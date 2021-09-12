Великий и ужасный МТ4 навсегда (или как грамотно выработать стратегию перехода) - страница 15
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Нет, последняя запись торговой активности во втором логе.
И тут все верно в плане очередности:
Здесь я вернулся к варианту без принтов и снова остается одна позиция после выполнения. Получается, что необходимо выдерживать какую-то паузу после выполнения торговых операций. Блин, тот еще костыль.
Ну а кто будет total обновлять? ))
но когда есть открытая позиция - то скрипт закрывает её и больше не чего не делает
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ещё если я пытаюсь открыть позицию скрипт закрывает её моментально
удалось написать IsSynchronized(). Код тяжеловат. Пока не решил, в каком виде выкладывать.
Это как так? Оно как бы найдено, но его как бы нет? А в чем суть или принцип решения?
но когда есть открытая позиция - то скрипт закрывает её и больше не чего не делает
Не на всех серверах воспроизводится открытие двух позиций. В Вашем же случае заявленный баг проявляется с третьей стороны (одна сторона - две позиции, вторая - одна).
И тут все верно в плане очередности:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Великий и ужасный МТ4 навсегда (или как грамотно выработать стратегию перехода)
Ihor Herasko, 2021.05.05 09:35
И тут все верно в плане очередности:
Выделенные строки потдверждают последовательность.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Великий и ужасный МТ4 навсегда (или как грамотно выработать стратегию перехода)
fxsaber, 2021.05.05 08:43
Закрытие происходит после завершения выполнения скрипта. Print-кеш немного искажает.
Это как так? Оно как бы найдено, но его как бы нет?
Руки еще не дошли выложить. В течение суток опубликую.
А в чем суть или принцип решения?
Идет анализ соответствия истории торгов текущему торговому окружению. При этом без тормозов.
Также идет проверка Result.order.
В итоге использование такое: IsSync() вернуло false - торговое окружение в Терминале кривое, иначе - можно действовать, как обычно.
Добавил принтов. Теперь остается две позиции, как и ожидалось:
Результат:
Добавьте Trade.ResultRetcodeDescription()
А также ResultDeal / ResultOrder / ResultComment и Order.State
Наверняка там будет ответState
Добавьте Trade.ResultRetcodeDescription()
А также ResultDeal / ResultOrder / ResultComment и Order.State
Наверняка там будет ответState
Сделал:
Результат:
Добавьте Trade.ResultRetcodeDescription()
А также ResultDeal / ResultOrder / ResultComment и Order.State
Наверняка там будет ответState
Дело точно не в этом, т.к. условие отправки маркет-ордера на открытие позиции - PositionsTotal == OrdersTotal == 0.