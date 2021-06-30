Не получается сделать пересечение индикатора, что я делаю не так???

Новый комментарий
 

Пример (грубо):

 handle1 = iStochastic(NULL, NULL,Stoch_K,1,Stoch_Slowing,0,0);

int Stoch_Level = 20, Stoch_K=25, Stoch_Slowing=5;


// Стохастик пересекает уровень 20 снизу вверх:

if (GetIndicator(handle1,0,2) <= Stoch_Level  && GetIndicator(handle1,0,1) > Stoch_Level)

Почему-то  (handle1,0,2) и (handle1,0,1) выдают одинаковые значения! хотя в хелпе написано, что первое значение - это номер индикаторного буфера (0 - основная линия стохастика, а второе число после запятой - индекс значения в буфере).

Вычисления делаются раз в свечу. Почему доступ к предыдущему значению буфера не работает? Как правильно его достать?


(отредактировал)

 
John Smith:


1.  Пожалуйста вставляйте код правильно: при редактировании сообщения нажмите кнопку    Code и во всплывающее окно вставьте свой код 

2. Следите за лексикой и не позволяйте грубые выражения

MQL5.community - Памятка пользователя
MQL5.community - Памятка пользователя
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[Удален]  
John Smith:

Пример (грубо):

***


// Стохастик пересекает уровень 20 снизу вверх:

***


много примеров можно найти в MQL5 Code Base

John Smith

MQL5 Code Base
MQL5 Code Base
  • www.mql5.com
Библиотека исходных кодов на языке MQL5 для MetaTrader 5
 
SanAlex:

много примеров можно найти в MQL5 Code Base


Конечно же я искал примеры перед созданием этой темы, но кроме костылей в виде простыней на целую страницу кода для такой элементарной вещи как пересечение индикатора я не нашёл. Меня больше интересует как правильно из буфера значение достать через GetIndicatorHandle.

В mql4 это делается вообще элементарно! А в 5-ом как-то запутанно всё...

[Удален]  
John Smith:

Конечно же я искал примеры перед созданием этой темы, но кроме костылей в виде простыней на целую страницу кода для такой элементарной вещи как пересечение индикатора я не нашёл. Меня больше интересует как правильно из буфера значение достать через GetIndicatorHandle.

В mql4 это делается вообще элементарно! А в 5-ом как-то запутанно всё...

может это поможет - я просто сам ученик, тоже пытаюсь на учиться    https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/istochastic

Документация по MQL5: Технические индикаторы / iStochastic
Документация по MQL5: Технические индикаторы / iStochastic
  • www.mql5.com
iStochastic - Технические индикаторы - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
John Smith:

Конечно же я искал примеры перед созданием этой темы, но кроме костылей в виде простыней на целую страницу кода для такой элементарной вещи как пересечение индикатора я не нашёл. Меня больше интересует как правильно из буфера значение достать через GetIndicatorHandle.

В mql4 это делается вообще элементарно! А в 5-ом как-то запутанно всё...

В MQL5 хендл индикатора СОЗДАЁТСЯ ОДНИ РАЗ и делается это в OnInit. Для получения данных используется  CopyBuffer

Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyBuffer
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyBuffer
  • www.mql5.com
CopyBuffer - Доступ к таймсериям и индикаторам - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
[Удален]  

попытаюсь в месте с Вами разобраться - начало у меня получилось такое 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            TradingStochastic.mq5 |
//|                                  Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
input int                  Kperiod=5;                 // K-период (количество баров для расчетов)
input int                  Dperiod=3;                 // D-период (период первичного сглаживания)
input int                  slowing=3;                 // период для окончательного сглаживания
input ENUM_MA_METHOD       ma_method=MODE_SMA;        // тип сглаживания
input ENUM_STO_PRICE       price_field=STO_LOWHIGH;   // способ расчета стохастика

//--- переменная для хранения хэндла индикатора iStochastic
int    handle=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---- получение хендла индикатора Stochastic
   handle=iStochastic(_Symbol,_Period,Kperiod,Dperiod,slowing,ma_method,price_field);
   if(handle==INVALID_HANDLE)
      Print(" Не удалось получить хендл индикатора iStochastic");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Заполняем индикаторные буферы из индикатора iStochastic          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &main_buffer[],    // индикаторный буфер значений Stochastic Oscillator
                           double &signal_buffer[],  // индикаторный буфер сигнальной линии
                           int ind_handle,           // хэндл индикатора iStochastic
                           int amount                // количество копируемых значений
                          )
  {
//--- сбросим код ошибки
   ResetLastError();
//--- заполняем часть массива StochasticBuffer значениями из индикаторного буфера под индексом 0
   if(CopyBuffer(ind_handle,MAIN_LINE,0,amount,main_buffer)<0)
     {
      //--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки
      PrintFormat("Не удалось скопировать данные из индикатора iStochastic, код ошибки %d",GetLastError());
      //--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным
      return(false);
     }
//--- заполняем часть массива SignalBuffer значениями из индикаторного буфера под индексом 1
   if(CopyBuffer(ind_handle,SIGNAL_LINE,0,amount,signal_buffer)<0)
     {
      //--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки
      PrintFormat("Не удалось скопировать данные из индикатора iStochastic, код ошибки %d",GetLastError());
      //--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным
      return(false);
     }
//--- все получилось
   return(true);
  }

//+------------------------------------------------------------------+


 

 
Vladimir Karputov:

 Для получения данных используется  CopyBuffer

Понятно. Тогда вопрос - какую функцию выполняет второе число после запятой в GetIndicatorHandle?

И можно ли как-то получить значение индикатора на предыдущих барах более простым способом без CopyBuffer?

 
John Smith:

Понятно. Тогда вопрос - какую функцию выполняет второе число после запятой в GetIndicatorHandle?


Вы ничего не поняли. Попытайтесь запомнить:  В MQL5 хендл индикатора СОЗДАЁТСЯ ОДНИ РАЗ и делается это в OnInit

После этого напишите правильный MQL5 код создания хендла индикатора. Без этого дальше что либо говорить рано.

 

Пример работы со стохастиком

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Vladimir Karputov, 2020.04.20 15:31

An example of get values from the iStochastic indicator

Code: iStochastic get value.mq5

Do not forget the rules: create the indicator handle ONCE in OnInit, use CopyBuffer to get the data. 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        iStochastic get value.mq5 |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2019, Vladimir Karputov"
#property version   "1.001"
//--- input parameters
input group "Stochastic"
input ENUM_TIMEFRAMES   Inp_STO_period       = PERIOD_CURRENT; // Stochastic: timeframe
input int               Inp_STO_Kperiod      = 5;              // Stochastic: K-period (number of bars for calculations)
input int               Inp_STO_Dperiod      = 3;              // Stochastic: D-period (period of first smoothing)
input int               Inp_STO_slowing      = 3;              // Stochastic: final smoothing
input ENUM_MA_METHOD    Inp_STO_ma_method    = MODE_SMA;       // Stochastic: type of smoothing
input ENUM_STO_PRICE    Inp_STO_price_field  = STO_LOWHIGH;    // Stochastic: stochastic calculation method
input group "Service parameters"
input bool              InpPrintLog          = false;          // Print log
//---
int    handle_iStochastic;                   // variable for storing the handle of the iStochastic indicator
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- create handle of the indicator iStochastic
   handle_iStochastic=iStochastic(Symbol(),Inp_STO_period,
                                  Inp_STO_Kperiod,Inp_STO_Dperiod,Inp_STO_slowing,
                                  Inp_STO_ma_method,Inp_STO_price_field);
//--- if the handle is not created
   if(handle_iStochastic==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code
      PrintFormat("Failed to create handle of the iStochastic indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Inp_STO_period),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early
      return(INIT_FAILED);
     }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   double main[],signal[];
   ArraySetAsSeries(main,true);
   ArraySetAsSeries(signal,true);
   int start_pos=0,count=2;
   if(!iGetArray(handle_iStochastic,MAIN_LINE,start_pos,count,main) ||
      !iGetArray(handle_iStochastic,SIGNAL_LINE,start_pos,count,signal))
     {
      return;
     }
//---
   string text="";
   int limit=(count>2)?2:count;
   for(int i=0; i<limit; i++)
     {
      text=text+
           " bar #"+IntegerToString(i)+": "+
           " main "+DoubleToString(main[i],2)+
           " signal "+DoubleToString(signal[i],2)+"\n";
     }
   Comment(text);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Get value of buffers                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool iGetArray(const int handle,const int buffer,const int start_pos,
               const int count,double &arr_buffer[])
  {
   bool result=true;
   if(!ArrayIsDynamic(arr_buffer))
     {
      if(InpPrintLog)
         PrintFormat("ERROR! EA: %s, FUNCTION: %s, this a no dynamic array!",__FILE__,__FUNCTION__);
      return(false);
     }
   ArrayFree(arr_buffer);
//--- reset error code
   ResetLastError();
//--- fill a part of the iBands array with values from the indicator buffer
   int copied=CopyBuffer(handle,buffer,start_pos,count,arr_buffer);
   if(copied!=count)
     {
      //--- if the copying fails, tell the error code
      if(InpPrintLog)
         PrintFormat("ERROR! EA: %s, FUNCTION: %s, amount to copy: %d, copied: %d, error code %d",
                     __FILE__,__FUNCTION__,count,copied,GetLastError());
      //--- quit with zero result - it means that the indicator is considered as not calculated
      return(false);
     }
   return(result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


Result:

iStochastic get value


[Удален]  

я продвинулся пока до сюда 

 
у меня вроде получилось!
 
 John Smith 3
 
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            TradingStochastic.mq5 |
//|                                  Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
input int                  Kperiod=5;                 // K-период (количество баров для расчетов)
input int                  Dperiod=3;                 // D-период (период первичного сглаживания)
input int                  slowing=3;                 // период для окончательного сглаживания
input ENUM_MA_METHOD       ma_method=MODE_SMA;        // тип сглаживания
input ENUM_STO_PRICE       price_field=STO_LOWHIGH;   // способ расчета стохастика


int    m_uno;
//--- переменная для хранения хэндла индикатора iStochastic
int    handle;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---- получение хендла индикатора Stochastic
   handle=iStochastic(_Symbol,_Period,Kperiod,Dperiod,slowing,ma_method,price_field);
   if(handle==INVALID_HANDLE)
      Print(" Не удалось получить хендл индикатора iStochastic");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   double StochasticBuffer[],SignalBuffer[];
   ArraySetAsSeries(StochasticBuffer,true);
   ArraySetAsSeries(SignalBuffer,true);
//--- количество копируемых значений из индикатора iStochastic
   int values_to_copy=1;
//--- заполняем массивы значениями из индикатора iStochastic
//--- если FillArraysFromBuffers вернула false, значит данные не готовы - завершаем работу
   if(!FillArraysFromBuffers(StochasticBuffer,SignalBuffer,handle,values_to_copy))
      return;
//---
   if(StochasticBuffer[0]>80 && StochasticBuffer[0]<SignalBuffer[0])
     {
      if(m_uno<0)
         Alert(" SELL ");
      m_uno=+1;
      return;
     }
//---
   if(StochasticBuffer[0]<20 && StochasticBuffer[0]>SignalBuffer[0])
     {
      if(m_uno>0)
         Alert(" BUY ");
      m_uno=-1;
      return;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Заполняем индикаторные буферы из индикатора iStochastic          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &main_buffer[],    // индикаторный буфер значений Stochastic Oscillator
                           double &signal_buffer[],  // индикаторный буфер сигнальной линии
                           int ind_handle,           // хэндл индикатора iStochastic
                           int amount                // количество копируемых значений
                          )
  {
//--- сбросим код ошибки
   ResetLastError();
//--- заполняем часть массива StochasticBuffer значениями из индикаторного буфера под индексом 0
   if(CopyBuffer(ind_handle,MAIN_LINE,0,amount,main_buffer)<0)
     {
      //--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки
      PrintFormat("Не удалось скопировать данные из индикатора iStochastic, код ошибки %d",GetLastError());
      //--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным
      return(false);
     }
//--- заполняем часть массива SignalBuffer значениями из индикаторного буфера под индексом 1
   if(CopyBuffer(ind_handle,SIGNAL_LINE,0,amount,signal_buffer)<0)
     {
      //--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки
      PrintFormat("Не удалось скопировать данные из индикатора iStochastic, код ошибки %d",GetLastError());
      //--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным
      return(false);
     }
//--- все получилось
   return(true);
  }

//+------------------------------------------------------------------+


	          




	          

		          

	          

          

        




  


  

    

      

        
      

    

    

          
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