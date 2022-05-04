Оптимизация на двухпроцессорном компе - страница 5
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кстати, изучая вопрос о райзене обнаружил, что довольно выгодное предложение на ryzen 7 2700х... за цену 9ки можно собрать полностью комп (без внешней видеокарты), да будет меньше ядер/потоков, но стоимость на ядро/поток получается ниже.
Если, конечно, нужна числодробилка для МТ, то 2х процессорники на xeon наверное все ещё будут вне конкуренции по цена/производительность, однако их будущая ликвидность и использование под другие задачи, например видеобработка, под большим вопросом в виду ограниченности набора комманд процессоров и низкой (относительно современных цпу) частотой...
PS тоже подбирался к этой теме со стороны оптимизации советников, но пока работал на старом офисном компутере как-то тема сошла на нет и потребность в куче потоков/ядер уже (или пока?) не треба.
Отношение производительности к цене у 3700 выше чем у 2700.
У нас 3700 дороже 2700 на 48%, а быстродействие, согласно скрину, примерно на 100%.
Результат процессора 3900Х умножил на 2/3, получили примерно 3700...Ну это так, тут ещё стоимость материнки
Хотя стоп, может и можно разбить. Нужно об этом подумать еще раз. Что-то запутался.
Конечно, можно. Запутались.
Есть 2 параметра:
Всего получается 5 000 000 000, что для оптимизатора неприемлемо.
Разбиваем оптимизацию на 10 частей:
Результаты склеиваем в один файл. Графики строим любые, какие нужно.
Может быть даже склеенный результат можно подсунуть обратно МТ. Но не уверен.
Конечно, можно. Запутались.
Есть 2 параметра:
Всего получается 5 000 000 000, что для оптимизатора неприемлемо.
Разбиваем оптимизацию на 10 частей:
Результаты склеиваем в один файл. Графики строим любые, какие нужно.
Может быть даже склеенный результат можно подсунуть обратно МТ. Но не уверен.
Вообщем проще и дешевле. купил 10 AMD 14 года. 2 ядра3500, ddr3 8гб, обошлись по 25$ , к ним ssd 120 по 20$. Старые мониторы по 8$. Суммарно 530$ Обошлось. Снял офис 300$/ мес в аренду входит розетка. И все прекрасно. 10$ Интернет. Кому интересно адресок волшебного бизнес центра могу в личку черкануть. С майнингом пробовали влезть туда у них на каждый офис автомат. Непрокатило. Но в любом случае если нужны постоянно вычислительные мощности это выход. Территориально Москва. PS мебель входит в аренду.
Вообщем проще и дешевле. купил 10 AMD 14 года. 2 ядра3500, ddr3 8гб, обошлись по 25$ , к ним ssd 120 по 20$. Старые мониторы по 8$. Суммарно 530$ Обошлось.
10 мамок и памяти надо ещё посчитать. И БП, вот на чём экономить нельзя.
А SSD не нужны, есть сетевая загрузка и сетевой диск или сервер. И мониторы/клавы/мыши не нужны, если это не рабочие станции.
Вообщем проще и дешевле. купил 10 AMD 14 года. 2 ядра3500, ddr3 8гб, обошлись по 25$ , к ним ssd 120 по 20$. Старые мониторы по 8$. Суммарно 530$ Обошлось. Снял офис 300$/ мес в аренду входит розетка. И все прекрасно. 10$ Интернет. Кому интересно адресок волшебного бизнес центра могу в личку черкануть. С майнингом пробовали влезть туда у них на каждый офис автомат. Непрокатило. Но в любом случае если нужны постоянно вычислительные мощности это выход. Территориально Москва. PS мебель входит в аренду.
Офис 3600 $ в год + старый хлам за 530$
Это самое тупое решение которое можно придумать.
Старое железо будет ломаться? Или оно вечное?
За эти деньги( 4100$) можно купить нормальное железо на гарантии и поставить у себя дома.
По производительности будет то же самое. Еще и бесплатно на этаж доставят , плюс всякие кешбеки и бонусы.....
Твое Г железо через год никому за 100$ не продашь, а нормальное может дорожать при росте бакса или крипты.
самая надёжная вычислительная техника всех времён