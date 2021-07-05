Как правильно сравнивать два непересекающихся ряда? - страница 9
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Диверок.
Нужно объединить метод Тейла-Сена с планетарным редуктором и мостом Уитстона, тогда ПНБ заработает.
Обязательно заработает, если ещё залить пол-литра логоса и поставить шоггота, подключив его к мосту для контроля импеданса, крутить ручку на входе редуктора.
Обязательно заработает, если ещё залить пол-литра логоса и поставить шоггота, подключив его к мосту для контроля импеданса, крутить ручку на входе редуктора.