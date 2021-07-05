Как правильно сравнивать два непересекающихся ряда? - страница 2
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стандартизация временных рядов - есть во всех статистических пакетах
пример можно?
Есть два не пересекающихся ряда которые на 'разных уровнях' (Примерно как на картинке выше).
Как их правильно 'совместить' чтобы они были рядом и пересекались?
Можно использовать логарифмирование цен.
пример можно?
Можно
Приведи начала двух графиков к нулю.
Не в тему. Начала рядов (в полном смысле) нет, начало как бы в той точке от куда старт расчёта. Зачем советовать такое?
Зачем их совмещать? Какая разница на каких графиках вообще берутся данные? Вы ведь всё равно будете пользоваться массивами данных. Например:
https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/mathematics/stat/mathsubfunctions/statmathcorrelationpearson
Про корреляцию я не спрашивал. Не годится.
тогда разлетятся в разные стороны и в ближайшем будущем не пересекутся
Не в тему. Начала рядов (в полном смысле) нет, начало как бы в той точке от куда старт расчёта. Зачем советовать такое?
Значит все бесполезно,относительность показаний будет всегда.
Согласен. Всё будет меняться от размера выборки и будет относительно.
Можно
Можно
спасибо, это понятно
название или ссылку если не сложно?