Проблема с временем объекта линии тренда на графиках MT5

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Я нарисовал линию тренда, чтобы проверить начальную и конечную точки.

На графике я вижу, что начало и конец ЛИНИИ отличаются от начала и конца в окне свойств ЛИНИИ.

Вот изображение, которое нужно показать:

trend issue

Вы можете увидеть время начала = «2021.04.09 15:00:00» и время окончания = «2021.04.09 23:00:00» согласно расписанию. Но в окне свойств отображается другое время.

Подскажите пожалуйста, что делать. По моим подсчетам, это нехорошо.

 
jaffer wilson:

Я нарисовал линию тренда, чтобы проверить начальную и конечную точки.

Я вижу на графике, что начало и конец строки отличаются от начала и конца в окне свойств строки.

Вот изображение, которое нужно показать:

Вы можете увидеть время начала = «2021.04.09 15:00:00» и время окончания = «2021.04.09 23:00:00» согласно графику. Но в окне свойств отображается другое время.

Подскажите пожалуйста, что делать. По моим расчетам, это нехорошо.

Откройте свой календарь (например на компьютере) и проверьте какой день недели соответствует времени. После этого Вы увидите СВОЮ ошибку.


Добавлено: и изучите справку:

 

Вы смотрите время свечи и время линии - это не одно и тоже.
Последняя свеча была в пятницу в 23:00, а линия нарисована до 2:00 субботы.

 
Vladimir Karputov :

Откройте свой календарь (например на компьютере) и проверьте какой день недели соответствует времени. После этого Вы увидите СВОЮ ошибку.


Добавлено: и изучите справку:

Я видел это раньше, и вот что это в моих настройках:

Я изменил его на 10 с 20, но результат был таким же.

 
Taras Slobodyanik :

Вы смотрите время свечи и время линии - это не одно и тоже.
Последняя свеча была в пятницу в 23:00, а линия нарисована до 2:00 субботы.

Да, я тоже это видел. Но какое решение для этого?

 
jaffer wilson:

Да, я тоже это видел. Но какое решение для этого?

никакого, свечи нет - линия рисуется по ближайшей свечи.

 
jaffer wilson:

Я видел это раньше, и вот что это в моих настройках:

Я изменил его на 10 с 20, но результат был таким же.

Вы не поставили галочку. Поставьте галочку. Перезапустите терминал. Сделайте очень большой масштаб графика и Вы увидите, что линия отрисуется между барами.
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