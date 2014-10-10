Нужен ли список промежуточных версий результата в ветке работы.
- Нужна ли возможность увеличить время выполнения работы по взаимному согласию исполнителя и заказчика?
- Сервис Работа: Нужен ли ТОП разработчиков в существующем формате
- Нужен ли профсоюз исполнителей фриланса?
В ходе выполнения работы, иногда, идёт достаточно оживлённая переписка исполнителя с заказчиком, с приложением к постам промежуточных версий заказа.
Если переписка на несколько десятков страниц, то найти эти промежуточные версии в ветке работы бывает достаточно проблематично.
В связи с этим предлагаю: сделать отдельный список промежуточных версий заказа, как это сделано в кодабазе(скрин прилагаю)
Со ссылкой на пост к которому была прикреплена промежуточная или окончательная версия
Может чего не понял.
Я в именах файлов промежуточных версий переименовываю номер версии. Типа z140923_mrWorld_exp_v14
Тут и дата заказа и имя заказчика и тип заказа и версия.
Всё по порядку в терминале, где работаю над кодом.
По окончании работы Все версии проекта переношу в отдельную папку, чтобы не мешали. Бывает что после двух месяцев Заказчик просит ответвление от версии допустим 05.
Очень легко находить.
всё так.
у меня тоже своя система задания по имени заказа(довольно простая). привязываю к мыло заказчика, и по переписке, мне куда проще понять алгоритм чем разбирать код который уже давно забыл, тем более там есть начальное задание.
этот список нужен скорее для удобного поиска версий в ветке переписки.
Да кому нужны промежуточные версии? Мусорной корзине? Промежуточные версии -- это отладочные версии, т.е. как правило, версии по устранению багов и ошибок. Зачем их хранить и накапливать в виде списка?
В контексте опроса -- единственное что можно -- это высвечивать последнюю версию, подобно как организовано с высвечиванием ТЗ.
Но уже после завершения соглашения может продолжаться диалог и развитие программы. А вот тут уже не понятно, что считать последней версией и что считать отладочной.
Поэтому -- ничего не стоит менять -- откручивая диалог назад -- легко находятся все версии, кому какие надо.
Тем более, за все годы существования сервиса -- неудобств в этом плане, лично у меня, не возникало.
не обязательно промежуточная версия это никому не нужный мусор.
она может быть рабочая, но не иметь некоторого функционала.
к тому же заказы имеют свойство быть подобными, тогда встаёт выбор: писать с нуля или найти уже почти готовое решение в старых работах.
вот для "найти почти готовое", как раз и нужен этот список, что бы не бегать по всей ветке в поисках нужного, а видеть весь список версий которые есть в ветке. Ну и что бы не ошибиться, рядом ссылка на пост к которому прикреплён файл, что бы видеть текстовое окружение файла.
просто надо понять о чём ты говоришь -- а) об удобстве работы с конкретным соглашением -- но заказчику нужна последняя версия, а не промежуточная -- или б) об удобстве работы с личным архивом разработок и наработок -- но архив нужен систематизированный и доступный для поиска -- такого нет и проблематично организовать в списке работ на сайте -- да и нет смысла его на сайте организовывать, т.к. работы есть и вне сайта -- такой архив прекрасно организовывается в папке на личном компьютере.
p.s. не знаю кто как работает -- но я лично -- не ищу и не работаю с версиями что выложены в ветке соглашения -- по одной простой причине -- проблемно найти нужное -- всё что мне нужно -- хранится и систематизируется в отдельной папке
просто надо понять о чём ты говоришь -- а) об удобстве работы с конкретным соглашением -- но заказчику нужна последняя версия, а не промежуточная -- или б) об удобстве работы с личным архивом разработок и наработок -- но архив нужен систематизированный и доступный для поиска -- такого нет и проблематично организовать в списке работ на сайте -- да и нет смысла его на сайте организовывать, т.к. работы есть и вне сайта -- такой архив прекрасно организовывается в папке на личном компьютере.
я говорю об удобстве поиска нужной версии.
тем более что такое уже есть в кода базе. (смотри скрин выше)
т.к. работы есть и вне сайта -- такой архив прекрасно организовывается в папке на личном компьютере.
я представляю сервис чем-то большим чем просто место для совершения сделки(перевода средств, переписки)
а именно местом где удобно работать, где всё под рукой, может быть у метаквотов не стоит такая задача,
но стремление к этому могло бы повысить количество совершаемых сделок.
что бы работали через сервис в нём должно быть удобно работать.
например на данный момент очень не удобно искать работу в которой ведёшь переписку с потенциальным заказчиком,
а если заявку утонула, так это вообще беда.
даже ссылка "мои работы" не спасает.
в этом отношении поддерживаю -- закладку на работу средствами ресурса не поставить -- но здесь нужна не просто закладка -- а ещё и классификация, типа "в работе", "обсуждение" и прочее.
