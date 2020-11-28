подскажите Тестер для ручной торговли
Друзья, дайте, пожалуйста, ссылку на тестер. Чтобы руками позиции в нем можно было открывать и закрывать.
Спасибо!
только доп программы это делают
Друзья, дайте, пожалуйста, ссылку на тестер. Чтобы руками позиции в нем можно было открывать и закрывать.
Спасибо!
https://www.mql5.com/ru/code/24848
- www.mql5.com
Друзья, дайте, пожалуйста, ссылку на тестер. Чтобы руками позиции в нем можно было открывать и закрывать.
Спасибо!
Прикольный тестер только на отдельном терминале лучше открывать, закрывает все окна, или шаблон запоминать сперва. чисто тестер на скачанных данных. Для тренировки норм)
- 2020.10.10
- www.mql5.com
https://www.mql5.com/ru/code/24848
Александр, помогите, пожалуйста, разобраться. Тестер заработал на графике. Кнопки b,s,c работают. Дополнительные окна не появляются. Что делать?
Александр, помогите, пожалуйста, разобраться. Тестер заработал на графике. Кнопки b,s,c работают. Дополнительные окна не появляются. Что делать?
Если я правильно понял вы его запустили на графике, попробуйте запустить в тестере стратегий, возможно это будет то что вам надо.
Ну а если я вас не правильно понял то, к сожалению я вам вряд ли смогу помочь, так как всего лишь пару раз использовал этот тестер и то лишь для отладки советников. Во все тонкости не вникал.
Попробуйте обратиться к создателям этого тестера Igor Makanu и fxsaber возможно они вам помогут.
- www.mql5.com
Если я правильно понял вы его запустили на графике, попробуйте запустить в тестере стратегий, возможно это будет то что вам надо.
Ну а если я вас не правильно понял то, к сожалению я вам вряд ли смогу помочь, так как всего лишь пару раз использовал этот тестер и то лишь для отладки советников. Во все тонкости не вникал.
Попробуйте обратиться к создателям этого тестера Igor Makanu и fxsaber возможно они вам помогут.
В тестере не работает. А что за блоки кода на странице тестера указаны? может мне что-то надо сделать с кодом этим?
Александр, помогите, пожалуйста, разобраться. Тестер заработал на графике. Кнопки b,s,c работают. Дополнительные окна не появляются. Что делать?
Вы полностью скачали архив. Там есть дополнительные модули *.mqh. их нужно в папку соответствующую. помимо этого, при запуске советника, нужно поставить галочку экспорт dll(вроде так она называется). в папке 3 разных эксперта. их нужно прокомпилировать
Вы
Вы полностью скачали архив. Там есть дополнительные модули *.mqh. их нужно в папку соответствующую. помимо этого, при запуске советника, нужно поставить галочку экспорт dll(вроде так она называется). в папке 3 разных эксперта. их нужно прокомпилировать
спасибо за совет. А вы видели сами папки? В нем один советник. И это мт5.
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Друзья, дайте, пожалуйста, ссылку на тестер. Чтобы руками позиции в нем можно было открывать и закрывать.
Спасибо!