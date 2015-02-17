Кто Вы по специальности. - страница 2

AndreiFAN:

а по опросу - образование - Дирижёр ))) 

"В программировании финансовых систем с 1995 года.
Свои роботы на реале работают уже несколько лет.
Располагаю свободным временем.
Напишу любые советники, индикаторы, скрипты на MQL4"

Мое уважение.  Вы, наверное, единственный такой  дирижер в Мире. В СНГ то точно)

 

Минусы... человек все-таки животное, хоть и социальное. Не для мужика сидячий образ жизни...

Малоподвижность (последствий много от сколиоза и ожирения до психических расстройств), нарушение сна (мигрени, апатия, слабость), нарушение питания (проблемы жк-тракта вплоть до язвы желудка)...

В конце концов ставишь вопрос - чем вообще я занимаюсь и кому это нужно... а время идет...

Плюс - кайф от самой работы, красивые программные решения (которые не оценит ни пользователь, ни начальник)... ну и не мешки таскаешь

f2011:

На сам деле программист совсем не тот кто освоил какой-ть мышинный язык. Это тот кто любую задачу сразу представляет алгоритмом, в "пошаговом исполнении". Есть риэлторты и филологи, котор составляют такое ТЗ, что оно уже на 80% готовый продукт, осталось тока перевести на мышинный язык. А есть "технари", котор объясняются тока картинками

Согласен. Если человек может логически  грамотно составить техзадание, по которому не могут возникнуть уточнения - считай программист.
 
Edic:

Мое уважение.  Вы, наверное, единственный такой  дирижер в Мире. В СНГ то точно)

Ну эт в лихие 90е дирижирование не давало хлеба...  Подался в бизнес, как и многие... Своя фирма...  Пришлось и 1С конфигурировать и бухгалтерские проводки изучать...  А там пошло-поехало...  Вот уже 20 лет...
elugovoy:

Ну, минусы можно исправить. Я каджые два часа встаю на беговую дородку, жму штангу, подтягиваюсь. Все дома.  С физ формой - все гуд. Это только в периоды когда не бухаю и не курю. После двух дней подряд хорошего бухалова - неделю ничего не хочется делать.   Но так как я бухаю раз в неделю....... Шучу, раз в квартал.
 

интересно если я скажу что у меня экон.образование, наверное меня погонят с форума)))

а еще скажу (чисто подзадорить публику): консалтинг как область деятельности - самые лёгкие деньги, проще форекса

transcendreamer:

Но программировать вы же умеете. Самостоятельно ведь учились.Это всегда  достойно уважения.

Проще форекса? Зарабатывать на форексе - это не просто однозначно. И если бы это было так просто, большинство бы бросило свои работы и делало деньги на форексе. Тем более из- за большой ликвидности, торговые системы сильно масштабируемы (возможность  реинвестирования) А на работе "на дядю"  есть всегда потолок (низкий), больше которого не получится заработать .        Консалтинг в какой сфере?

 
Edic:

согласен, с этим не поспоришь, форекс это не халява

но я имел в виду что на форексе думать надо а в консалтинге только делать умный вид и говорить убедительно

консалтинг - это финансовый + ИТ: Делойт, ЭрнстЯнг, ПВС, КПМГ и прочие дармоеды, а ещё Сап, Ибм и другие



 
valeryk:
Если комнатный - дичаешь быстро
Ну, судя по аватарке, ты - балконный
 
artmedia70:
Ну, судя по аватарке, ты - балконный
Одна отдушина))) Там внизу люди ходят, прикольно...)
