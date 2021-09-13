Ограниченное время работы роботы. - страница 3
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И этот код запустил, дату поставил чтобы робот запретил работу...все-равно ноль реакций.
Что тыкал время работы, что нет.
Индикаторы ниже в архиве.
Вот индикаторы, к которым бо обращается.
сейчас заменю жесткий диск с другой операционной - где установлен терминал с мт4 и всё отладим как надо!
Вот так должно работать - проверить не смог - не успел скачать ваши индикаторы. - Но, должно работать проверил на другом коде.
<жёлтым где было изменение>
сейчас заменю жесткий диск с другой операционной - где установлен терминал с мт4 и всё отладим как надо!
Вот так должно работать - проверить не смог - не успел скачать ваши индикаторы. - Но, должно работать проверил на другом коде.
<жёлтым где было изменение>
проверял так - и открывает и закрывает по времени
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задал старт 2021.18 в 8.00 ------------ и стоп 2021.18 в 8.01 Всё сработало на отлично!!!
В архив закинул, там ещё библиотеки, без них ренко не построить и стрелки не будут работать.
я с ".dll " файлами не дружу и некогда не устанавливаю
Что-то забанили( Думал можно все в архиве прикрепить.
Библиотекам уже много лет, проблем не было и не думал что тут так строго.
А в файл можете код вставить?
Я его скопировал, но нет ни комментариев, ничего, ну и на изменение дат не реагирует.