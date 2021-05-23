Сколько времени ушло на то, чтобы из новичка стать стабильно прибыльным трейдером? - страница 11

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Vladimir Baskakov:
Играть надо в го, шахматы для чайников

Тот, у кого не получается игра в шахматы, переходит на го, полагая, что уж там то он сможет проявить себя. На первый взгляд там вроде бы как проще: нет разных там коней, ладей ферзей и прочей живности, есть только шашечки.) Но это не так.  в каждой игре есть свои сложности и тонкости. И ваши успехи будут определяться только тем, насколько далеко вы сможете просчитывать варианты в уме.

 
khorosh:

Тот, у кого не получается игра в шахматы, переходит на го, полагая, что уж там то он сможет проявить себя.

ну нет, го рвет шахматы по всем фронтам - по сложности, по адаптации к ботам (буквально несколько лет назад появился первый бот, способный обыгрывать человека в го, в шахматах это давно пройденный этап), по изящности правил, по древности в конце концов

 
Andrei Trukhanovich:

ну нет, го рвет шахматы по всем фронтам - по сложности, по адаптации к ботам (буквально несколько лет назад появился первый бот, способный обыгрывать человека в го, в шахматах это давно пройденный этап), по изящности правил, по древности в конце концов

Ну может быть и так, я в го не играю, поэтому моё мнение здесь не компетентно. Но у меня сложилось мнение, что всё-таки шахматы как то более популярны среди людей и более широко распространены , да и в СМИ как-то шире освещаются разные международные турниры и чемпионаты..

 

Самые крутые шахматы - это с форексом ;)

Стоит только один раз выиграть, причем так, чтобы понятно стало что каждый день одно и то же.

И до 50% в день обеспечено, причем в слепую, т.к. это становится задачей робота.

Последние 3 дня. Вчера увеличен риск в 5 раз:


 
Renat Akhtyamov:

Самые крутые шахматы - это с форексом ;)

Стоит только один раз выиграть, причем так, чтобы понятно стало что каждый день одно и то же.

И до 50% в день обеспечено, причем в слепую, т.к. это становится задачей робота.

Последние 3 дня. Вчера увеличен риск в 5 раз:


Слишком не рискуй. Кривая баланса клюнет вниз тогда, когда ты будешь полностью уверен  в безопасности своей стратегии.)

 
forex____:
ПРИВЕТ 

Ваши рассуждения   - ВЕЛИКОЛЕПНЫ   !!!!

Спасибо!

Ну тут еще спорт во многом помог. МС по легкой атлетике (16 лет занятий).

 
Serqey Nikitin:

Будучи студентом, мне пришлось дать сеанс в слепую двум своим друзьям...

Результат: 1,5 из 2-х плюс приз - ведро пива...   Но столько в меня не влезло...

 .
😁😁😁

👍👍👍
.
 
Serqey Nikitin:

Будучи студентом, мне пришлось дать сеанс в слепую двум своим друзьям...

Результат: 1,5 из 2-х плюс приз - ведро пива...   Но столько в меня не влезло...

В юности взялся играть вслепую. Противник был слаб, поставил ему детский мат в 4 хода. А как называется мат в 2 хода? Читал, что он случился в чемпионате Америки

 
Konstantin Erin:

 А как называется мат в 2 хода?

Мат в два хода называется "Дурацкий мат"...

 
Alexander Bereznyak:

брехня...

Мнение нужно доказать. Аргументы. Иначе пустой голос.

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