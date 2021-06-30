Не получается сделать пересечение индикатора, что я делаю не так???
1. Пожалуйста вставляйте код правильно: при редактировании сообщения нажмите кнопку и во всплывающее окно вставьте свой код
2. Следите за лексикой и не позволяйте грубые выражения
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Пример (грубо):
***
// Стохастик пересекает уровень 20 снизу вверх:
***
много примеров можно найти в MQL5 Code Base
много примеров можно найти в MQL5 Code Base
Конечно же я искал примеры перед созданием этой темы, но кроме костылей в виде простыней на целую страницу кода для такой элементарной вещи как пересечение индикатора я не нашёл. Меня больше интересует как правильно из буфера значение достать через GetIndicatorHandle.
В mql4 это делается вообще элементарно! А в 5-ом как-то запутанно всё...
Конечно же я искал примеры перед созданием этой темы, но кроме костылей в виде простыней на целую страницу кода для такой элементарной вещи как пересечение индикатора я не нашёл. Меня больше интересует как правильно из буфера значение достать через GetIndicatorHandle.
В mql4 это делается вообще элементарно! А в 5-ом как-то запутанно всё...
может это поможет - я просто сам ученик, тоже пытаюсь на учиться https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/istochastic
- www.mql5.com
Конечно же я искал примеры перед созданием этой темы, но кроме костылей в виде простыней на целую страницу кода для такой элементарной вещи как пересечение индикатора я не нашёл. Меня больше интересует как правильно из буфера значение достать через GetIndicatorHandle.
В mql4 это делается вообще элементарно! А в 5-ом как-то запутанно всё...
В MQL5 хендл индикатора СОЗДАЁТСЯ ОДНИ РАЗ и делается это в OnInit. Для получения данных используется CopyBuffer
- www.mql5.com
попытаюсь в месте с Вами разобраться - начало у меня получилось такое
//+------------------------------------------------------------------+ //| TradingStochastic.mq5 | //| Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ input int Kperiod=5; // K-период (количество баров для расчетов) input int Dperiod=3; // D-период (период первичного сглаживания) input int slowing=3; // период для окончательного сглаживания input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA; // тип сглаживания input ENUM_STO_PRICE price_field=STO_LOWHIGH; // способ расчета стохастика //--- переменная для хранения хэндла индикатора iStochastic int handle=0; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //---- получение хендла индикатора Stochastic handle=iStochastic(_Symbol,_Period,Kperiod,Dperiod,slowing,ma_method,price_field); if(handle==INVALID_HANDLE) Print(" Не удалось получить хендл индикатора iStochastic"); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { if(handle!=INVALID_HANDLE) IndicatorRelease(handle); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Заполняем индикаторные буферы из индикатора iStochastic | //+------------------------------------------------------------------+ bool FillArraysFromBuffers(double &main_buffer[], // индикаторный буфер значений Stochastic Oscillator double &signal_buffer[], // индикаторный буфер сигнальной линии int ind_handle, // хэндл индикатора iStochastic int amount // количество копируемых значений ) { //--- сбросим код ошибки ResetLastError(); //--- заполняем часть массива StochasticBuffer значениями из индикаторного буфера под индексом 0 if(CopyBuffer(ind_handle,MAIN_LINE,0,amount,main_buffer)<0) { //--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки PrintFormat("Не удалось скопировать данные из индикатора iStochastic, код ошибки %d",GetLastError()); //--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным return(false); } //--- заполняем часть массива SignalBuffer значениями из индикаторного буфера под индексом 1 if(CopyBuffer(ind_handle,SIGNAL_LINE,0,amount,signal_buffer)<0) { //--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки PrintFormat("Не удалось скопировать данные из индикатора iStochastic, код ошибки %d",GetLastError()); //--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным return(false); } //--- все получилось return(true); } //+------------------------------------------------------------------+
Для получения данных используется CopyBuffer
Понятно. Тогда вопрос - какую функцию выполняет второе число после запятой в GetIndicatorHandle?
И можно ли как-то получить значение индикатора на предыдущих барах более простым способом без CopyBuffer?
Понятно. Тогда вопрос - какую функцию выполняет второе число после запятой в GetIndicatorHandle?
Вы ничего не поняли. Попытайтесь запомнить: В MQL5 хендл индикатора СОЗДАЁТСЯ ОДНИ РАЗ и делается это в OnInit
После этого напишите правильный MQL5 код создания хендла индикатора. Без этого дальше что либо говорить рано.
Пример работы со стохастиком
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Vladimir Karputov, 2020.04.20 15:31
An example of get values from the iStochastic indicator
Code: iStochastic get value.mq5
Do not forget the rules: create the indicator handle ONCE in OnInit, use CopyBuffer to get the data.
//+------------------------------------------------------------------+ //| iStochastic get value.mq5 | //| http://wmua.ru/slesar/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2019, Vladimir Karputov" #property version "1.001" //--- input parameters input group "Stochastic" input ENUM_TIMEFRAMES Inp_STO_period = PERIOD_CURRENT; // Stochastic: timeframe input int Inp_STO_Kperiod = 5; // Stochastic: K-period (number of bars for calculations) input int Inp_STO_Dperiod = 3; // Stochastic: D-period (period of first smoothing) input int Inp_STO_slowing = 3; // Stochastic: final smoothing input ENUM_MA_METHOD Inp_STO_ma_method = MODE_SMA; // Stochastic: type of smoothing input ENUM_STO_PRICE Inp_STO_price_field = STO_LOWHIGH; // Stochastic: stochastic calculation method input group "Service parameters" input bool InpPrintLog = false; // Print log //--- int handle_iStochastic; // variable for storing the handle of the iStochastic indicator //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- create handle of the indicator iStochastic handle_iStochastic=iStochastic(Symbol(),Inp_STO_period, Inp_STO_Kperiod,Inp_STO_Dperiod,Inp_STO_slowing, Inp_STO_ma_method,Inp_STO_price_field); //--- if the handle is not created if(handle_iStochastic==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iStochastic indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Inp_STO_period), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); } //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- double main[],signal[]; ArraySetAsSeries(main,true); ArraySetAsSeries(signal,true); int start_pos=0,count=2; if(!iGetArray(handle_iStochastic,MAIN_LINE,start_pos,count,main) || !iGetArray(handle_iStochastic,SIGNAL_LINE,start_pos,count,signal)) { return; } //--- string text=""; int limit=(count>2)?2:count; for(int i=0; i<limit; i++) { text=text+ " bar #"+IntegerToString(i)+": "+ " main "+DoubleToString(main[i],2)+ " signal "+DoubleToString(signal[i],2)+"\n"; } Comment(text); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Get value of buffers | //+------------------------------------------------------------------+ bool iGetArray(const int handle,const int buffer,const int start_pos, const int count,double &arr_buffer[]) { bool result=true; if(!ArrayIsDynamic(arr_buffer)) { if(InpPrintLog) PrintFormat("ERROR! EA: %s, FUNCTION: %s, this a no dynamic array!",__FILE__,__FUNCTION__); return(false); } ArrayFree(arr_buffer); //--- reset error code ResetLastError(); //--- fill a part of the iBands array with values from the indicator buffer int copied=CopyBuffer(handle,buffer,start_pos,count,arr_buffer); if(copied!=count) { //--- if the copying fails, tell the error code if(InpPrintLog) PrintFormat("ERROR! EA: %s, FUNCTION: %s, amount to copy: %d, copied: %d, error code %d", __FILE__,__FUNCTION__,count,copied,GetLastError()); //--- quit with zero result - it means that the indicator is considered as not calculated return(false); } return(result); } //+------------------------------------------------------------------+
Result:
я продвинулся пока до сюда
у меня вроде получилось!
//+------------------------------------------------------------------+ //| TradingStochastic.mq5 | //| Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ input int Kperiod=5; // K-период (количество баров для расчетов) input int Dperiod=3; // D-период (период первичного сглаживания) input int slowing=3; // период для окончательного сглаживания input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA; // тип сглаживания input ENUM_STO_PRICE price_field=STO_LOWHIGH; // способ расчета стохастика int m_uno; //--- переменная для хранения хэндла индикатора iStochastic int handle; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //---- получение хендла индикатора Stochastic handle=iStochastic(_Symbol,_Period,Kperiod,Dperiod,slowing,ma_method,price_field); if(handle==INVALID_HANDLE) Print(" Не удалось получить хендл индикатора iStochastic"); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { if(handle!=INVALID_HANDLE) IndicatorRelease(handle); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- double StochasticBuffer[],SignalBuffer[]; ArraySetAsSeries(StochasticBuffer,true); ArraySetAsSeries(SignalBuffer,true); //--- количество копируемых значений из индикатора iStochastic int values_to_copy=1; //--- заполняем массивы значениями из индикатора iStochastic //--- если FillArraysFromBuffers вернула false, значит данные не готовы - завершаем работу if(!FillArraysFromBuffers(StochasticBuffer,SignalBuffer,handle,values_to_copy)) return; //--- if(StochasticBuffer[0]>80 && StochasticBuffer[0]<SignalBuffer[0]) { if(m_uno<0) Alert(" SELL "); m_uno=+1; return; } //--- if(StochasticBuffer[0]<20 && StochasticBuffer[0]>SignalBuffer[0]) { if(m_uno>0) Alert(" BUY "); m_uno=-1; return; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Заполняем индикаторные буферы из индикатора iStochastic | //+------------------------------------------------------------------+ bool FillArraysFromBuffers(double &main_buffer[], // индикаторный буфер значений Stochastic Oscillator double &signal_buffer[], // индикаторный буфер сигнальной линии int ind_handle, // хэндл индикатора iStochastic int amount // количество копируемых значений ) { //--- сбросим код ошибки ResetLastError(); //--- заполняем часть массива StochasticBuffer значениями из индикаторного буфера под индексом 0 if(CopyBuffer(ind_handle,MAIN_LINE,0,amount,main_buffer)<0) { //--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки PrintFormat("Не удалось скопировать данные из индикатора iStochastic, код ошибки %d",GetLastError()); //--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным return(false); } //--- заполняем часть массива SignalBuffer значениями из индикаторного буфера под индексом 1 if(CopyBuffer(ind_handle,SIGNAL_LINE,0,amount,signal_buffer)<0) { //--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки PrintFormat("Не удалось скопировать данные из индикатора iStochastic, код ошибки %d",GetLastError()); //--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным return(false); } //--- все получилось return(true); } //+------------------------------------------------------------------+
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Пример (грубо):
Почему-то (handle1,0,2) и (handle1,0,1) выдают одинаковые значения! хотя в хелпе написано, что первое значение - это номер индикаторного буфера (0 - основная линия стохастика, а второе число после запятой - индекс значения в буфере).
Вычисления делаются раз в свечу. Почему доступ к предыдущему значению буфера не работает? Как правильно его достать?
(отредактировал)