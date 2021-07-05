Как правильно сравнивать два непересекающихся ряда? - страница 8

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transcendreamer:

Интересно, вот какой смысл профессору пытаться убеждать что он придумал нелинейный МНК, если с очевидностью это не так?

Какая-то гипертрофированная гордыня что ли...

Или профессор не слышал про метод/алгоритм Левенберга-Марквардта? 

А это на секундочку середина прошлого века.

Хорошая новость в том, что алгоритм уже есть в библиотеке ALGLIB то есть писать самому ничего не надо.

Есть и документация и открытый код https://www.alglib.net/optimization/levenbergmarquardt.php

Там и оптимизировано давно всё давно по быстродействию и точности (L-BFGS).

Есть готовые функции lsfitfit - можно просто брать и использовать.

И главное что это уже есть в МТ5, потому что alglib нативно портирован давно в mql5.

Единственный минус - надо знать математику выше школьной и уметь работать с барицентрическими координатами и гессианами.

А так-то можно хоть полиномами хоть сплайнами обмазываться хоть с весами хоть без весов хоть с констрейнтами хоть без них...

Зачем изобретать велосипед с такой натугой?

Это не говоря о том что МНК не единственный подход и давно уже известны другие подходы (функция потерь, максимум правдоподобия, и др.)

Опять же это давно известно с 60-ых годов как минимум.

Читнуть можно здесь: http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stnonlin.html

Просто, Вы не пытались вникнуть в суть функций  ПНБ, оставляющими позади все Ваши рассуждения об МНК всех его разновидностей, включая приведенную Вами ссылку. В этой ситуации, я-бы не спорил с "профессором", как Вы выразились, хотя я всего-лишь и.о. доцента.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Просто, Вы не пытались вникнуть в суть функций  ПНБ, оставляющими позади все Ваши рассуждения об МНК всех его разновидностей, включая приведенную Вами ссылку. В этой ситуации, я-бы не спорил с "профессором", как Вы выразились, хотя я всего-лишь и.о. доцента.

Прошу, не обижайтесь, я лишь высказал своё частное мнение.

А вообще есть кто-то, кто вникнул в суть ПНБ и начал их применять? 😉

 
transcendreamer:

Прошу, не обижайтесь, я лишь высказал своё частное мнение.

А вообще есть кто-то, кто вникнул в суть ПНБ и начал их применять? 😉

Пока нет никого. Всем кажется, что, это слишком сложно и громоздко, хотя это не так.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Пока нет никого. Всем кажется, что, это слишком сложно и громоздко, хотя это не так.

Да, это не так. Это так, как в анекдоте про неуловимого Джо.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Пока нет никого. Всем кажется, что, это слишком сложно и громоздко, хотя это не так.

Если метод максимально подобен другим, давно известным и подробно описанным, и в "эксперименте" выхлопа не видать, то просто не понятно, на что и зачем обращать внимание? Ваши попытки всячески привлечь внимание в отсутствие хоть сколько-нибудь выдающихся результатов - то ли от незамутненности, которая не позволяет вам осознать факт изобретения велосипеда, то ли от безыскусной незатейливой наглости.

 
vladavd:

Ваши попытки всячески привлечь внимание в отсутствие хоть сколько-нибудь выдающихся результатов - то ли от незамутненности, которая не позволяет вам осознать факт изобретения велосипеда, то ли от безыскусной незатейливой наглости.

Пациентов Доктора понять сложно. На ум приходит только стандартное - главная ошибка психиатра понять как мыслит пациент. 

 

У меня в универе был профессор, который пытался запатентовать мост Уитстона. Он на серьезных щах рассказывал какое он молодец и почему то что он делает невероятно круто. Это такая штука, которая используется в измерениях напряжения.

И вот он искренне не понимал, почему ему отказывали. Правда он внес какое-то изменение, я уже не помню какое, но оно было настолько не существенным, что любой технически грамотный специалист это прекрасно понимал.

 
Maxim Romanov:

У меня в универе был профессор, который пытался запатентовать мост Уитстона. Он на серьезных щах рассказывал какое он молодец и почему то что он делает невероятно круто. Это такая штука, которая используется в измерениях напряжения.

И вот он искренне не понимал, почему ему отказывали. Правда он внес какое-то изменение, я уже не помню какое, но оно было настолько не существенным, что любой технически грамотный специалист это прекрасно понимал.

А у нас был изобретатель планетарного редуктора. Короче, тема для изучения соответствующими специалистами))

 
Yousufkhodja Sultonov:

Просто, Вы не пытались вникнуть в суть функций  ПНБ, оставляющими позади все Ваши рассуждения об МНК всех его разновидностей, включая приведенную Вами ссылку. В этой ситуации, я-бы не спорил с "профессором", как Вы выразились, хотя я всего-лишь и.о. доцента.

Общаясь с достаточно большим количеством докторов наук я заметил одну интересную вещь, те кто делали реальные вещи, которые действительно хорошо работали в реальности, могли в нескольких простых предложениях объяснить суть работы и принципы почему это работает.
Вы же не способны объяснить суть работы на уровне доцента, только лишь на уровне обычного форумного "гуру" который якобы все знает все понимает, и у него всегда есть "гениальная"идея за пазухой на все случаи жизни.

Знаете, один умный товарищ тут сказал красивую фразу:
"Когда в руках молоток, все кажется гвоздями" и я с ним совершенно согласен.

Мне можете не отвечать, так как я спорить с вами не хочу. 
Просто делайте выводы если вообще на это способны.
 
Нужно объединить метод Тейла-Сена с планетарным редуктором и мостом Уитстона, тогда ПНБ заработает.
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