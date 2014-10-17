Московская Биржа - Вебинар: MetaTrader 5 – торговый терминал завтрашнего дня - страница 2

papaklass:
Они нам санкции, а мы будем их время на НАШИХ вебинарах указывать?! Дудки! :)
++++

 
Renat:
Подключитесь к демо счету с указанным именем сервера.

Ренат, подключился к демо-счёту на сервере Open-Demo из терминала загруженного с Вашего сайта. Build 992. 

Вот такой результат:

 

 
tol64:

Опционы уже есть на MetaQuotes-Demo в 992 билде (можно подключиться и обновиться), но видны будут при подключении к серверу, который их поддерживает.
[Удален]  
papaklass:
Они нам санкции, а мы будем их время на НАШИХ вебинарах указывать?! Дудки! :)
Ну тады хоть пусть указывают, что НЕGMT.... :-) а то я как то привык по местному, мне в лом разбираться контора московская не московская...., мож она Владивостокская, Россия московской кольцевой не ограничивается, она там только начинается...
 
Renat:
Опционы уже есть на MetaQuotes-Demo в 992 билде (можно подключиться и обновиться), но видны будут при подключении к серверу, который их поддерживает.
...И какой сервер их поддерживает?
 
C-4:
...И какой сервер их поддерживает?

Пока в тестовом режиме работает и публике недоступно.

Просто я показал, что опционы уже есть и теперь дело только за запуском на биржах. На текущий момент поддержка опционов работает на Borsa Istanbul и MOEX, но брокеры пока в тестах гоняют.

 
Тогда ждём.

Было бы неплохо здесь на сайте сообщение увидеть, когда кто-то из брокеров будет уже готов. Или лучше даже статью. Возможно вот эту можно просто дополнить: MetaTrader 5 - больше, чем можно представить!

Но думаю лучше отдельную статью, в которой подробно описать для многих новые понятия и как этим пользоваться.

Информации в сети конечно и так выше крыши, но пусть лучше всё здесь будет. Качественно, исчерпывающе и предельно понятно. ))

 
tol64:

Информации в сети конечно и так выше крыши, но пусть лучше всё здесь будет. Качественно, исчерпывающе и предельно понятно. ))

Информации в сети много, но она вся разрознена и как правило поверхностна, поэтому качественный контент на сайте будет востребован.
 
Запущен первый MetaTrader 5 в Таиланде: акции и фьючерсы на Фондовой бирже Таиланда и Тайской Фьючерсной Бирже (TFEX).
 
Hello Renat,

sorry to ask in English on a russian post ... but this is a very important information for developers, so I would like to take advantage of this post to ask you 2 questions:

1) Will it be possible to programmatically identify options, as a different asset class? Something like SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_OPTIONS, as another option inside the ENUM_SYMBOL_CALC_MODE ?

2) Will it be possible to programmatically obtain the option's strike priceexpiry date and implied volatilty ?

Thanks in advance,
Malacarne

123
