Оптимизация на двухпроцессорном компе - страница 5

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Nikolay Kuznetsov:

кстати, изучая вопрос о райзене обнаружил, что довольно выгодное предложение на ryzen 7 2700х... за цену 9ки можно собрать полностью комп (без внешней видеокарты), да будет меньше ядер/потоков, но стоимость на ядро/поток получается ниже.

Если, конечно, нужна числодробилка для МТ, то 2х процессорники на xeon наверное все ещё будут вне конкуренции по цена/производительность, однако их будущая ликвидность и использование под другие задачи, например видеобработка, под большим вопросом в виду ограниченности набора комманд процессоров и низкой (относительно современных цпу) частотой...

PS тоже подбирался к этой теме со стороны оптимизации советников, но пока работал на старом офисном компутере как-то тема сошла на нет и потребность в куче потоков/ядер уже (или пока?) не треба.

Отношение производительности к цене у 3700 выше чем у 2700.

У нас 3700 дороже 2700 на 48%, а быстродействие, согласно скрину, примерно на 100%.

Результат процессора 3900Х умножил на 2/3, получили примерно 3700...

Ну это так, тут ещё стоимость материнки
 
Хотя стоп, может и можно разбить. Нужно об этом подумать еще раз. Что-то запутался.
 
pribludilsa:
Хотя стоп, может и можно разбить. Нужно об этом подумать еще раз. Что-то запутался.

Конечно, можно. Запутались.

Есть 2 параметра:

  • "А" нужно перебрать от 1 до 100 000 с шагом 1
  • "Б" нужно перебрать от 1 до 50 000 с шагом 1

Всего получается 5 000 000 000, что для оптимизатора неприемлемо.

Разбиваем оптимизацию на 10 частей:

  1. "А" от 1 до 100 000 с шагом 1, "Б" от 1 до 5 000 с шагом 1: всего 500 000 000 проходов, подходит
  2. "А" от 1 до 100 000 с шагом 1, "Б" от 5001 до 10 000 с шагом 1: всего 500 000 000 проходов, подходит
  3. И т.д

Результаты склеиваем в один файл. Графики строим любые, какие нужно.

Может быть даже склеенный результат можно подсунуть обратно МТ. Но не уверен.

 
Andrey Khatimlianskii:

Конечно, можно. Запутались.

Есть 2 параметра:

  • "А" нужно перебрать от 1 до 100 000 с шагом 1
  • "Б" нужно перебрать от 1 до 50 000 с шагом 1

Всего получается 5 000 000 000, что для оптимизатора неприемлемо.

Разбиваем оптимизацию на 10 частей:

  1. "А" от 1 до 100 000 с шагом 1, "Б" от 1 до 5 000 с шагом 1: всего 500 000 000 проходов, подходит
  2. "А" от 1 до 100 000 с шагом 1, "Б" от 5001 до 10 000 с шагом 1: всего 500 000 000 проходов, подходит
  3. И т.д

Результаты склеиваем в один файл. Графики строим любые, какие нужно.

Может быть даже склеенный результат можно подсунуть обратно МТ. Но не уверен.

Cпасибо. Всё получилось. Бывает же такое, в трех соснах заблудился. У меня обычно обсессивное мышление, всё перепроверяю, оказывается, еще больше нужно перепроверять.
 
Вообщем проще и дешевле. купил 10 AMD 14 года. 2 ядра3500, ddr3 8гб, обошлись по 25$ , к ним ssd 120 по 20$. Старые мониторы по 8$. Суммарно 530$ Обошлось. Снял офис 300$/ мес в аренду входит розетка. И все прекрасно. 10$ Интернет. Кому интересно адресок волшебного бизнес центра могу в личку черкануть. С майнингом пробовали влезть туда у них на каждый офис автомат. Непрокатило. Но в любом случае если нужны постоянно вычислительные мощности это выход. Территориально Москва. PS мебель входит в аренду. 
 
Dmitriy Prigodich:
Вообщем проще и дешевле. купил 10 AMD 14 года. 2 ядра3500, ddr3 8гб, обошлись по 25$ , к ним ssd 120 по 20$. Старые мониторы по 8$. Суммарно 530$ Обошлось. Снял офис 300$/ мес в аренду входит розетка. И все прекрасно. 10$ Интернет. Кому интересно адресок волшебного бизнес центра могу в личку черкануть. С майнингом пробовали влезть туда у них на каждый офис автомат. Непрокатило. Но в любом случае если нужны постоянно вычислительные мощности это выход. Территориально Москва. PS мебель входит в аренду. 
и какая получилась вычислительная мощь? по деньгам может и хорошо, но в плане удобства... не для всех подходит.
 
Dmitriy Prigodich:
Вообщем проще и дешевле. купил 10 AMD 14 года. 2 ядра3500, ddr3 8гб, обошлись по 25$ , к ним ssd 120 по 20$. Старые мониторы по 8$. Суммарно 530$ Обошлось.

10 мамок и памяти надо ещё посчитать. И БП, вот на чём экономить нельзя.

А SSD не нужны, есть сетевая загрузка и сетевой диск или сервер. И мониторы/клавы/мыши не нужны, если это не рабочие станции.

 
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Dmitriy Prigodich:
Вообщем проще и дешевле. купил 10 AMD 14 года. 2 ядра3500, ddr3 8гб, обошлись по 25$ , к ним ssd 120 по 20$. Старые мониторы по 8$. Суммарно 530$ Обошлось. Снял офис 300$/ мес в аренду входит розетка. И все прекрасно. 10$ Интернет. Кому интересно адресок волшебного бизнес центра могу в личку черкануть. С майнингом пробовали влезть туда у них на каждый офис автомат. Непрокатило. Но в любом случае если нужны постоянно вычислительные мощности это выход. Территориально Москва. PS мебель входит в аренду. 

Офис 3600 $ в год + старый хлам за 530$

Это самое тупое решение которое можно придумать.

Старое железо будет ломаться? Или оно вечное?

За эти деньги( 4100$) можно купить нормальное железо на гарантии и поставить у себя дома. 

По производительности будет то же самое. Еще и бесплатно на этаж доставят , плюс всякие кешбеки и бонусы.....

Твое Г железо через год никому за 100$ не продашь, а нормальное может дорожать при росте бакса или крипты.

[Удален]  

самая надёжная вычислительная техника всех времён

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