Сколько времени ушло на то, чтобы из новичка стать стабильно прибыльным трейдером? - страница 8
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Так вот, играем мы в шахматы и к нам подсел молодой паренёк.
Будучи студентом, мне пришлось дать сеанс в слепую двум своим друзьям...
Может он таким образом подзадорил игрока. Но это уже не важно.
Вряд ли, просто отнёсся не серьёзно. В молодости мне изредка удавалось выигрывать у кандидатов.
Аналогия не уместна. Если человек придумал ТС и она исправно работает, то это не даёт право считать её изобретением, если аналогичная или очень похожая уже создана кем-то другим и зарегистрирована как изобретение. В случае постройки дома, если в нем соблюдены все правила строительств,а он без проблем будет зарегистрирован и он не обязан для этого иметь какие-то эксклюзивные свойства.
Сначала надо осуществить изобретение, потом регистрировать.
А по-Вашему что? Родился ребенок и будет считаться человеком после получения свидетельства о рождении? У нас все понятия держатся на аналогиях.
Слышали о моделировании? Это когда вместо изучаемого процесса исследуется более простой, описываемый теми же уравнениями.
Ну как WebGopnik открыл ордер Buy и пошел спать. А утром смотрит: ну и что получилось? Цена идет вверх - прибыль растет, вниз - убытки. Это тоже самое, если на даче бак стоит. Есть вода в водопроводе - бак наполняется, кончилась вода - бак через эту же трубу опорожняется... Кто откроет кран и уйдет - будет без воды. Ясно, что надо стоять поблизости от бака и наблюдать. Кончилась вода - кран закрыть. Так и с ордерами. Открыть по тренду и наблюдать. Кончился тренд - закрыть.
но сначала он должен пойти на завод чтобы заработать на новый депозит
Мне тут идея пришла, надо организовать новую "фишку". Совместить ДЦ с заводом, в котором зарплату будут выдавать депозитами в своем "кровном" ДЦ.
Классный "лохотрон" получится!
Будучи студентом, мне пришлось дать сеанс в слепую двум своим друзьям...
Результат: 1,5 из 2-х плюс приз - ведро пива... Но столько в меня не влезло...
Уважаю сильных шахматистов, а умеющих играть вслепую ещё больше. На https://lichess.org/ играете?
На https://lichess.org/ играете?
Ровно день
Почему не в списке Форбс?
Лет 40 тому назад мы с приятелем загорали и играли в шахматы на южном берегу Иссык-Куля. В те годы я ездил туда каждый год по бесплатным путёвкам в заводской пансионат в районе Каджи-сая. Иссык-Куль - жемчужина Киргизии с чистейшей голубой водой. Имеются только 2 недостатка - купальный сезон короче черноморского и жёсткое ультрафиолетовое облучение, поскольку озеро находится высоко над уровнем моря.
Так вот, играем мы в шахматы и к нам подсел молодой паренёк. Попросил дать ему возможность сыграть. Мы приняли его в свою компанию. Мой приятель предложил, чтобы играл с ним я. Как оказалось впоследствии это был один из сильнейших и талантливых кандидатов в мастера Киргизии, который обучался в шахматной школе Ботвинника. Я же тогда, да и сейчас играл примерно на уровне 1 разряда. По-видимому, не ожидая встретить на пляже серьёзного противника, вундеркинд играл небрежно, быстро и не задумываясь и неожиданно для него потерпел поражение. Это его видимо сильно завело и он предложил сыграть ещё одну партию. При этом он поставил условие, что будет играть вслепую. Он развернулся спиной и вторая партия началась. И вот здесь уже я попал в психологическую ловушку. Кому приходилось на чемпионатах играть с детьми, тот знает, как трудно заставить себя с ними играть с полной серьёзностью и напряжением. Так и в случае с этим вундеркиндом, к тому же играющим против меня вслепую. Настроить себя на серьёзную игру в этой партии мне не удалось и я потерпел поражение. Вундеркинд с честью доказал, что он действительно сильный шахматист. На этом мы с ним и расстались и больше мы его не встречали.
офигеть
Как перешел на форекс, шахматы практически забросил... - здесь веселее...
И что, никогда не играли на этом сайте? Зря забросили, периодически полезно разминать мозги.