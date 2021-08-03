Самый плохой индикатор и его настройки - страница 2
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плохой это ЗНАЧИТ ТОТ КОТОРЫЙ ОЧЕНЬ МНОГО СЛИВАЕТ....
Так ведь индикатор не совершает ни каких торговых операций.)
Такой подойдет?)
Отчет че то не прикрепилсся
Разные варианты бывают
Отрицательный рост)
Щас он его развернет и получится грааль.
Всем привет. Все ищут самые хорошие индикаторы, а какие на ваш взгляд сливные индикаторы на мт 5 и его настройки. Заранее благодарю
Водопроводный кран - чем сильнее открываешь, тем сильнее льёт
спасибо тебе добрый человек, но мне нужен на МТ 5 ))))
Если идея перевернуть условия, то она обычно не работает. По причине стоимости сделок и не стабильности алгоритма / модели работы в профит или в убыток. Так же задача определения соответствия модели ряду тоже пока не решена. Пока алгоритм понимает, что модель перестала соответствовать, т.е. начала сливать, уже происходит слив достаточный опустить матожидание до равностороннего....)))
Удачи конечно))
Отрицательный рост)
Щас он его развернет и получится грааль.
Видимо плохой индюк нужен, чтобы антикочерга была лучше.
Пример копирования мартина на плохом индюке через реверс. Каждая "антикочерга" - удвоение депо (в обычном варианте маржин кол).
дважды в год, как правило весной и осенью, на форуме поднимаются темы "перевернуть плохой сигнал, инвертировать/сдвинуть/фильтровать сделки".
Самые продвинутые выспрашивают "советник стабильно льющей больше спреда"
можно было просто поиском воспользоваться.
Видимо плохой индюк нужен, чтобы антикочерга была лучше.
Пример копирования мартина на плохом индюке через реверс. Каждая "антикочерга" - удвоение депо (в обычном варианте маржин кол).
вот шутки шутками, но что - то в этом есть... :-)
Например, когда не баить, селлить при пересечении уровня например, 30 индикатора RSI, и удваиваться при лоссе например, то по факту - подобная ситуация была, при движе инструмента вниз и залипании индикатора в этой области: 30, в итоге и получилась кочерга... на мартине... :-)
а на той картинке - где анти кочерга и похожа на ТС по антимартину...
вот трактовка типа такой, только на выходе из зоны перепроданности (снизу) не закрытие селл, но вход в селл - выход по обратному сигналу (выход индикатора из зоны перекупленности (сверху): 70, далее вход в бай) и на таймфрейме М5.
Входа постоянные на увеличенных лотах при лоссах с коэффициентом 2 или 3. Плавный слив обеспечен, пока не ё@нет кочерга вверхА!!!!
https://www.mql5.com/ru/code/33607