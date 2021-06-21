Рассчитать размер залога по символу - страница 2
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Я же целую функцию разместил, которой будет пользоваться весь мир
и мне не жалко
точно не жалко?)
можете ввести в поиске "расчет маржи" и вам будет много формул и кода которых не жалко.
Думаю вам хватит обычного расчета: (Количество лотов * MODE_MARGINREQUIRED) = Маржа открытых ордеров по текущим ценам
Думаю вам хватит обычного расчета: (Количество лотов * MODE_MARGINREQUIRED) = Маржа открытых ордеров по текущим ценам
Не всё так просто))
Одна позиция правильно показывает
а если вторая обратная, то уже не правильно
Не всё так просто))
Одна позиция правильно показывает
а если вторая обратная, то уже не правильно
А так?
А так?
три бай рассчитывает правильно
каждый новый селл уменьшает расчёт
3 бай = 58.62$
+1 селл = 39.06$ (реально = 58.61$)
+1 селл = 19.53$ (реально = 58.60$)
три бай рассчитывает правильно
каждый новый селл уменьшает расчёт
3 бай = 58.62$
+1 селл = 39.06$ (реально = 58.61$)
+1 селл = 19.53$ (реально = 58.60$)
Странно, у меня всё работает
Странно, у меня всё работает
В чём может быть такое различие?
У меня не правильно работает
Очень (в нашей тематике, крайне) полезная профессия - бухгалтер..К сожалению ей не владею, но жизненная практика позволяет (примерно) раскладывать расходы по статьям..
что происходит при открытии сделки ? какие деньги куда деваются, где их суммировать/учитывать чтобы в итоге всё "сошлось" ...
при открытии сделки, мы обеспечиваем залог по её объёму в процентах leverage, выплачиваем спред и (плюс комиссию). Залог исчисляется,к примеру, в базовой валюте EURUSD (выделено+подчёркнуто).
Но удерживается с нашего депозита USD, больше неоткуда. То есть должна быть конвертация из EUR в USD. По какой цене bid/ask и на какой момент ? и так далее...
И это только открытие, не всё (есть прочие залоговые требования к разным моментам)
если по быстрому посмотреть, то опций в терминале "про исчесление залога", их мякго говоря много. Но зато даны упрощенные методы для момент "открытия" - проверить достаточность средств.
функция вычисляющая %% удержания залоговых средств по отдельным активам, это здоровенная штуковина..практическая ценность которой может проявляться разве что ближе к маржин-колу..
Только что было замечено то, чего никогда не замечал:
Было открыто 6 позиций, одна их них селл, маржа была 58.6
Что на графике, что в терминале - одинаково.
Закрыл селл и осталось 5 бай, на графике 60.56, а вот в терминале 87.3
Смотрел в код, вроде всё верно, перегрузил терминал, но ситуация не изменилась.
Далее просто задумчиво смотрел значения маржи, вдруг в терминале значения просто так на ровном месте изменились с 87.3 на 60.57
Странное поведение произошло. Сейчас снова работает правильно.
В чём может быть такое различие?
У меня не правильно работает
у вас ДЦ другой, он маржу считает по максимуму, а не по разнице между покупками и продажами.
у вас, похоже, надо заменить fabs(ltB-ltS) на MathMax(ltB,ltS)