Великий и ужасный МТ4 навсегда (или как грамотно выработать стратегию перехода) - страница 17
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Приглашаю всех желающих проверить первый релиз решения.
Приглашаю всех желающих проверить первый релиз решения.
Жаль, никто не проверил на своих конфигурациях. Будем считать, что проблема задвоения позиций, действительно, решена.
Жаль, никто не проверил на своих конфигурациях. Будем считать, что проблема задвоения позиций, действительно, решена.
Не увидел смысла просто запустить такой же тест. Сейчас уже не тикает, не могу проверить.
Не увидел смысла просто запустить такой же тест.
Если у кого-то тест на сработает, то и все дальнейшее будет нарываться на проблему.
Интересное место:
А когда и почему может случиться это неравенство?
Вообще код малопонятен пока, придется потратить время на его разбор :/
Не сказать, что решение простое и быстрое, и его можно вызывать на каждом тике.
Попробовать бы для эксперимента вместо ByPass.Is() вызывать любой другой код, исполняющийся такое же время.
А то может решение связано просто со временем его выполнения.
Может, за это время все списки и количества естественным образом нормализуются?
Интересное место:
А когда и почему может случиться это неравенство?
Вообще код малопонятен пока, придется потратить время на его разбор :/
Не сказать, что решение простое и быстрое, и его можно вызывать на каждом тике.
Попробовать бы для эксперимента вместо ByPass.Is() вызывать любой другой код, исполняющийся такое же время.
А то может решение связано просто со временем его выполнения.
Может, за это время все списки и количества естественным образом нормализуются?
Ещё вариант - проверять на ФОРТС ровно в 10 утра.
Интересное место:
Вы правильно сделали, что продублировали вопросы по самой реализации в ее ветке. Там отвечу.
Нужно на MT5 написать скрипт, который на пустом счете открывает 100 позиций.
На MT4 решил таким образом.
У кого какие варианты решения на MT5?
Нужно на MT5 написать скрипт, который на пустом счете открывает 100 позиций.
На MT4 решил таким образом.
У кого какие варианты решения на MT5?
а так можно?
а так можно?