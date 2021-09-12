Великий и ужасный МТ4 навсегда (или как грамотно выработать стратегию перехода) - страница 24
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По-русски? По-испански? По-английски? По-какому?
естественно на всех языках которые поддерживает терминал
формат не важен - это может быть СБ в виде класса, где конструктор получает в качестве параметра язык
или может быть группа пользовательских функций с окончанием кодировки языка GetTxtErrDescription_RU()
или даже штатная функция как GetLastError()
было бы желание
ладно, проехали, у меня все есть, а заботиться о вселенском благополучии чин не позволяет, пусть специально-обученные люди занимаются юзабилити и юзерфрендли
Я догадался почему у вас задваивает позиции.))) Потому, что в CodeBase вы разместили две библиотеки)))
а чем GetTickCount(); не нравится, он не тормозит весь код в отличие от Sleep, можно хоть 500мс воткнуть если пинг большой,
у меня в мультисимволе на каждую пару отдельный счетчик активируется после OrderSend, остальная логика продолжает работать
а чем GetTickCount(); не нравится, он не тормозит весь код в отличие от Sleep, можно хоть 500мс воткнуть если пинг большой,
Оно же активный цикл и кушает процессор. А если таких советников 50 в терминале? Из них штук 8 на одной паре, где на шпильке все 8 пойдут ордера отправлять.
Оно же активный цикл и кушает процессор. А если таких советников 50 в терминале? Из них штук 8 на одной паре, где на шпильке все 8 пойдут ордера отправлять.
активируется он на пол сек и все после отправки ордера, потом нет команды на него, потом уже идет проверка на наличие открытых позиций спервая как оптимизировал свой код, он стал работать быстрее и началось по 2 штук открываться) сперва Sleep помогал, но он все тормозил, у меня 7 символов
Я сам еще не пробовал MT4-style. Теоретически должно работать. Пока нет возможности посмотреть.
Работает. Было интересно сравнить два варианта (с ожиданием позиции и без).
С ожиданием позиции после OrderSend.
Без ожидания позиции - результат сразу.
Был уверен, что второй вариант быстрее. Оказалось одинаковое время выполнения.
При ожидании ByPass.Is() ни разу не выдал false, без ожидания - 740 раз. В общем, костыль, похоже, работает.
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Великий и ужасный МТ4 навсегда (или как грамотно выработать стратегию перехода)
Igor Makanu, 2021.05.10 10:28
вроде так работает:
но очень медленно, да и решение такое себе
Скорость у него нормальная. Отсутствие синхронизации 37 раз.
Скорость у него нормальная. Отсутствие синхронизации 37 раз.
сейчас проверил на фх...н - быстро 5 раз по 10 ордеров этот скрипт открыл, а прошлый раз когда быстро, когда по 10 секунд 10 ордеров открывал на демке, да и закрытие ордеров тоже было не быстрым
вот выцарапал из лога для ордера 11143290:
LL 0 11:19:31.444 Trades '20615687': order #11143290 buy 0.1 / 0.1 EURUSD at market done in 1580.643 ms
PO 0 11:19:33.621 Trades '20615687': deal #1865643 buy 0.1 EURUSD at 1.21460 done (based on order #11143290)
CL 0 11:19:33.622 Trades '20615687': market buy 0.1 EURUSD
JF 0 11:19:33.679 Trades '20615687': accepted market buy 0.1 EURUSD
QO 0 11:19:33.679 Trades '20615687': market buy 0.1 EURUSD placed for execution
KM 0 11:22:41.224 Trades '20615687': market sell 0.1 EURUSD, close #11143290 buy 0.1 EURUSD 1.21460
DR 0 11:22:41.280 Trades '20615687': accepted market sell 0.1 EURUSD, close #11143290 buy 0.1 EURUSD 1.21460
KQ 0 11:22:41.282 Trades '20615687': market sell 0.1 EURUSD, close #11143290 buy 0.1 EURUSD 1.21460 placed for execution
ON 0 11:22:43.824 Trades '20615687': market sell 0.1 EURUSD, close #11143290 buy 0.1 EURUSD 1.21460
DO 2 11:22:43.880 Trades '20615687': failed market sell 0.1 EURUSD, close #11143290 buy 0.1 EURUSD 1.21460 [Order to close this position already exists]
JN 0 11:22:46.280 Trades '20615687': market sell 0.1 EURUSD, close #11143290 buy 0.1 EURUSD 1.21460
OL 2 11:22:46.336 Trades '20615687': failed market sell 0.1 EURUSD, close #11143290 buy 0.1 EURUSD 1.21460 [Order to close this position already exists]
сейчас проверил на фх...н
Надо будет посмотреть этот сервер. Хорошо бы проверить предложенный здесь костыль, для кого это видится важным.
Возвращаться к этом теме спустя время очень не хотелось бы. Лучше сразу указать на баги, если есть.
Надо будет посмотреть этот сервер. Хорошо бы проверить предложенный здесь костыль, для кого это видится важным.
Возвращаться к этом теме спустя время очень не хотелось бы. Лучше сразу указать на баги, если есть.
в ЛС бросил сервер