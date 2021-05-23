Сколько времени ушло на то, чтобы из новичка стать стабильно прибыльным трейдером? - страница 11
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Играть надо в го, шахматы для чайников
Тот, у кого не получается игра в шахматы, переходит на го, полагая, что уж там то он сможет проявить себя. На первый взгляд там вроде бы как проще: нет разных там коней, ладей ферзей и прочей живности, есть только шашечки.) Но это не так. в каждой игре есть свои сложности и тонкости. И ваши успехи будут определяться только тем, насколько далеко вы сможете просчитывать варианты в уме.
Тот, у кого не получается игра в шахматы, переходит на го, полагая, что уж там то он сможет проявить себя.
ну нет, го рвет шахматы по всем фронтам - по сложности, по адаптации к ботам (буквально несколько лет назад появился первый бот, способный обыгрывать человека в го, в шахматах это давно пройденный этап), по изящности правил, по древности в конце концов
ну нет, го рвет шахматы по всем фронтам - по сложности, по адаптации к ботам (буквально несколько лет назад появился первый бот, способный обыгрывать человека в го, в шахматах это давно пройденный этап), по изящности правил, по древности в конце концов
Ну может быть и так, я в го не играю, поэтому моё мнение здесь не компетентно. Но у меня сложилось мнение, что всё-таки шахматы как то более популярны среди людей и более широко распространены , да и в СМИ как-то шире освещаются разные международные турниры и чемпионаты..
Самые крутые шахматы - это с форексом ;)
Стоит только один раз выиграть, причем так, чтобы понятно стало что каждый день одно и то же.
И до 50% в день обеспечено, причем в слепую, т.к. это становится задачей робота.
Последние 3 дня. Вчера увеличен риск в 5 раз:
Самые крутые шахматы - это с форексом ;)
Стоит только один раз выиграть, причем так, чтобы понятно стало что каждый день одно и то же.
И до 50% в день обеспечено, причем в слепую, т.к. это становится задачей робота.
Последние 3 дня. Вчера увеличен риск в 5 раз:
Слишком не рискуй. Кривая баланса клюнет вниз тогда, когда ты будешь полностью уверен в безопасности своей стратегии.)
ПРИВЕТ
Ваши рассуждения - ВЕЛИКОЛЕПНЫ !!!!
Спасибо!
Ну тут еще спорт во многом помог. МС по легкой атлетике (16 лет занятий).
Будучи студентом, мне пришлось дать сеанс в слепую двум своим друзьям...
Результат: 1,5 из 2-х плюс приз - ведро пива... Но столько в меня не влезло...
Будучи студентом, мне пришлось дать сеанс в слепую двум своим друзьям...
Результат: 1,5 из 2-х плюс приз - ведро пива... Но столько в меня не влезло...
В юности взялся играть вслепую. Противник был слаб, поставил ему детский мат в 4 хода. А как называется мат в 2 хода? Читал, что он случился в чемпионате Америки
А как называется мат в 2 хода?
Мат в два хода называется "Дурацкий мат"...
брехня...
Мнение нужно доказать. Аргументы. Иначе пустой голос.