать /*extern*/
Добавил календарь начала торговли и конец торговли
Если настало время окончания торговли, то будет запрет только на новые открытия, а закрытия работают без ограничения по времени и дате
По коду многое поправил, условия торговли не изменились
При смене года работает без сбоя?
Т.е. если ставим начало раты 1 октября, конец работы 1февраля, то как повлияет на работу переход даты с 31 декабря на 1 января? - ведь по сути 31 декабря -последний день года... А 1 января начинается отсчёт времени и эта дата не стоит как начало работы (с точки зрения программы)...
В коде удалить строчки и их не будет видно в параметрах
Привет.
А когда срок запрета настаёт, робот пишет комментарий?
Даты меняю разные, реакции ноль(
Привет.
А когда срок запрета настаёт, робот пишет комментарий?
Даты меняю разные, реакции ноль(
реакция будет в 2030 году - там же, ведь написано
реакция будет в 2030 году - там же, ведь написано
Так я дату окончания например поставил вот пятница к примеру, но время вышло и тишина.
Так я дату окончания например поставил вот пятница к примеру, но время вышло и тишина.
вот тут есть время старта, функции которая закрывает все позиции и удаляет эксперта - можно переделать под ваши задачи.
------------ это утилита для ручной торговли - можно подобрать действия, которые будут нужны вам.
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\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
вот тут есть время старта, функции которая закрывает все позиции и удаляет эксперта - можно переделать под ваши задачи.
------------ это утилита для ручной торговли - можно подобрать действия, которые будут нужны вам.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Охх спасибо конечно, но я практически в mql ничего не понимаю и что переносить и куда(
Охх спасибо конечно, но я практически в mql ничего не понимаю и что переносить и куда(
Вот добавил в ваш эксперт запуск и остановка эксперта по времени - Не могу проверить работу - так как у меня нет ваших пользовательских Индикаторов.
------------------ жёлтым мечено - где был затронут ваш эксперт