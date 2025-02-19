Кому нужен тестер?

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Здравствуйте друзья.

Представляю Вам рабочий тестер. Он мультивалютный и мультитаймфреймовый. Реально работающая игрушка.

Выставляю в качестве вопроса, потому что последний раз опубликовать код завершилось неудачей. Публикация кода с проверкой и т.д.

Так что в этот раз опубликовал в виде вопроса.

Кому нужно скачивайте. Если что не понятно спрашивайте.

Тестер работает как в перед, так и назад.

Вроде всё. Есть недоработки, по ходу спрашивайте.

Файлы:
Tester_Final_20.mq4  205 kb
Tester_Final_22.mq4  204 kb
Tester_Final_25.mq4  205 kb
 
Запишите видео, пожалуйста.
 
fxsaber:
Запишите видео, пожалуйста.

Как???

Ни разу не записывал.

Да,кстати,он поддерживает ещё новости. У него есть три потока новостей.

 

1

Шкала времени

2

Это история

3

Картинки

 
ROMAN KIVERIN:

Как???

Ни разу не записывал.

Да,кстати,он поддерживает ещё новости. У него есть три потока новостей.

11. Заказчик: Как создать GIF-картинку вместо видео для вставки в чат

Часто для описания ошибок или объяснения последовательных действий обычные картинки не подходят. Статические  изображения требуют много усилий на понимание того, что было сделано и в чем заключается проблема. В таких случаях лучше использовать анимированные картинки в формате GIF, на которых вы можете показать как на видео весь сюжет и акцентировать мышкой внимание к нужным деталям.

Для создания таких картинок есть две известные программы — ShareX и ScreePresso, работа с ними проста и понятна.

Пользуйтесь подсказками во Фрилансе!
Пользуйтесь подсказками во Фрилансе!
  • 2018.09.04
  • www.mql5.com
Мы продолжаем улучшать наши сервисы и добавили во Фриланс подсказки по самым частым вопросам Заказчиков...
 
Кто собирается попробовать эту штуковину, предварительно сохраните профиль.
 

Гифки:

1. Выставляет заявки.

2. Движение по времени вперед, назад.

Если кто помог опубликовать,  может бы осилил всё описать. Как вспомню этот геморой с загрузкой и с проверкой, сразу всё желание пропадает публиковать что-то. 
Файлы:
Kr4z4xIrS6.gif  2472 kb
PyrEoZqpOC.gif  5437 kb
 
khorosh:
Кто собирается попробовать эту штуковину, предварительно сохраните профиль.

Какой-то особой опасностью код не отличается. Работаю с ним больше полу года. Компьютер пока жив и сам я как-то не пострадал. Хотя лишний раз на всякий случай сохранять можно. 

 
ROMAN KIVERIN:

Гифки:

1. Выставляет заявки.

2. Движение по времени вперед, назад.

Технически хорошо.

Если кто помог опубликовать,  может бы осилил всё описать. Как вспомню этот геморой с загрузкой и с проверкой, сразу всё желание пропадает публиковать что-то. 

Сейчас нет модерации в КБ. Публикуйте.

 
fxsaber:

Сейчас нет модерации в КБ. Публикуйте.

А что такое КБ?

 
ROMAN KIVERIN:

А что такое КБ?

https://www.mql5.com/ru/code
MQL5 Code Base
MQL5 Code Base
  • www.mql5.com
Простой класс, который пригодится, когда Вам необходимы несколько таймеров с независимой обработкой и неконфликтующие между собой.
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