Великий и ужасный МТ4 навсегда (или как грамотно выработать стратегию перехода) - страница 8

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fxsaber:

Вроде, немного. В каждом терминале по несколько довольно активных советников. На пиках CPU может доходить до 5% суммарно. MT4 часто CPU потребляет значительно сильнее.

Не хватает количества потоков. У вас оба терминала оптимизированы под работу советниками. И даже с такой настройкой думаю МТ4 будет легче, возможно значительно легче.

По памяти на MT4 на днях нарвался на ограничение в 4 Гб.

32 бита, тут ничего не поделаешь

Продавцы в Маркете окучивают обе поляны.

Не думаю что эту категорию вообще всерьез стоит рассматривать.

 
Andrei Trukhanovich:

Не хватает количества потоков.

У вас оба терминала оптимизированы под работу советниками. И даже с такой настройкой думаю МТ4 будет легче, возможно значительно легче.

Вроде, явного преимущества по цифрам нет.

Не думаю что эту категорию вообще всерьез стоит рассматривать.

Стату больше неоткуда брать.


ЗЫ Объективности ради, в MT5 отключены некоторые вещи, которые нельзя отключить в MT4.

 
Andrei Trukhanovich:

Наличие народа который делает исследования и разработку в МТ5 а боевые версии выпускает под МТ4 это только подтверждает.

Пятерка подкупает скоростью исполнения (я о серверной части).

Модификация/удаление почти всегда исчисляется миллисекундами (бывает, десятками). Маркет-исполнение тоже почти всегда быстрее.

В четверке цифра меньше 150 мс кажется космической, даже если ты на б-буке.

 
Alexey Viktorov:

Ну если писать только для того чтобы читать, то ……… А если писать чтобы работало, то другое дело.

Вы очень сильно заблуждаетесь. Код пишется в первую очередь для читаемости, иначе его невозможно будет сопровождать.

Когда я только начинал программировать, то возвращение к коду, который писал месяц-два назад было похоже на погружение в чужой код. Так всё было неочевидно и запутанно. А ведь это был мой код!

 
PapaYozh:

Вы очень сильно заблуждаетесь. Код пишется в первую очередь для читаемости, иначе его невозможно будет сопровождать.

Когда я только начинал программировать, то возвращение к коду, который писал месяц-два назад было похоже на погружение в чужой код. Так всё было неочевидно и запутанно. А ведь это был мой код!

Вы не правильно поняли мои слова.

Вы считаете что в этом коде

  OrderCloseBy(OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0), OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 0, 0, 0));

сначала должен открыться ордер и только потом закрыть встречный?

Что-то я сомневаюсь, а проверять нет желания в связи с тем, что я никогда так писать не стану.

 
Andrey Khatimlianskii:

Пятерка подкупает скоростью исполнения (я о серверной части).

Модификация/удаление почти всегда исчисляется миллисекундами (бывает, десятками). Маркет-исполнение тоже почти всегда быстрее.

В четверке цифра меньше 150 мс кажется космической, даже если ты на б-буке.

Посмотрел логи. Действительно, если вычесть пинг, то модификация в MT4 около 100 мс, в MT5 - 1 мс.

 
Alexey Viktorov:

Вы считаете что в этом коде

сначала должен открыться ордер и только потом закрыть встречный?

Что-то я сомневаюсь, а проверять нет желания в связи с тем, что я никогда так писать не стану.

В четвёрке именно так и произойдёт.

Сначала

OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0)

Потом

OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 0, 0, 0)

И потом

OrderCloseBy(...);


Каждый OrderSend() вернёт номер тикета, либо -1 в случае неудачи.

https://docs.mql4.com/ru/trading/ordersend

OrderSend - Торговые функции - Справочник MQL4
OrderSend - Торговые функции - Справочник MQL4
  • docs.mql4.com
OrderSend - Торговые функции - Справочник MQL4
 
У МТ5 конечно возможностей больше, только это крайне закрытая и проприетарная платформа. По современным меркам это считается как бы зашкваром. Но от сюда и плюсы, ведь никто не хочет что бы его советники ходили по сети. В общем, закрытость все равно ограничивает распространение платформы, а кому не ныжны возможности, тому и МТ4 достаточно.
 
Vasiliy Sokolov:
У МТ5 конечно возможностей больше, только это крайне закрытая и проприетарная платформа. По современным меркам это считается как бы зашкваром. Но от сюда и плюсы, ведь никто не хочет что бы его советники ходили по сети. В общем, закрытость все равно ограничивает распространение платформы, а кому не ныжны возможности, тому и МТ4 достаточно.
Да тут как писали это скорость якобы миллисекунды составляет, если это позволяет РЕАЛЬНО минимизировать реквоты, задержки в закрытии позиций то это просто очень круто и действительно самый главный аргумент почему надо переходить на МТ5 ибо скорость и я надеюсь, надежность, это деньги и иногда деньги немалые. И это подтвердил сам fxsaber, а он лучше всех в этой теме варит.
 А то что он говорит то, что скорость выше раз в сто ну да... А вообще если смотреть объективно например брокер в Нью-Йорке, тупо берешь виртуалку в Нью-Йорке и вуаля, скорость растет раз в десять даже на мт4.
 Но как видно при одинаковых условиях мт4 и мт5 судя по всему мт5 далеко впереди по скорости. 
 
Andrey Khatimlianskii:

Пятерка подкупает скоростью исполнения (я о серверной части).

Может быть, я помню было давнее сравнение, где 5ка не выигрывала, возможно за несколько лет все сильно поменялось.

Вообще это целиком зависит от реализации, она может быть стандартная, а может быть сильно изменена брокером, в отличие от терминала, где возможности изменения брокером минимальны.

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