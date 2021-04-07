Как настроить тестер стратегий/терминал? - страница 2
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Ну-у это ж пятерка... Там и проблемы скоростей уже нет.
И в четвёрке есть…
Терминал новый, проблемы старые. В пятёрке то-же самое.
И в четвёрке есть…
Терминал новый, проблемы старые. В пятёрке то-же самое.
В четверке нет установки времени, только сутки. А часто нужно посмотреть ситуацию, которая в конце дня. Чтобы увидеть ее, нужно промотать целый день, что даже на 31-ой скорости (на всех тиках) занимает несколько минут.
В четверке нет установки времени, только сутки. А часто нужно посмотреть ситуацию, которая в конце дня. Чтобы увидеть ее, нужно промотать целый день, что даже на 31-ой скорости (на всех тиках) занимает несколько минут.
Ух-ты… Я никогда этим не пользовался и не знал что в пятёрке можно время поставить. Я в таких случаях запускал отладку и ставил DebugBreak() по условию.
Да знаете, лет 10 назад проблемы скоростей как-то не наблюдал. Затем вышел очередной билд терминала и я просто обалдел от регулятора скорости. В то время я учился обходить костыли самого языка MQL4 и как-то было не до тестера с его скоростями.Словом, в очередном терминале работа со скоростями стала настолько резко отличаться от того, что было, что это запомнилось на годы. Я к чему это? Было ведь хорошо, и могли бы вернуть "всё в зад". Не хотят. Было хорошо, поменяли, стало плохо. Чем руководствовались - непонятно, возвращать обратно не хотят. Т
То же самое с оператором свитч. Было же всё хорошо. Поменяли - на вход теперь можно подавать только целочисленные величины. Пришлось гору кодов переделывать. Нахрена меняли если ранее можно было подавать на вход РАЗНЫЕ типы данных...
Добрый день , а есть ли возможность менять таймфреймы в активном тестере стратегий терминал МТ4
Добрый день , а есть ли возможность менять таймфреймы в активном тестере стратегий терминал МТ4
Вы же настраиваете Эксперта на определённом тайм фрейм, что это Вам покажет ?
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прогнали на одном - Посмотрели результат, и будет какая то ясность. - А если переключать, Вы собираетесь сидеть возле Эксперта и переключать ему время?
Добрый день , а есть ли возможность менять таймфреймы в активном тестере стратегий терминал МТ4
В тестере - нет. Но видел несколько продуктов, которые позволяют проводить тестирование (не в тестере стратегий, они сами почти как тестер), открывая нужные периоды графиков, вплоть до нестандартных.
Также можно пойти обходным путем в самом тестере стратегий, отображая необходимые графики (вплоть до графиков других символов) в окне текущего графика. Такого продукта еще не видел, но, думаю, он тоже существует.
В тестере - нет. Но видел несколько продуктов, которые позволяют проводить тестирование (не в тестере стратегий, они сами почти как тестер), открывая нужные периоды графиков, вплоть до нестандартных.
Также можно пойти обходным путем в самом тестере стратегий, отображая необходимые графики (вплоть до графиков других символов) в окне текущего графика. Такого продукта еще не видел, но, думаю, он тоже существует.
Собираю такой продукт(ы). Пожелания приветствуются.
Собираю такой продукт(ы). Пожелания приветствуются.
Прикольный тестер, только профили сохраняйте. Убирает все не нужные окна и создает свои. Лучше на отдельном профиле смотреть. А так, и в обратную сторону гоняет.
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Тестер