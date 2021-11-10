Эксперимент - страница 62
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А вот Йенкина регулярная сеть
красота !
Статистика исходов будет будет болтаться около ноля. Если нет, то это и есть Грааль.
Что-ж вас @#$% всех надо учить азам..
Как распределились результаты ? изучай... даже если Грааль не выйдет, перестанешь делать многие глупости
Что-ж вас @#$% всех надо учить азам..
Как распределились исходы ? изучай... даже если Грааль не выйдет, перестанешь делать многие глупости
По моему мнению учиться надо Вам.
ПУШКИ В ДЕЛО :
наличие статистически выявляемых регулярных структур в ценовом ряде, прямо противоречит гипотезе ПНБ
Результат конечно уйдет в ноль, за счет комиссий спрэда и т.д., НО, ПОВТОРЯЕМОСТЬ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ,
не это ли мы здесь ищем, не там ли находится источник прибыли ?
так эта повторяемость обеспечена законом больших чисел из за преобладания на рынке случайных процессов.
так эта повторяемость обеспечена законом больших чисел из за преобладания на рынке случайных процессов.
Вот и вы говорите, что " повторяемость обеспечена законом больших чисел" и закон есть.
Так что мешает на этом зарабатывать ?
Вот и вы говорите, что " повторяемость обеспечена законом больших чисел" и закон есть.
Так что мешает на этом зарабатывать ?
Нет на рынке Никаких закономерностей. Когда нефть стоит -20 долларов, о чем вообще можно говорить, распределения, ряды, паттерны, волны, бары. Смех
Вы путаете действительную цену на нефть и цену фьючерса на нефть. Сама по себе цена на нефть не упала ниже ноля.
Можете проверить.
Вы путаете действительную цену на нефть и цену фьючерса на нефть. Сама по себе цена на нефть не упала ниже нуля.