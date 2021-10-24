Увеличивается ли прибыльность при уменьшении риска на сделку? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тренд на минутках, это всегда СИльно :-)
но даже там - обратите внимание где расколбашивает плавающий профит/убыток и нетипичная частота сделок (и торговые моменты входы/выходы отличаются от прочих, но это уже тонко, это последний этап).
От расколбаса не убежать, идеально описать рынок нельзя - везде тут вероятности и можно угодить в любую часть распределения, как с позитивным исходом так и с негативным, а вот минимизировать потери в такие моменты, конечно, хотелось бы. И, думаю, один из способов это ММ с ограничением убытков, другой способ использование разных стратегий, но их синергия должна давать ухудшение результатов при росте баланса менее чем на 0,5 и уменьшение убытков более чем на 0,5, тогда будем зарабатывать меньше, но и терять меньше, что должно снизить просадку, как минимум. Как правильно спаривать две таких системы (допустим трендовую и контртрендовую) пока не знаю, особенно на неттинговом счете...
Основная проблема моя в трейдинге в том, что я неверно предсказываю курс частенько и упускаю прибыль(либо не даю прибыли течь достаточно, либо даю прибыли течь, но это наращивает убытки, в итоге прибыль утекает от меня).
А не пробовал торговать против своих прогнозов?
у тебя есть зоопарк роботов под рукой. Посмотри, проверь результаты сделок - попарно или группами или как хочешь. Стат. тесты и всё прочее
Они не просто не независимые, они близнецы-братья, только каждый немного посвоему косой. У них даже моменты трейдов будут близки и подчиняться общим законам
Я этого не заметил.
На каждом символе у меня работает 24 системы, и весьма редко они открывают близкие сделки. Такие случаи я особо отмечаю, они мне представляются более надежными. Но частота их невелика.
Это сильно. Покопировал, повставлял - глядь а счёта-то и нет.
При чем копировал-вставлял. На эти клавиши у него назначены скрипты покупки-продажи!
Спорить можно, скорее даже нужно, но хоть какая-нибудь диверсификация всегда лучше, чем полное отсутствие оной.
Смотря с кем. С этим товарищем ноль смысла
большинство трендовых ТС сливают в декабрь-январь и между июнь-июль ... кто бы мог подумать что корпоративная отчётность так колдыбасит рынок :-)
Макс ты же знаешь статистические закономерности есть в любом инструменте и в любом таймфрейме.
Приведенный тобою пример есть ни что иное как квартальные закономерности, например грядущий август будет тухлым флэтом - время отпусков, а июнь был у меня очень плодотворным, то есть начало квартала, ну и т.д....
Макс ты же знаешь статистические закономерности есть в любом инструменте и в любом таймфрейме.
Приведенный тобою пример есть ни что иное как квартальные закономерности, например грядущий август будет тухлым флэтом - время отпусков, а июнь был у меня очень плодотворным, то есть начало квартала, ну и т.д....
Совсем-совсем тупая статистика - просто изменение частоты попарного пересечения МА-шек
Полугодия разные-разные получаются.
И поэтому EA в массе вываливаются на их границах с большей вероятностью. К тому в июнь, январь ATR (свеча) чуть выше, что соотв.добавляет.
При чем копировал-вставлял.
Это шутка такая, Вы же в курсе про Ctrl C и V, надеюсь?
:)
Вот у меня был счёт 100 тыщ. Спустя пару недель довёл его до 300 тыш. Но потом счёт просел до свыше 100тыс. Но затем я довёл его снова до 300 тыщ. И после этого пошёл уже непрерывный процесс снижения в течение последних 2-3 недель. С небольшими откатами вверх, не доводящих баланс до 300 тыщ. Вот кто-то советовал снизить риск на сделку. У меня сейчас риск не превышает 10-12% на сделку. А если довести его до 2-5%, то якобы будет более успешный трейдинг. Я же считаю иначе - более низкий риск не поможет нарастить прибыльность, счёт лишь будет медленнее падать или расти. Основная проблема моя в трейдинге в том, что я неверно предсказываю курс частенько и упускаю прибыль(либо не даю прибыли течь достаточно, либо даю прибыли течь, но это наращивает убытки, в итоге прибыль утекает от меня).
Самая главная ошибка, что люди не хотят пополнять счет до первоначальной суммы при посадке. Вы так ни когда в плюсе не будете. Бизнес требует вливаний и увеличения капитализации в неудачный период. На дистанции все окупается и вы можете выводить базовые вливания.
Самая главная ошибка, что люди не хотят пополнять счет до первоначальной суммы при посадке. Вы так ни когда в плюсе не будете. Бизнес требует вливаний и увеличения капитализации в неудачный период. На дистанции все окупается и вы можете выводить базовые вливания.
Серьезно? ДЦ проценты отчисляет?