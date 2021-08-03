Самый плохой индикатор и его настройки

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Всем привет. Все ищут самые хорошие индикаторы, а какие на ваш взгляд сливные индикаторы на мт 5 и его настройки. Заранее благодарю
 
Антон Папст:
Всем привет. Все ищут самые хорошие индикаторы, а какие на ваш взгляд сливные индикаторы на мт 5 и его настройки. Заранее благодарю

Нужно сначала назвать хотя-бы один хороший индикатор, а плохие сами появятся. 

 
Самый плохой индикатор - бумажная котировочная лента. Очень мало информации, нет графиков, настройки по умолчанию.
 

Интересно, что означает "ПЛОХОЙ ИНДИКАТОР"?

Хороших или добрых еще не встречал, красивые еще могу себе представить. 

 
Ihor Herasko:
Самый плохой индикатор - бумажная котировочная лента. Очень мало информации, нет графиков, настройки по умолчанию.

зато окно не ограничено :-)

 
Ramiz Mavludov:

Интересно, что означает "ПЛОХОЙ ИНДИКАТОР"?

Хороших или добрых еще не встречал, красивые еще могу себе представить. 

плохой это ЗНАЧИТ ТОТ КОТОРЫЙ ОЧЕНЬ МНОГО СЛИВАЕТ....
 
Антон Папст:
плохой это ЗНАЧИТ ТОТ КОТОРЫЙ ОЧЕНЬ МНОГО СЛИВАЕТ....
Слив классический

Такой подойдет?)

Отчет че то не прикрепилсся

Разные варианты бывают


 
Valeriy Yastremskiy:

Такой подойдет?)

Отчет че то не прикрепилсся

Разные варианты бывают


Пойдет конечно, только мне бы еще этот индюк  скинуть ))))
 
Антон Папст:
Пойдет конечно, только мне бы еще этот индюк  скинуть ))))

И замечу, смена условий входа и выхода на наоборот дает тот же результат. В общем то хорошее равностороннее матожидание и слив по спреду.

И это советник...)

Файлы:
qstr5_2.mq4  67 kb
 
Valeriy Yastremskiy:

И замечу, смена условий входа и выхода на наоборот дает тот же результат. В общем то хорошее равностороннее матожидание и слив по спреду.

И это советник...)

спасибо тебе добрый человек, но мне нужен на МТ 5 ))))
 
Антон Папст:
спасибо тебе добрый человек, но мне нужен на МТ 5 ))))

CodeBase постоянно пополняют на 3-5 шт/неделю подходящих тебе индикаторов.

PS/ "понятия плохой/хороший сливной/профитный" к индикаторамне применимо вообще. Ну вам виднее

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