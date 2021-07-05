Как правильно сравнивать два непересекающихся ряда? - страница 4

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Dmitry Fedoseev:

Верхушек нахватались...

Нужно составить 2 уравнения ПНБ для каждого ряда и сравнивать значения параметров и коэффициентов.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Нужно составить 2 уравнения ПНБ для каждого ряда и сравнивать значения параметров и коэффициентов.

Именно, так точно. Срочно в ПНБ - психоневрологическую больницу

 

Может вопрос нужно было поставить как - "Как наложить два временных ряда друг на друга наиболее правильным методом"

Два ряда 'одинакового характера' просто один лежит в оном диапазоне шкалы от 0 до 100 другой ряд в другом.

При разной выборке для расчёта средней или регрессии и дальнейших расчётов результат меняется относительно выборки (что в принципе естественно).

Думал может есть особый правильный подход для таких целей.


Ну и так всем Спасибо за ответы!

 
Dmitry Fedoseev:

ПНБ - психоневрологическую больницу

 :)))
 
Evgeniy Chumakov:

Может вопрос нужно было поставить как - "Как наложить два временных ряда друг на друга наиболее правильным методом"

Два ряда 'одинакового характера' просто один лежит в оном диапазоне шкалы от 0 до 100 другой ряд в другом.

При разной выборке для расчёта средней или регрессии и дальнейших расчётов результат меняется относительно выборки (что в принципе естественно).

Думал может есть особый правильный подход для таких целей.


Ну и так всем Спасибо за ответы!

гугли : Рыночные инварианты. 

Допустим, некоторая акция торгуется сейчас в районе 10 рублей. Тогда увеличение ее цены на 1 рубль будет составлять 10%. Предположим, через несколько лет акция выросла до 100 рублей. Рост на 1 рубль для нее будет уже только 1%. Один рубль для 10-рублевой и 100-рублевой акции – совсем разные вещи, поэтому инвесторы ориентируются не на денежную, а на процентную доходность, т.е. не на абсолютные, а на относительные величины.

Вроде то что нужно.

 

Должно быть некоторое предположение о приблизительном виде связи между двумя рядами. Например, если ряды Хn и Уn связаны соотношением Уn ~ К*Хn, то для их совмещения нужно второй ряд поделить на число К, логарифм которого можно найти, как среднее для ряда log(Уn)-log(Хn). Если вид связи другой, то и преобразование будет другим. Если связь не существует, то вряд ли можно вообще говорить о каком-либо совмещении.

[Удален]  

скорее всего я не в тему с какими-то рядами, но две Машки одного периода - одна open а - другая close и добавить им уровни то они и на уровнях пересекаются.

EURUSDH2     

 
SanAlex:

скорее всего я не в тему с какими-то рядами, но две Машки одного периода - одна open а - другая close и добавить им уровни то они и на уровнях пересекаются.

     

Как всегда не в тему. У тебя один ряд.

 
Aleksey Nikolayev:

Должно быть некоторое предположение о приблизительном виде связи между двумя рядами. Например, если ряды Хn и Уn связаны соотношением Уn ~ К*Хn, то для их совмещения нужно второй ряд поделить на число К, логарифм которого можно найти, как среднее для ряда log(Уn)-log(Хn). Если вид связи другой, то и преобразование будет другим. Если связь не существует, то вряд ли можно вообще говорить о каком-либо совмещении.

А для чего такие сложности? почему бы просто не разделить каждый ряд на его среднее?
 
secret:
А для чего такие сложности? почему бы просто не разделить каждый ряд на его среднее?

Конечная формула зависит от вида полной формализации связи с учётом способа вхождения туда ошибки (белого шума). Мой подход отвечает варианту Уn = К*Хn*ехр(Вn), где Вn - белый шум. Вроде бы, это то что называют мультипликативным шумом. У вас, наверное, вариант аддитивного шума.

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