Кто Вы по специальности. - страница 2
а по опросу - образование - Дирижёр )))
"В программировании финансовых систем с 1995 года.
Свои роботы на реале работают уже несколько лет.
Располагаю свободным временем.
Напишу любые советники, индикаторы, скрипты на MQL4"
Мое уважение. Вы, наверное, единственный такой дирижер в Мире. В СНГ то точно)
Минусы... человек все-таки животное, хоть и социальное. Не для мужика сидячий образ жизни...
Малоподвижность (последствий много от сколиоза и ожирения до психических расстройств), нарушение сна (мигрени, апатия, слабость), нарушение питания (проблемы жк-тракта вплоть до язвы желудка)...
В конце концов ставишь вопрос - чем вообще я занимаюсь и кому это нужно... а время идет...
Плюс - кайф от самой работы, красивые программные решения (которые не оценит ни пользователь, ни начальник)... ну и не мешки таскаешь
На сам деле программист совсем не тот кто освоил какой-ть мышинный язык. Это тот кто любую задачу сразу представляет алгоритмом, в "пошаговом исполнении". Есть риэлторты и филологи, котор составляют такое ТЗ, что оно уже на 80% готовый продукт, осталось тока перевести на мышинный язык. А есть "технари", котор объясняются тока картинками
интересно если я скажу что у меня экон.образование, наверное меня погонят с форума)))
а еще скажу (чисто подзадорить публику): консалтинг как область деятельности - самые лёгкие деньги, проще форекса
Но программировать вы же умеете. Самостоятельно ведь учились.Это всегда достойно уважения.
Проще форекса? Зарабатывать на форексе - это не просто однозначно. И если бы это было так просто, большинство бы бросило свои работы и делало деньги на форексе. Тем более из- за большой ликвидности, торговые системы сильно масштабируемы (возможность реинвестирования) А на работе "на дядю" есть всегда потолок (низкий), больше которого не получится заработать . Консалтинг в какой сфере?
Если комнатный - дичаешь быстро
Ну, судя по аватарке, ты - балконный