Московская Биржа - Вебинар: MetaTrader 5 – торговый терминал завтрашнего дня

http://moex.com/e8154

Дата проведения: 15.10.14
Организаторы: ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"

MetaTrader 5* — это рабочий инструмент трейдера, позволяющий совершать торговые операции с фьючерсами на срочном рынке. Главными плюсами данного терминала являются: простота и доступность в эксплуатации, дружелюбность интерфейса, отсутствие необходимости в специальных навыках и умениях.

Учебный центр "Открытие Брокер" приглашает вас на вебинар "MetaTrader 5 – торговый терминал завтрашнего дня". Этот вебинар мы посвятим изучению MetaTrader 5, полноценному торговому терминалу, от одного из признанных лидеров в области разработки программного обеспечения для торговли на финансовых рынках, отвечающий всем современным требованиям, а также задающий новые стандарты качества и надежности!

Вебинар "MetaTrader 5 – торговый терминал завтрашнего дня" ориентирован на всех, кто ищет альтернативу существующим торговым терминалам, всех кому нужен максимально понятный интерфейс и при этом не готов жертвовать функциональностью.

Программа вебинара:

  1. Загрузка, подключение
  2. Интерфейс терминала, панель инструментов, основные окна
  3. Торговые инструменты, добавление новых, стакан заявок
  4. Выставление ордеров, TP**, SL***, трал
  5. Окно графика, инструменты технического анализа
  6. Профили и шаблоны

* Торговый терминал MetaTrader 5. Правообладатель MetaQuotes SoftwareCorp.
** Take Profit – заявка на закрытие позиции с прибылью.
*** Stop Loss – заявка на закрытие позиции, фиксация убытка.

Продолжительность: 1 час в 19:00

 Стоимость: бесплатно.

Записаться на вебинар Вы можете по ссылке

Renat:

Дата проведения: 15.10.14
Организаторы: ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"


Продолжительность: 1 час в 19:00

 Стоимость: бесплатно.


Записаться на вебинар Вы можете по ссылке

что меня бесит в москвичах, так это ихняя потрясающая способность считать московское время - всемирным, по умолчанию.
 

Обязательно посмотрю, если дадут возможность выступить.

 
IvanIvanov:
что меня бесит в москвичах, так это ихняя потрясающая способность считать московское время - всемирным, по умолчанию.

А как надо было ? чтоб вас не бесила потрясающая способность 

PS. Сделайте  кто нибудь запись вебинара,на всякий случай

server:

А как надо было ? чтоб вас не бесила потрясающая способность 

PS. Сделайте  кто нибудь запись вебинара,на всякий случай

ну хоть бы указали что 19.00 москвы...
хотя нормальный тон в сети это GMT+N
A GMT и есть умолчание
 
 

Ну что я могу сказать... Неплохо, что наконец-то "Открытие" начал проводить какую-то работу по привлечению своих пользователей к платформе MetaTrader5. Однако подача терминала могла бы быть глубже. Было видно, что ведущий не владеет многими вопросами. Из семинара:

Ведущий: MetraTrader5 не поддерживает торговлю опционами и торговлю в фондовой секции.

Василий: Поддержка опционов в скором времени появиться.

Ведущий: У меня нет такой информации. Знаю, что подключат валютную секцию moex.

...

Ведущий: В маркете находятся платные приложения.

Василий: В маркете по мимо платных приложений есть много бесплатных.

Ведущий: Не знаю, я не нашел там ни одного бесплатного приложения...

В общем, падача не совсем правильная. Расстроило маленькое количество пользователей, всего 18, но хуже всего что к концу семинара их стало 13.

На самом деле каждый из корефеев на форуме здесь знает раз в 10 больше чем ведущий. Вот забабахать бы правильный "семинар" - думаю он привлек бы гораздо больше пользователей и правильно бы смог подать возможности МТ5.

 

Опционы уже есть на MetaQuotes-Demo в 992 билде (можно подключиться и обновиться), но видны будут при подключении к серверу, который их поддерживает.

Вот сегодняшний пример:




Как Открытие запустит полные торги на MOEX, мы будем рекламировать работу на MOEX сами больше чем Открытие и дольше.

 
Renat:

Опционы уже есть на MetaQuotes-Demo в 992 билде (можно подключиться и обновиться), но видны будут при подключении к серверу, который их поддерживает.

Вот сегодняшний пример:

Как Открытие запустит полные торги на MOEX, мы будем рекламировать работу на MOEX сами больше чем Открытие и дольше.

Как подключиться к MetaQuotes-Demo и где взять 992 билд?
 
C-4:
Как подключиться к MetaQuotes-Demo и где взять 992 билд?
Подключитесь к демо счету с указанным именем сервера.
 
Renat:
Подключитесь к демо счету с указанным именем сервера.
К сожалению сервер не дает обновление на 992 билд.
123
