подскажите Тестер для ручной торговли

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Друзья, дайте, пожалуйста, ссылку на тестер. Чтобы руками позиции в нем можно было открывать и закрывать.

Спасибо!

 
IURII PAVLOV:

Друзья, дайте, пожалуйста, ссылку на тестер. Чтобы руками позиции в нем можно было открывать и закрывать.

Спасибо!

только доп программы это делают

 
IURII PAVLOV:

Друзья, дайте, пожалуйста, ссылку на тестер. Чтобы руками позиции в нем можно было открывать и закрывать.

Спасибо!

https://www.mql5.com/ru/code/24848

Tester
Tester
  • www.mql5.com
Эта библиотека позволяет любой MT4-style советник запустить в визуальном Тестере. После компиляции запускаете советник на нужном Вам чарте и получаете окно визуального Тестера, где крутится Ваша ТС. В отличие от MT5-Тестера, данный визуальный Тестер работает не на Агенте, а в самом Терминале. Возможности Запуск и снятие индикаторов. Любое...
 
IURII PAVLOV:

Друзья, дайте, пожалуйста, ссылку на тестер. Чтобы руками позиции в нем можно было открывать и закрывать.

Спасибо!

Прикольный тестер только на отдельном терминале лучше открывать, закрывает все окна, или шаблон запоминать сперва. чисто тестер на скачанных данных. Для тренировки норм)

Кому нужен тестер?
Кому нужен тестер?
  • 2020.10.10
  • www.mql5.com
Здравствуйте друзья. Представляю Вам рабочий тестер. Он мультивалютный и мультитаймфреймовый. Реально работающая игрушка...
 
Напиши советник с кнопками бай, сэлл, клоузе и пр. По кнопкам тебе советник сделает то что надо
 
Aleksandr Slavskii:

https://www.mql5.com/ru/code/24848

Александр, помогите, пожалуйста, разобраться. Тестер заработал на графике. Кнопки b,s,c работают. Дополнительные окна не появляются. Что делать?

 
Позже. С телефона не грузит страницу
 
IURII PAVLOV:

Александр, помогите, пожалуйста, разобраться. Тестер заработал на графике. Кнопки b,s,c работают. Дополнительные окна не появляются. Что делать?

Если я правильно понял вы его запустили на графике, попробуйте запустить в тестере стратегий, возможно это будет то что вам надо. 

Ну а если я вас не правильно понял то, к сожалению я вам вряд ли смогу помочь, так как всего лишь пару раз использовал этот тестер и то лишь для отладки советников. Во все тонкости не вникал.

Попробуйте обратиться к создателям этого тестера   Igor Makanu   и   fxsaber  возможно они вам помогут.  

Igor Makanu
Igor Makanu
  • www.mql5.com
Опубликовал код ArrayZigZag Класс ArrayZigZag является классом динамического массива переменных типа значения вершин индикатора ZigZag.mql4. Это пример использования класса CList из стандартной библиотекой MQL4 Добавил тему Число в дробь (convert double to fraction) Ищу способ преобразовать вещественное число в дробь, нагуглил исходник ...
 
Aleksandr Slavskii:

Если я правильно понял вы его запустили на графике, попробуйте запустить в тестере стратегий, возможно это будет то что вам надо. 

Ну а если я вас не правильно понял то, к сожалению я вам вряд ли смогу помочь, так как всего лишь пару раз использовал этот тестер и то лишь для отладки советников. Во все тонкости не вникал.

Попробуйте обратиться к создателям этого тестера   Igor Makanu   и   fxsaber  возможно они вам помогут.  

В тестере не работает. А что за блоки кода на странице тестера указаны? может мне что-то надо сделать с кодом этим?

 
Вы
IURII PAVLOV:

Александр, помогите, пожалуйста, разобраться. Тестер заработал на графике. Кнопки b,s,c работают. Дополнительные окна не появляются. Что делать?

Вы полностью скачали архив. Там есть дополнительные модули *.mqh. их нужно в папку соответствующую. помимо этого, при запуске советника, нужно поставить галочку экспорт dll(вроде так она называется). в папке 3 разных эксперта. их нужно прокомпилировать

 
Aleksandr Morozov:
Вы

Вы полностью скачали архив. Там есть дополнительные модули *.mqh. их нужно в папку соответствующую. помимо этого, при запуске советника, нужно поставить галочку экспорт dll(вроде так она называется). в папке 3 разных эксперта. их нужно прокомпилировать

спасибо за совет. А вы видели сами папки? В нем один советник. И это мт5. 

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