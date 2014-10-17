Московская Биржа - Вебинар: MetaTrader 5 – торговый терминал завтрашнего дня
|Дата проведения: 15.10.14
|Организаторы: ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"
Продолжительность: 1 час в 19:00
Стоимость: бесплатно.
Записаться на вебинар Вы можете по ссылке
Обязательно посмотрю, если дадут возможность выступить.
что меня бесит в москвичах, так это ихняя потрясающая способность считать московское время - всемирным, по умолчанию.
А как надо было ? чтоб вас не бесила потрясающая способность
PS. Сделайте кто нибудь запись вебинара,на всякий случай
Ну что я могу сказать... Неплохо, что наконец-то "Открытие" начал проводить какую-то работу по привлечению своих пользователей к платформе MetaTrader5. Однако подача терминала могла бы быть глубже. Было видно, что ведущий не владеет многими вопросами. Из семинара:
Ведущий: MetraTrader5 не поддерживает торговлю опционами и торговлю в фондовой секции.
Василий: Поддержка опционов в скором времени появиться.
Ведущий: У меня нет такой информации. Знаю, что подключат валютную секцию moex.
...
Ведущий: В маркете находятся платные приложения.
Василий: В маркете по мимо платных приложений есть много бесплатных.
Ведущий: Не знаю, я не нашел там ни одного бесплатного приложения...
В общем, падача не совсем правильная. Расстроило маленькое количество пользователей, всего 18, но хуже всего что к концу семинара их стало 13.
На самом деле каждый из корефеев на форуме здесь знает раз в 10 больше чем ведущий. Вот забабахать бы правильный "семинар" - думаю он привлек бы гораздо больше пользователей и правильно бы смог подать возможности МТ5.
Опционы уже есть на MetaQuotes-Demo в 992 билде (можно подключиться и обновиться), но видны будут при подключении к серверу, который их поддерживает.
Вот сегодняшний пример:
Как Открытие запустит полные торги на MOEX, мы будем рекламировать работу на MOEX сами больше чем Открытие и дольше.
Как подключиться к MetaQuotes-Demo и где взять 992 билд?
Подключитесь к демо счету с указанным именем сервера.
