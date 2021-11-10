Эксперимент - страница 62

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А вот Йенкина регулярная сеть


красота !

 
apr73:

Статистика исходов будет  будет болтаться около ноля. Если нет, то это и есть Грааль.

Что-ж вас @#$% всех надо учить азам..

Как распределились результаты ? изучай... даже если Грааль не выйдет, перестанешь делать многие глупости

 
Maxim Kuznetsov:

Что-ж вас @#$% всех надо учить азам..

Как распределились исходы ? изучай... даже если Грааль не выйдет, перестанешь делать многие глупости

По моему мнению учиться надо Вам.

 

ПУШКИ В ДЕЛО :

наличие статистически выявляемых регулярных структур в ценовом ряде, прямо противоречит гипотезе ПНБ

 
apr73:

Результат конечно уйдет в ноль, за счет комиссий спрэда и т.д., НО, ПОВТОРЯЕМОСТЬ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ,

не это ли мы здесь ищем, не там ли находится источник прибыли ?

так эта повторяемость обеспечена законом больших чисел из за преобладания на рынке случайных процессов.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

так эта повторяемость обеспечена законом больших чисел из за преобладания на рынке случайных процессов.

Вот и вы говорите, что " повторяемость обеспечена законом больших чисел" и закон есть.

Так что мешает на этом зарабатывать ?

 
apr73:

Вот и вы говорите, что " повторяемость обеспечена законом больших чисел" и закон есть.

Так что мешает на этом зарабатывать ?

Смещение, толстые так называемые хвосты, они образуются при импульсном смещении рынка, обычно за секунды или минуты и составляют раз в десять больший диапазон (пределов нет), чем диапазон случайных колебаний. Если интересно что такое рынок, погуглите в инете про лептокуртозисное распределение. 
А потом возьмите бары до дневных и постройте распределение вероятностей и вам все будет ясно.
[Удален]  
Нет на рынке Никаких закономерностей. Когда нефть стоит -20 долларов, о чем вообще можно говорить, распределения, ряды, паттерны, волны, бары. Смех
 
Vladimir Baskakov:
Нет на рынке Никаких закономерностей. Когда нефть стоит -20 долларов, о чем вообще можно говорить, распределения, ряды, паттерны, волны, бары. Смех

Вы путаете действительную цену на нефть и цену фьючерса на нефть. Сама по себе цена на нефть не упала ниже ноля.

Можете проверить.

[Удален]  
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Вы путаете действительную цену на нефть и цену фьючерса на нефть. Сама по себе цена на нефть не упала ниже нуля.

Я к тому, что рынком управляет Random
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