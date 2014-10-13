Пожелание к интерфейсу MT4 (для разработчиков MT4) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
всё можно сделать при помощи mql программы.
Так вроде и сейчас можно кликнуть по любому из столбцов во вкладке "Торговля" и будет применена сортировка "по-уменьшению" или "по-увеличению". Или этого мало и нужен более мощный фильтр?
А где Вы во вкладке Торговля нашли столбец Magic (по которому предлагаете фильтровать)?
Написать можно, сейчас примерно так и делаю, но это все неудобно. Если бы была такая встроенная возможность - было бы круто!
Реализовать это можно только при допущении, что торгующие советники не пересекаются и нет ручного вмешательства в их работу. А это слишком частный случай для встроенной возможности.
Сомневаюсь, что это вообще простая задача - отфильтровать баланс и средства по советнику - один советник открыл - другой закрыл - непонятно за каким учитывать результат. Проще использовать несколько терминалов
нужен более мощный. Хочу, к примеру, посмотреть суммарный баланс по EURUSD. Как это сделать быстро ? Только на калькуляторе, а был бы фильтр - чик и готовая циферка, причем изменяется в реальном времени. Причем можно было бы быстро менять инструмент то один, то другой и принимать решения.
сделали бы лучше продукт и всем сразу хорошо:
1. разработчики не напрягаются новыми замутами
2. Вы получили то что хотели
3. Вы можете продавать этот продукт.
нужен более мощный. Хочу, к примеру, посмотреть суммарный баланс по EURUSD. Как это сделать быстро ? Только на калькуляторе, а был бы фильтр - чик и готовая циферка, причем изменяется в реальном времени. Причем можно было бы быстро менять инструмент то один, то другой и принимать решения.
нужен более мощный. Хочу, к примеру, посмотреть суммарный баланс по EURUSD. Как это сделать быстро ? Только на калькуляторе, а был бы фильтр - чик и готовая циферка, причем изменяется в реальном времени. Причем можно было бы быстро менять инструмент то один, то другой и принимать решения.
Напишите, обязательно заявку в Сервисдекс - и подробно опишите свою хотелку, желательно сопроводить рисунком с пояснениями. После ответа, отпишитесь, пожалуйста, в этой теме.
сделали бы лучше продукт и всем сразу хорошо:
1. разработчики не напрягаются новыми замутами
2. Вы получили то что хотели
3. Вы можете продавать этот продукт.
Продукт уже сделан. В будущих версиях, если будет востребовано, появится возможность фильтровать позиции с помощью консоли регулярных выражений. Вот выдержка из документации к нему:
Фильтрация позиций с помощью консоли регулярных выражений. С помощью регулярных выражений можно фильтровать исторические или активные позиции, так, что бы отображались только те из них, которые удовлетворяли бы условиям этого фильтра. Регулярные выражения можно комбинировать и вводить в специальную строку-консоль, над таблицей активных или исторических позиций. Вот, как может выглядеть эта консоль в будущих версиях HedgeTerminal:
С помощью регулярных выражений можно сформировать невероятно гибкие условия фильтрации позиций, с последующим расчетом статистики по ним. Например, что бы отобразить исторические позиции только по символу AUDCAD достаточно будет ввести в ячейку консоли выражений «Symbol» значение «AUDCAD». Можно будет и комбинировать условия, например отобразить позиции по AUDCAD за период с 01.09.2014 по 01.10.2014, совершенные только конкретным роботом. Для этого достаточно заполнить условия в соответствующих ячейках. После того как фильтр отобразит результаты, отчет размещенный на вкладке «Summary» также измениться, учитывая новые условия фильтра.
Регулярные выражения будут состоять из небольшого количества простых операторов. Однако их совместное использование позволит создавать невероятно гибкие фильтры. Перечислим операторы, наличие которых в консоли регулярных выражений видится необходимым и достаточным:
Оператор = - Строгое равенство. Если в поле «Symbol» вбить просто AUDСAD найдутся все символы, содержащие эту подстроку, например AUDCAD_m1 или AUDCAD_1, т.е. будет использоваться неявный оператор включения. Строгое равенство «=» требует полного совпадения выражения, поэтому все символы кроме AUDCAD, например AUDCAD_m1 или EURUSD будут отсеяны.
Оператор > - Отображает только те значения, которые больше указанного.
Оператор < - Отображает только те значения, которые меньше указанного.
Оператор ! – Логическое отрицание. Отображает только те значения, которые не равны указанному.
Оператор , - Логическое «И». Позволяет в одной строке одновременно указывать два и больше условия. Например выражение «> 10106825, !10106833» веденное в ячейку «Entry Order» консоли выражений, покажет все позиции чей идентификатор входящего ордера больше 10106825 и не равен 10106833.
Продукт уже сделан. В будущих версиях, если будет востребовано, появится возможность фильтровать позиции с помощью консоли регулярных выражений. Вот выдержка из документации к нему:
ну и как?
спрос есть?