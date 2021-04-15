Проблема с временем объекта линии тренда на графиках MT5
Я нарисовал линию тренда, чтобы проверить начальную и конечную точки.
Я вижу на графике, что начало и конец строки отличаются от начала и конца в окне свойств строки.
Вот изображение, которое нужно показать:
Вы можете увидеть время начала = «2021.04.09 15:00:00» и время окончания = «2021.04.09 23:00:00» согласно графику. Но в окне свойств отображается другое время.
Подскажите пожалуйста, что делать. По моим расчетам, это нехорошо.
Откройте свой календарь (например на компьютере) и проверьте какой день недели соответствует времени. После этого Вы увидите СВОЮ ошибку.
Добавлено: и изучите справку:
Вы смотрите время свечи и время линии - это не одно и тоже.
Последняя свеча была в пятницу в 23:00, а линия нарисована до 2:00 субботы.
Откройте свой календарь (например на компьютере) и проверьте какой день недели соответствует времени. После этого Вы увидите СВОЮ ошибку.
Добавлено: и изучите справку:
Я видел это раньше, и вот что это в моих настройках:
Я изменил его на 10 с 20, но результат был таким же.
Вы смотрите время свечи и время линии - это не одно и тоже.
Последняя свеча была в пятницу в 23:00, а линия нарисована до 2:00 субботы.
Да, я тоже это видел. Но какое решение для этого?
Да, я тоже это видел. Но какое решение для этого?
никакого, свечи нет - линия рисуется по ближайшей свечи.
Я видел это раньше, и вот что это в моих настройках:
Я изменил его на 10 с 20, но результат был таким же.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Я нарисовал линию тренда, чтобы проверить начальную и конечную точки.
На графике я вижу, что начало и конец ЛИНИИ отличаются от начала и конца в окне свойств ЛИНИИ.
Вот изображение, которое нужно показать:
Вы можете увидеть время начала = «2021.04.09 15:00:00» и время окончания = «2021.04.09 23:00:00» согласно расписанию. Но в окне свойств отображается другое время.
Подскажите пожалуйста, что делать. По моим подсчетам, это нехорошо.