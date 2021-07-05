Как правильно сравнивать два непересекающихся ряда? - страница 2

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Dmytryi Nazarchuk:

стандартизация временных рядов - есть во всех статистических пакетах

пример можно?

 
Evgeniy Chumakov:


Есть два не пересекающихся ряда которые на 'разных уровнях'  (Примерно как на картинке выше).

Как их правильно 'совместить' чтобы они были рядом и пересекались?

Можно использовать логарифмирование цен.

 
Renat Akhtyamov:

пример можно?

Можно

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Приведи начала двух графиков к нулю.


Не в тему. Начала рядов (в полном смысле) нет, начало как бы в той точке от куда старт расчёта.  Зачем советовать такое?

 
Vladimir M.:

Зачем их совмещать? Какая разница на каких графиках вообще берутся данные? Вы ведь всё равно будете пользоваться массивами данных. Например:

https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/mathematics/stat/mathsubfunctions/statmathcorrelationpearson

Про корреляцию я не спрашивал. Не годится.

 
Renat Akhtyamov:

тогда разлетятся в разные стороны и в ближайшем будущем не пересекутся

А почему? Я просто в этом деле не такой спец, но очень интересно понять.
 
Evgeniy Chumakov:


Не в тему. Начала рядов (в полном смысле) нет, начало как бы в той точке от куда старт расчёта.  Зачем советовать такое?

Значит все бесполезно,относительность показаний будет всегда,значит будет и ошибка которую даже идентифицировать не получится.
А если получится идентифицировать, значит получится решить, замкнутый круг.
А когда такое имеет место быть, единственным вариантом является скорее всего приращения. 
Но это мое мнение скорее всего ошибочное.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Значит все бесполезно,относительность показаний будет всегда.


Согласен. Всё будет меняться от размера выборки и будет относительно.

 
Dmytryi Nazarchuk:

Можно

Что за шкала слева? Что это? 
 
Dmytryi Nazarchuk:

Можно

спасибо, это понятно

название или ссылку если не сложно?

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