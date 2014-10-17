Московская Биржа - Вебинар: MetaTrader 5 – торговый терминал завтрашнего дня - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Они нам санкции, а мы будем их время на НАШИХ вебинарах указывать?! Дудки! :)
Подключитесь к демо счету с указанным именем сервера.
Ренат, подключился к демо-счёту на сервере Open-Demo из терминала загруженного с Вашего сайта. Build 992.
Вот такой результат:
Ренат, подключился к демо-счёту на сервере Open-Demo из терминала загруженного с Вашего сайта. Build 992.
Вот такой результат:
Они нам санкции, а мы будем их время на НАШИХ вебинарах указывать?! Дудки! :)
Опционы уже есть на MetaQuotes-Demo в 992 билде (можно подключиться и обновиться), но видны будут при подключении к серверу, который их поддерживает.
...И какой сервер их поддерживает?
Пока в тестовом режиме работает и публике недоступно.
Просто я показал, что опционы уже есть и теперь дело только за запуском на биржах. На текущий момент поддержка опционов работает на Borsa Istanbul и MOEX, но брокеры пока в тестах гоняют.
Пока в тестовом режиме работает и публике недоступно.
Просто я показал, что опционы уже есть и теперь дело только за запуском на биржах. На текущий момент поддержка опционов работает на Borsa Istanbul и MOEX, но брокеры пока в тестах гоняют.
Тогда ждём.
Было бы неплохо здесь на сайте сообщение увидеть, когда кто-то из брокеров будет уже готов. Или лучше даже статью. Возможно вот эту можно просто дополнить: MetaTrader 5 - больше, чем можно представить!
Но думаю лучше отдельную статью, в которой подробно описать для многих новые понятия и как этим пользоваться.
Информации в сети конечно и так выше крыши, но пусть лучше всё здесь будет. Качественно, исчерпывающе и предельно понятно. ))
...
Информации в сети конечно и так выше крыши, но пусть лучше всё здесь будет. Качественно, исчерпывающе и предельно понятно. ))
While in test mode works and the public is not available.
I just showed that options already have and now it is only running on the exchanges. To date, the support options works on Borsa Istanbul and MOEX, but brokers until tests chase.
Hello Renat,
sorry to ask in English on a russian post ... but this is a very important information for developers, so I would like to take advantage of this post to ask you 2 questions:
1) Will it be possible to programmatically identify options, as a different asset class? Something like SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_OPTIONS, as another option inside the ENUM_SYMBOL_CALC_MODE ?
2) Will it be possible to programmatically obtain the option's strike price, expiry date and implied volatilty ?
Thanks in advance,
Malacarne