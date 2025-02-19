Кому нужен тестер?
Запишите видео, пожалуйста.
Как???
Ни разу не записывал.
Да,кстати,он поддерживает ещё новости. У него есть три потока новостей.
Как???
Ни разу не записывал.
Да,кстати,он поддерживает ещё новости. У него есть три потока новостей.
11. Заказчик: Как создать GIF-картинку вместо видео для вставки в чат
Часто для описания ошибок или объяснения последовательных действий обычные картинки не подходят. Статические изображения требуют много усилий на понимание того, что было сделано и в чем заключается проблема. В таких случаях лучше использовать анимированные картинки в формате GIF, на которых вы можете показать как на видео весь сюжет и акцентировать мышкой внимание к нужным деталям.
Для создания таких картинок есть две известные программы — ShareX и ScreePresso, работа с ними проста и понятна.
- 2018.09.04
- www.mql5.com
Гифки:
1. Выставляет заявки.
2. Движение по времени вперед, назад.Если кто помог опубликовать, может бы осилил всё описать. Как вспомню этот геморой с загрузкой и с проверкой, сразу всё желание пропадает публиковать что-то.
Кто собирается попробовать эту штуковину, предварительно сохраните профиль.
Какой-то особой опасностью код не отличается. Работаю с ним больше полу года. Компьютер пока жив и сам я как-то не пострадал. Хотя лишний раз на всякий случай сохранять можно.
Гифки:
1. Выставляет заявки.
2. Движение по времени вперед, назад.
Технически хорошо.
Если кто помог опубликовать, может бы осилил всё описать. Как вспомню этот геморой с загрузкой и с проверкой, сразу всё желание пропадает публиковать что-то.
Сейчас нет модерации в КБ. Публикуйте.
Сейчас нет модерации в КБ. Публикуйте.
А что такое КБ?
А что такое КБ?
- www.mql5.com
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте друзья.
Представляю Вам рабочий тестер. Он мультивалютный и мультитаймфреймовый. Реально работающая игрушка.
Выставляю в качестве вопроса, потому что последний раз опубликовать код завершилось неудачей. Публикация кода с проверкой и т.д.
Так что в этот раз опубликовал в виде вопроса.
Кому нужно скачивайте. Если что не понятно спрашивайте.
Тестер работает как в перед, так и назад.
Вроде всё. Есть недоработки, по ходу спрашивайте.