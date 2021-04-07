Как настроить тестер стратегий/терминал? - страница 2

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Ihor Herasko:

Ну-у это ж пятерка... Там и проблемы скоростей уже нет.

И в четвёрке есть…


Терминал новый, проблемы старые. В пятёрке то-же самое.

 
Alexey Viktorov:

И в четвёрке есть…


Терминал новый, проблемы старые. В пятёрке то-же самое.

В четверке нет установки времени, только сутки. А часто нужно посмотреть ситуацию, которая в конце дня. Чтобы увидеть ее, нужно промотать целый день, что даже на 31-ой скорости (на всех тиках) занимает несколько минут.

 
Ihor Herasko:

В четверке нет установки времени, только сутки. А часто нужно посмотреть ситуацию, которая в конце дня. Чтобы увидеть ее, нужно промотать целый день, что даже на 31-ой скорости (на всех тиках) занимает несколько минут.

Ух-ты… Я никогда этим не пользовался и не знал что в пятёрке можно время поставить. Я в таких случаях запускал отладку и ставил DebugBreak() по условию.

 

Да знаете, лет 10 назад проблемы скоростей как-то не наблюдал. Затем вышел очередной билд терминала и я просто обалдел от регулятора скорости. В то время я учился обходить костыли самого языка MQL4 и как-то было не до тестера с его скоростями.Словом, в очередном терминале работа со скоростями стала настолько резко отличаться от того, что было, что это запомнилось на годы. Я к чему это? Было ведь хорошо, и могли бы вернуть "всё в зад". Не хотят. Было хорошо, поменяли, стало плохо. Чем руководствовались - непонятно, возвращать обратно не хотят. Т

То же самое с оператором свитч. Было же всё хорошо. Поменяли - на вход теперь можно подавать только целочисленные величины. Пришлось гору кодов переделывать. Нахрена меняли если ранее можно было подавать на вход РАЗНЫЕ типы данных...

 

Добрый день , а есть ли возможность менять таймфреймы в активном тестере стратегий терминал МТ4

[Удален]  
holbos:

Добрый день , а есть ли возможность менять таймфреймы в активном тестере стратегий терминал МТ4

Вы же настраиваете Эксперта на определённом тайм фрейм,  что это Вам покажет ?  

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прогнали на одном - Посмотрели результат, и будет какая то ясность. - А если переключать, Вы собираетесь сидеть возле Эксперта и переключать ему время?

 
holbos:

Добрый день , а есть ли возможность менять таймфреймы в активном тестере стратегий терминал МТ4

В тестере - нет. Но видел несколько продуктов, которые позволяют проводить тестирование (не в тестере стратегий, они сами почти как тестер), открывая нужные периоды графиков, вплоть до нестандартных.

Также можно пойти обходным путем в самом тестере стратегий, отображая необходимые графики (вплоть до графиков других символов) в окне текущего графика. Такого продукта еще не видел, но, думаю, он тоже существует.

 
Ihor Herasko:

В тестере - нет. Но видел несколько продуктов, которые позволяют проводить тестирование (не в тестере стратегий, они сами почти как тестер), открывая нужные периоды графиков, вплоть до нестандартных.

Также можно пойти обходным путем в самом тестере стратегий, отображая необходимые графики (вплоть до графиков других символов) в окне текущего графика. Такого продукта еще не видел, но, думаю, он тоже существует.

Собираю такой продукт(ы). Пожелания приветствуются.

 
Mikhail Mishanin:

Собираю такой продукт(ы). Пожелания приветствуются.

Прикольный тестер, только профили сохраняйте. Убирает все не нужные окна и создает свои. Лучше на отдельном профиле смотреть. А так, и в обратную сторону гоняет.

Обсуждение

Тестер

подскажите Тестер для ручной торговли
подскажите Тестер для ручной торговли
  • 2020.11.26
  • www.mql5.com
Друзья, дайте, пожалуйста, ссылку на тестер. Чтобы руками позиции в нем можно было открывать и закрывать. Спасибо...
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