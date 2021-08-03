Самый плохой индикатор и его настройки
Всем привет. Все ищут самые хорошие индикаторы, а какие на ваш взгляд сливные индикаторы на мт 5 и его настройки. Заранее благодарю
Нужно сначала назвать хотя-бы один хороший индикатор, а плохие сами появятся.
Интересно, что означает "ПЛОХОЙ ИНДИКАТОР"?
Хороших или добрых еще не встречал, красивые еще могу себе представить.
Самый плохой индикатор - бумажная котировочная лента. Очень мало информации, нет графиков, настройки по умолчанию.
зато окно не ограничено :-)
Интересно, что означает "ПЛОХОЙ ИНДИКАТОР"?
Хороших или добрых еще не встречал, красивые еще могу себе представить.
Такой подойдет?)
Отчет че то не прикрепилсся
Разные варианты бывают
Пойдет конечно, только мне бы еще этот индюк скинуть ))))
И замечу, смена условий входа и выхода на наоборот дает тот же результат. В общем то хорошее равностороннее матожидание и слив по спреду.
И это советник...)
И замечу, смена условий входа и выхода на наоборот дает тот же результат. В общем то хорошее равностороннее матожидание и слив по спреду.
И это советник...)
спасибо тебе добрый человек, но мне нужен на МТ 5 ))))
CodeBase постоянно пополняют на 3-5 шт/неделю подходящих тебе индикаторов.
PS/ "понятия плохой/хороший сливной/профитный" к индикаторамне применимо вообще. Ну вам виднее
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