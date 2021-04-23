Опрос для ПРОДАВЦОВ в Маркете! - страница 2
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Увеличение минимального порога с 10 до 30 баксов повлияло. Особенно на индикаторы. За 10 долларов ещё можно вслепую взять поиграться, но 30 уже как-то дороговато для неясной полезности.
Да и вообще, Маркет напоминает Апраксин двор.
Для кого-то $30 как дял Вас $10. Не стоит стричь всех под одну гребенку.
Продажи упали потому что компания MetaQuotes подложила хрюшку, вырезав поддержку 32битных терминалов.
Сейчас в последние версии Метатрейдер инсталлируются только в 64 битные виндовс системы.
Установка приложений из маркета в новые терминалы возможна только если терминал 64 бита обновленный.
Если терминал старый, и версия винды 32 бита то приложения не ставятся...
Я уже устал объяснять это в своих мессенджерах...
У меня много друзей спокойно работающих в ХР какой смысл было вырезать не понимаю...
Продажи упали потому что компания MetaQuotes подложила хрюшку, вырезав поддержку 32битных терминалов.
Сейчас в последние версии Метатрейдер инсталлируются только в 64 битные виндовс системы.
Установка приложений из маркета в новые терминалы возможна только если терминал 64 бита обновленный.
Если терминал старый, и версия винды 32 бита то приложения не ставятся...
Я уже устал объяснять это в своих мессенджерах...
У меня много друзей спокойно работающих в ХР какой смысл было вырезать не понимаю...
Поддерживаю. К тому же много ноутбуков с 3 и менее гигабайтами, куда 64 битную винду глупо ставить по причине большего ей потребления памяти.
Продажи упали потому что компания MetaQuotes подложила хрюшку, вырезав поддержку 32битных терминалов.
Сейчас в последние версии Метатрейдер инсталлируются только в 64 битные виндовс системы.
Установка приложений из маркета в новые терминалы возможна только если терминал 64 бита обновленный.
Если терминал старый, и версия винды 32 бита то приложения не ставятся...
Я уже устал объяснять это в своих мессенджерах...
У меня много друзей спокойно работающих в ХР какой смысл было вырезать не понимаю...
Ну, МетаКвотов тоже можно понять... Нафига им поддерживать две платформы ? Им и так приходится "тащить" МТ4, который наверняка еще лет десять будет у них "костью в горле". А тут - еще и разрядность разную нужно поддерживать. А если поддерживать только одну разрядность - ясное дело, приходится выбирать x64. Вот и весь "секрет полишинеля".
Подобные ситуации у МетаКвотов регулярны. Мне, скажем, крайне не понравилось, что тестер стратегий не дает ставить агенты на гипертрейдинговые ядра. Все мои тесты показывают, что 12 HT-ядер заметно быстрее 6 физических, при условии, что объем данных для тестирования небольшой (как я понимаю, полностью влезает в кэш). Но, тестер стратегий при установке не желает воспринимать HT-ядра, ему подавай только физические. Приходится извращаться, пускаться на обман, заставляя тестер установить-таки агенты на HT-ядра, в обход этого дурацкого ограничения... Но... боюсь, что данное решение правильное - это я использую исключительно режим OHLC на 1М, а народ увлечен скальперами, и тестирует на реальных тиках, когда в HT, и правда, смысла никакого...
Ну... что поделаешь... прогресс не остановить... Глупо сидеть на 32 разрядах... Глупо извращаться с драйверами, подсовывая агентам HT-ядра, выдавая их за реальные... Правильнее купить помощнее компьютер, с 64x системой и большим количеством реальных ядер.
Ну, МетаКвотов тоже можно понять... Нафига им поддерживать две платформы ? Им и так приходится "тащить" МТ4, который наверняка еще лет десять будет у них "костью в горле". А тут - еще и разрядность разную нужно поддерживать. А если поддерживать только одну разрядность - ясное дело, приходится выбирать x64. Вот и весь "секрет полишинеля".
Подобные ситуации у МетаКвотов регулярны. Мне, скажем, крайне не понравилось, что тестер стратегий не дает ставить агенты на гипертрейдинговые ядра. Все мои тесты показывают, что 12 HT-ядер заметно быстрее 6 физических, при условии, что объем данных для тестирования небольшой (как я понимаю, полностью влезает в кэш). Но, тестер стратегий при установке не желает воспринимать HT-ядра, ему подавай только физические. Приходится извращаться, пускаться на обман, заставляя тестер установить-таки агенты на HT-ядра, в обход этого дурацкого ограничения... Но... боюсь, что данное решение правильное - это я использую исключительно режим OHLC на 1М, а народ увлечен скальперами, и тестирует на реальных тиках, когда в HT, и правда, смысла никакого...
Ну... что поделаешь... прогресс не остановить... Глупо сидеть на 32 разрядах... Глупо извращаться с драйверами, подсовывая агентам HT-ядра, выдавая их за реальные... Правильнее купить помощнее компьютер, с 64x системой и большим количеством реальных ядер.
И толку ноль, 32 ядра 64 потока. Если один агент в задаче то другие спят, ждут полного освобождения одного агента...
Продажи упали потому что компания MetaQuotes подложила хрюшку, вырезав поддержку 32битных терминалов.
Сейчас в последние версии Метатрейдер инсталлируются только в 64 битные виндовс системы.
Установка приложений из маркета в новые терминалы возможна только если терминал 64 бита обновленный.
Если терминал старый, и версия винды 32 бита то приложения не ставятся...
Я уже устал объяснять это в своих мессенджерах...
У меня много друзей спокойно работающих в ХР какой смысл было вырезать не понимаю...
Сам-то понимаешь о каком МТ говоришь? Что такое «терминал старый»? Так-же как барабашка делит старый или новый?
обороты растут и количество участников тоже
Сам-то понимаешь о каком МТ говоришь? Что такое «терминал старый»? Так-же как барабашка делит старый или новый?
До 1350 билда по моему старый, оказывается он у многих стои и никто не обновляет его... Старый это 32 бита, новый это 64бита, что тут не понятного?
И толку ноль, 32 ядра 64 потока. Если один агент в задаче то другие спят, ждут полного освобождения одного агента...
Только не "ноль". Да, такие ситуации случаются. Но, они не очень часты. А учет особенностей генетического алгоритма при разработке эксперта позволяет свести риск таких событий к пренебрежительно малому.
Простаивание ядер в ожидании одного из агентов случается из-за того, что время проходов эксперта при различных параметрах слишком различно. Грубо говоря, при одних параметрах у тебя проход длится одну секунду, а при других параметрах - пять минут. В этом случае ты почти гарантированно, к концу каждого поколения будешь получать ситуацию простоя большей части ядер.
Однако, такая серьезная разница во времени прохода говорит об плохом понимании сути алгоритма эксперта. Секундный проход - это явно "позиционная" торговля с долгим удержанием небольшого числа позиций. А пятиминутный - это работа скальпера с десятками тысяч позиций, удерживаемых в течении секунд. Эти два случая существенно различаются, и их глупо тестировать вместе. Код и входные параметры такого эксперта необходимо изменить так, чтобы это был либо полностью "позиционный" эксперт, работающий на позициях долгого удержания. Либо скальпер, который никогда не держит позицию дольше часа.
И это совершенно не отменяет того факта, что HT очень заметно ускоряет расчеты, если все данные, необходимые для работы, умещаются в кэш процессора.