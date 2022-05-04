Оптимизация на двухпроцессорном компе - страница 3
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Друзья, у меня был просто вопрос о том, МТ5 распознает двухпроцессорную мать или нет, вот и всё. Я хочу взять на али Материнская плата HUANANZHI X99-T8D с 512G NVMe SSD Dual Xeon процессор E5 2678 V3 с процессором охлаждения памяти 64 Гб 8*8 ГБ 1866 REG ECC для этих целей. 10 винда спокойно распознает наличие 2х процессоров. Вопрос был конкретно по МТ5. Ну я так понял, что прожуёт. Два проца по 2,5 Ггц и 48 потоков в итоге сделают то, что я хочу. Надеюсь, что наши китайские товарищи не подведут качеством)
Для такого количества ядер может быть маловато 4-х каналов памяти.
Сейчас я оптимизирую на своём ноуте коре ай7 2,2 Ггц 8 потоков. Оптимизацию например делает за определеннй период на 30 часов, а когда через инет подключаю компы сына, у него разен 5 3600 на 12 потоков, то время сокращается до 3 часов)))
Сократится до 1-1,5 часа :))
Для такого количества ядер может быть маловато 4-х каналов памяти.
Потому и спросил, может кто сталкивался с этим. Или уже не парится, взять норм комп с одним процем, но каким!!!)))) AMD Ryzen 9 3900X, оперативы 64. Системник в 100 правда встанет, ну ничего, зато хороший комп будет)
Потому и спросил, может кто сталкивался с этим. Или уже не парится, взять норм комп с одним процем, но каким!!!)))) AMD Ryzen 9 3900X, оперативы 64. Системник в 100 правда встанет, ну ничего, зато хороший комп будет)
Да, это лучше, по быстродействию схож процессор(по сравнению с двумя с алика). Из-за меньшего количества потоков, меньше требования к оперативной памяти при оптимизации(как к объёму, так и к скорости, меньше конкуренции между потоками).
Это то что можно ожидать от конфигурации, важно именно сравнение с другими:
Это то что можно ожидать от конфигурации, важно именно сравнение с другими:
Базара нет, останавливает цена и стоимость серверной матери..... 120 рубасов только проц.... Я про 3970
Базара нет, останавливает цена и стоимость серверной матери..... 120 рубасов только проц.... Я про 3970
Это мощный вариант)
Собрал себе комп на 2011-3... e2673 v3 12 ядер 24 потока 64 гб ддр3 ... брать пришлось на пике цен ибо компа не было, а надо... и... получил часто не включающуюся материнку. Пост код FF. Частая проблема с китай матерями. Когда похолодало, то плата стала запускаться, но ожидание подвоха не радует. Сегодня пришла "запасная" мать.
PS на авито в это время продавался комплект 2xE2696v2+мать+фаны+ 64 гб памяти за 30 круб. Надо было брать :)
Собрал себе комп на 2011-3... e2673 v3 12 ядер 24 потока 64 гб ддр3 ... брать пришлось на пике цен ибо компа не было, а надо... и... получил часто не включающуюся материнку. Пост код FF. Частая проблема с китай матерями. Когда похолодало, то плата стала запускаться, но ожидание подвоха не радует. Сегодня пришла "запасная" мать.
PS на авито в это время продавался комплект 2xE2696v2+мать+фаны+ 64 гб памяти за 30 круб. Надо было брать :)
Этот проц 2673 v3 лучше по производительности и тестам