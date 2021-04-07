Как настроить тестер стратегий/терминал?

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Приходится много тестировать советника, которого создаёшь, если он сложный. По-умолчанию в режиме визуализации тестер стратегий рисует свечи на чёрном фоне. Честно говоря, уже замучался каждый раз переключаться на чёрно-белый режим, включать свечи и убирать сетку. Сеткой за более чем 15 лет практики вообще ни разу пользоваться не приходилось. И не понимаю, зачем она вообще нужна.

Можно ли как-то настроить тестер, или что-то изменить в терминале, чтоб тестер стратегий открывал мой белый фон со свечками без сетки, но с разделителями периодов?

 
Vitaly Murlenko:

Приходится много тестировать советника, которого создаёшь, если он сложный. По-умолчанию в режиме визуализации тестер стратегий рисует свечи на чёрном фоне. Честно говоря, уже замучался каждый раз переключаться на чёрно-белый режим, включать свечи и убирать сетку. Сеткой за более чем 15 лет практики вообще ни разу пользоваться не приходилось. И не понимаю, зачем она вообще нужна.

Можно ли как-то настроить тестер, или что-то изменить в терминале, чтоб тестер стратегий открывал мой белый фон со свечками без сетки, но с разделителями периодов?

Создать шаблон с именем "tester.tpl", он и будет применяться в режиме тестера

 
А еще можно создать шаблон <имя эксперта>.tpl. Так для каждого эксперта можно настроить свой шаблон, который будет автоматически загружаться при тестировании советника.
 

Спасибо за участие. Такая мысль (создание терминал-шаблона) уже приходила мне в голову. Пробовал. Логика такая: Включаем режим паузы в тестере, режим визуализации, жмём Старт. Тестер делает первый тик и останавливается. Далее выбираем из списка шаблонов нужный и видим, что шаблон грузанулся, а первые действия советника, которые уже отрисовались на чёрном фоне, пропали, ибо их в шаблоне нет и быть не могло. Это не совсем удобно. Приходится угадывать что там советник на первом тике сделал.

Я пробовал Файл - Профили - Создать новый профиль и применить его по умолчанию. Не помогло. На тестер это вообще не повлияло. :(

Ну, раз шаблон, так шаблон. Думал можно где-то влезти в настройки (например в ини-файлах) и поменять там. Ведь где-то же тестер их хранит? Он же откуда-то их загружает на экран?

 
Vitaly Murlenko:

Спасибо за участие. Такая мысль (создание терминал-шаблона) уже приходила мне в голову. Пробовал. Логика такая: Включаем режим паузы в тестере, режим визуализации, жмём Старт. Тестер делает первый тик и останавливается. Далее выбираем из списка шаблонов нужный и видим, что шаблон грузанулся, а первые действия советника, которые уже отрисовались на чёрном фоне, пропали, ибо их в шаблоне нет и быть не могло. Это не совсем удобно. Приходится угадывать что там советник на первом тике сделал.

Я пробовал Файл - Профили - Создать новый профиль и применить его по умолчанию. Не помогло. На тестер это вообще не повлияло. :(

Ну, раз шаблон, так шаблон. Думал можно где-то влезти в настройки (например в ини-файлах) и поменять там. Ведь где-то же тестер их хранит? Он же откуда-то их загружает на экран?

Вот тут и хранит  шаблон с именем "tester.tpl"

 
Vitaly Muzichenko:

Вот тут и хранит  шаблон с именем "tester.tpl"

Вы хотите сказать, что создав этот шаблон я смогу его настроить и, по нажатии кнопки "Старт" он будет подгружаться автоматически?

Дело в том, что изначально такого файла в МТ4 нет, но тестер всё-равно откуда-то подгружает и чёрный фон, и чарты и сетку.


 
Vitaly Murlenko:

Вы хотите сказать, что создав этот шаблон я смогу его настроить и, по нажатии кнопки "Старт" он будет подгружаться автоматически?

Дело в том, что изначально такого файла в МТ4 нет, но тестер всё-равно откуда-то подгружает и чёрный фон, и чарты и сетку.


 
 
Vitaly Muzichenko:
 

Вы показали, где находится пользовательский шаблон. Но я не об этом спрашивал. 

На базе своего шаблона создал новый, обозвал его "tester", терминал, как и положено, писвоил ему расширение tpl, я запустил тест, и, о чудо, это помогло!!!!

Окно тестера стратегий открылось со свечками, на белом фоне, со свечками и без сетки. Спасибо огромное, а то я годами мучался с перенастройкой.

// -----------------------------

Есть ещё вопрос по настройке. В режиме визуализации "Все тики" есть регулятор скорости поступления тиков. Максимальное его значение - 32. На скорости 32 тики бегут слишком быстро. За два клика по копке паузы, тиков может набежать на пол-дня-день сразу. На скорости 31 приходится довольно долго ждать, пока пройдёт 1 день и наступит другой. Можно ли как-то сделать возможность регулировать скорость тиков между значениями 31 и 32? мне бы чуть быстрее чем 31, но медленнее 32. А то в первом случае тратится куча времени на ожидание, а во втором - тупо не успеваешь вовремя остановить тест - пока жмёшь кнопку, котировки уносят депозит чёрти куда... Обычно тестирую на М15, но и другие таймфреймы работают примерно с теми же неудобными скоростями.

 
Vitaly Murlenko:

Вы показали, где находится пользовательский шаблон. Но я не об этом спрашивал. 

На базе своего шаблона создал новый, обозвал его "tester", терминал, как и положено, писвоил ему расширение tpl, я запустил тест, и, о чудо, это помогло!!!!

Окно тестера стратегий открылось со свечками, на белом фоне, со свечками и без сетки. Спасибо огромное, а то я годами мучался с перенастройкой.

// -----------------------------

Есть ещё вопрос по настройке. В режиме визуализации "Все тики" есть регулятор скорости поступления тиков. Максимальное его значение - 32. На скорости 32 тики бегут слишком быстро. За два клика по копке паузы, тиков может набежать на пол-дня-день сразу. На скорости 31 приходится довольно долго ждать, пока пройдёт 1 день и наступит другой. Можно ли как-то сделать возможность регулировать скорость тиков между значениями 31 и 32? мне бы чуть быстрее чем 31, но медленнее 32. А то в первом случае тратится куча времени на ожидание, а во втором - тупо не успеваешь вовремя остановить тест - пока жмёшь кнопку, котировки уносят депозит чёрти куда... Обычно тестирую на М15, но и другие таймфреймы работают примерно с теми же неудобными скоростями.

Уже 17 лет просим об этом (добавить промежуточную скорость между 31 и 32) разработчиков. Но либо это невозможно (вроде как 31-ая скорость - это тест с минимально возможной задержкой, а 32 - без задержек вообще), либо они не считают это проблемой.

Выход есть лишь костыльный - через WinAPI нажать кнопку паузы в момент достижения тестером интересующей даты. В Code Base был скрипт с примером, как это сделать.

 

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fxsaber:

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Ну-у это ж пятерка... Там и проблемы скоростей уже нет.

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