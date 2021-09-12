Великий и ужасный МТ4 навсегда (или как грамотно выработать стратегию перехода) - страница 7
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Ну если писать только для того чтобы читать, то ……… А если писать чтобы работало, то другое дело.
А вообще, я вас и ваши коды вообще не понимаю. По этой причине давайте лучше прекратим эту дискуссию на дружественной ноте. :))
Ну если писать только для того чтобы читать, то ……… А если писать чтобы работало, то другое дело.
А вообще, я вас и ваши коды вообще не понимаю. По этой причине давайте лучше прекратим эту дискуссию на дружественной ноте. :))
Дискуссии быть не может. Слишком разный уровень владения материалом.
Для обязательного прочтения.
Ну тут да) Без вариантов, беру свои слова назад, MT5 реально крут. Мне сначала там на понравилась визуализация, уж очень мудрено все делать надо. В четверке просто написал пару тройку строк кода и готово) А в MT5 так и не смог понять, как так же просто все делать) Но, благодаря ссылке на статью (особенно про скорость исполнения и это самое главное) теперь буду себя заставлять на MT5 обучаться)
Просто на MT4 у меня, как и наверное как и у многих опытных программеров было написано масса собственных костылей. Чего стоит только проверка точности данных типа double для проверки правильности выставления лота, цены, точности округления в большую или меньшую сторону...я уже не говорю про сами массивы данных, то есть OHLC которые имеют свойство не обновляться и приходится их в коде переобновлять, чтобы не выхватить реквоты ...
+ например у меня робот более 3000 строк кода составляет... там такая куча визуальных объектов, что свихнуться можно) Начиная с простых линий и заканчивая вероятностным полотном которое рассчитывает зависимость цены от времени... это мне кажется основная причина по которой с MT4 съезжать не хотелось) Банальная лень переписывать код)
Спасибо Вам за статью)
буду разбираться сразу с тонкостями работы, ибо остальное осваивается очень быстро, а вот мелочи... мелочи они всегда на реалке выскакивают...
Но все равно Metatrader По сравнению с Quick, SmartX, TradigView, и прочего прочего прочего, или вообще где нет тупо ничего, типа dll-к которые чтобы хотя бы просто подключить нужно всю архитектуру учить наизусть, и еще вдобавок писать собственный терминал и средства визуализации, синхронизации данных в БД, контроля и учета открытых закрытых торговых позиций... и чтобы хотя бы делать чуть чуть побольше чем совсем ничего нужно покупать коннекторы за десятки тысяч долларов ... то тогда MT это просто сказка, а не терминал)
Что MT4, что MT5 где можно просто установить терминал, сесть ни начать кодить сразу без заморочек, где есть готовые функции открытия и закрытия позиций, где бОльшую часть работы терминал берет на себя)
Вот кстати хотел поинтересоваться у Вас о таких очень важных вещах как (извиняюсь если в чем-то выдам свою неграмотность) :
1. MT5 проверяет актуальность в своих массивах данных с сервером брокера или нет?
2. MT5 после открытия позиции ждет получения ответа от сервера по исполнению или как тут уже писали если работает дальше, то что будет если параллельно отправить второй приказ не дожидаясь исполнения первого?
3. MT5 многопоточный, то есть интересно если ли вообще на брокерах чисто теоретически возможность параллельно исполнять сделки на разных символах или нет?
Не встречал рабочих решений на MT5 для следующего
А ведь есть ситуации гораздо тоньше... если брокер предоставляет MT4/5 при прочих равных, то выбор всегда однозначен.
Так что с Вашей точки зрения все таки практичнее MT4 или MT5 ?
исключительно в плане операций с ордерами, этот вопрос уж очень тонкий ...
Так что с Вашей точки зрения все таки практичнее MT4 или MT5 ?
исключительно в плане операций с ордерами, этот вопрос уж очень тонкий ...
MT5 по торговым и исследовательским возможностям гораздо сильнее MT4. Делаю все в MT5, торговлю пишу в MT4-style - все очень просто, надежно и быстро.
По работе с таймсериями ничего не знаю. Даже в MT4 их не использую.
Забыли сказать про то сколько в сравнении МТ5 жрет ресурсов.
МТ4 получился настолько удачный, что до сих пор вполне конкурирует, несмотря на все плюшки МТ5
Наличие народа который делает исследования и разработку в МТ5 а боевые версии выпускает под МТ4 это только подтверждает.
MT5 по торговым и исследовательским возможностям гораздо сильнее MT4. Делаю все в MT5, торговлю пишу в MT4-style - все очень просто, надежно и быстро.
По работе с таймсериями ничего не знаю. Даже в MT4 их не использую.
Понял. Спасибо за ответ!)
Забыли сказать про то сколько в сравнении МТ5 жрет ресурсов.
МТ4 получился настолько удачный, что до сих пор вполне конкурирует, несмотря на все плюшки МТ5
Наличие народа который делает исследования и разработку в МТ5 а боевые версии выпускает под МТ4 это только подтверждает.
Я читал тут как-то на форуме что MT5 зависает и якобы это связано с тем, что MT5 берет мощности компа для облачных вычислений...
И все бы ничего, да только те кто про это говорили с неслабыми так копами были...писали даже характеристики железных коней...
Ну да ладно везде есть свои плюсы и минусы, вопрос только чего же все таки больше и конечно же запросы самого программиста)Но если сделают MT6 с доступностью и простотой MT4 и быстродействием и эффективностью исполнения MT5 вот тогдаа (желательно без косяков конечно, но куда мы без них=) ) это будет просто бомба)
Забыли сказать про то сколько в сравнении МТ5 жрет ресурсов.
Вроде, немного. В каждом терминале по несколько довольно активных советников. На пиках CPU может доходить до 5% суммарно. MT4 часто CPU потребляет значительно сильнее.
По памяти на MT4 на днях нарвался на ограничение в 4 Гб.
МТ4 получился настолько удачный, что до сих пор вполне конкурирует, несмотря на все плюшки МТ5
Наличие народа который делает исследования и разработку в МТ5 а боевые версии выпускает под МТ4 это только подтверждает.
Продавцы в Маркете окучивают обе поляны.
Но если сделают MT6
MT6 никогда (ближайшие 15 лет) не будет. Нет причин даже думать о нем.