Как правильно сравнивать два непересекающихся ряда? - страница 8
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Интересно, вот какой смысл профессору пытаться убеждать что он придумал нелинейный МНК, если с очевидностью это не так?
Какая-то гипертрофированная гордыня что ли...
Или профессор не слышал про метод/алгоритм Левенберга-Марквардта?
А это на секундочку середина прошлого века.
Хорошая новость в том, что алгоритм уже есть в библиотеке ALGLIB то есть писать самому ничего не надо.
Есть и документация и открытый код https://www.alglib.net/optimization/levenbergmarquardt.php
Там и оптимизировано давно всё давно по быстродействию и точности (L-BFGS).
Есть готовые функции lsfitfit - можно просто брать и использовать.
И главное что это уже есть в МТ5, потому что alglib нативно портирован давно в mql5.
Единственный минус - надо знать математику выше школьной и уметь работать с барицентрическими координатами и гессианами.
А так-то можно хоть полиномами хоть сплайнами обмазываться хоть с весами хоть без весов хоть с констрейнтами хоть без них...
Зачем изобретать велосипед с такой натугой?
Это не говоря о том что МНК не единственный подход и давно уже известны другие подходы (функция потерь, максимум правдоподобия, и др.)
Опять же это давно известно с 60-ых годов как минимум.
Читнуть можно здесь: http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stnonlin.html
Просто, Вы не пытались вникнуть в суть функций ПНБ, оставляющими позади все Ваши рассуждения об МНК всех его разновидностей, включая приведенную Вами ссылку. В этой ситуации, я-бы не спорил с "профессором", как Вы выразились, хотя я всего-лишь и.о. доцента.
Просто, Вы не пытались вникнуть в суть функций ПНБ, оставляющими позади все Ваши рассуждения об МНК всех его разновидностей, включая приведенную Вами ссылку. В этой ситуации, я-бы не спорил с "профессором", как Вы выразились, хотя я всего-лишь и.о. доцента.
Прошу, не обижайтесь, я лишь высказал своё частное мнение.
А вообще есть кто-то, кто вникнул в суть ПНБ и начал их применять? 😉
Прошу, не обижайтесь, я лишь высказал своё частное мнение.
А вообще есть кто-то, кто вникнул в суть ПНБ и начал их применять? 😉
Пока нет никого. Всем кажется, что, это слишком сложно и громоздко, хотя это не так.
Пока нет никого. Всем кажется, что, это слишком сложно и громоздко, хотя это не так.
Да, это не так. Это так, как в анекдоте про неуловимого Джо.
Пока нет никого. Всем кажется, что, это слишком сложно и громоздко, хотя это не так.
Если метод максимально подобен другим, давно известным и подробно описанным, и в "эксперименте" выхлопа не видать, то просто не понятно, на что и зачем обращать внимание? Ваши попытки всячески привлечь внимание в отсутствие хоть сколько-нибудь выдающихся результатов - то ли от незамутненности, которая не позволяет вам осознать факт изобретения велосипеда, то ли от безыскусной незатейливой наглости.
Ваши попытки всячески привлечь внимание в отсутствие хоть сколько-нибудь выдающихся результатов - то ли от незамутненности, которая не позволяет вам осознать факт изобретения велосипеда, то ли от безыскусной незатейливой наглости.
Пациентов Доктора понять сложно. На ум приходит только стандартное - главная ошибка психиатра понять как мыслит пациент.
У меня в универе был профессор, который пытался запатентовать мост Уитстона. Он на серьезных щах рассказывал какое он молодец и почему то что он делает невероятно круто. Это такая штука, которая используется в измерениях напряжения.
И вот он искренне не понимал, почему ему отказывали. Правда он внес какое-то изменение, я уже не помню какое, но оно было настолько не существенным, что любой технически грамотный специалист это прекрасно понимал.
У меня в универе был профессор, который пытался запатентовать мост Уитстона. Он на серьезных щах рассказывал какое он молодец и почему то что он делает невероятно круто. Это такая штука, которая используется в измерениях напряжения.
И вот он искренне не понимал, почему ему отказывали. Правда он внес какое-то изменение, я уже не помню какое, но оно было настолько не существенным, что любой технически грамотный специалист это прекрасно понимал.
А у нас был изобретатель планетарного редуктора. Короче, тема для изучения соответствующими специалистами))
Просто, Вы не пытались вникнуть в суть функций ПНБ, оставляющими позади все Ваши рассуждения об МНК всех его разновидностей, включая приведенную Вами ссылку. В этой ситуации, я-бы не спорил с "профессором", как Вы выразились, хотя я всего-лишь и.о. доцента.