Лаборатория - статистический анализ графиков цен. - страница 8

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нужно было на Питоне поучиться рисовать графики

в полярных координатах решил EURUSD внутри дня по минуткам нарисовать,

сомневаюсь, что подлежит анализу, зато красиво )))

расшарил на гугл https://drive.google.com/drive/folders/13kj1s6Eae9Xg3A3J-KqYneWaIR2Qev-y?usp=sharing


 
Alexander Ivanov:

Приветствую!

А как использовать на торговле?

Не на, а в) Например, в опционной торговле.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Все свечи бесконечно многообразны, но все их объединяет только два факта связанных со статистикой(которые одинаково хорошо работают на любом рынке будь то eurusd, кофе говядина или акции хз почему). Узнаете какие вы прям красавчик) главное что вы на очень правильном пути. 
Говорю потому что не хочу чтобы вас с вашими абсолютно верными суждениями увели в болото посторонних ненужных расчетов.
PS: рассказывать про них не хочу ибо это большая исследовательская работа и способы применения данных фактов для торговли это моя интеллектуальная собственность. Тут извините.

Из любопытства сравнивал OHLC фондового и валютного, тело свечи в процентах больше на фондовом, что говорит о большей трендовости фондового рынка, что мы уже давно знаем)

Не заметил ничего необычного, как я только не крутил эти свечи, кроме как периодной закономерности ничего не заметил, а теперь Вы меня заинтриговали, что то я упустил, будьте добры расширьте намёк)

 
Igor Makanu:

нужно было на Питоне поучиться рисовать графики

в полярных координатах решил EURUSD внутри дня по минуткам нарисовать,

сомневаюсь, что подлежит анализу, зато красиво )))

расшарил на гугл https://drive.google.com/drive/folders/13kj1s6Eae9Xg3A3J-KqYneWaIR2Qev-y?usp=sharing


весьма завораживающе ))

[Удален]  
Igor Makanu:

нужно было на Питоне поучиться рисовать графики

в полярных координатах решил EURUSD внутри дня по минуткам нарисовать,

сомневаюсь, что подлежит анализу, зато красиво )))

расшарил на гугл https://drive.google.com/drive/folders/13kj1s6Eae9Xg3A3J-KqYneWaIR2Qev-y?usp=sharing


   Вот он, сферический конь в вакууме 

 
Maxim Dmitrievsky:
   Вот он, сферический конь в вакууме 

думаю будет корректнее - сферический конь в гугл-коллаб 

замечательная штука! - все работает из коробки, в пару десятков строк, хоть обрисуйся графиками по самое не хочу )))

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import time
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
path = r"/content/drive/MyDrive/img/"

def ReadData(f_name):
    result = {}
    file_data = np.genfromtxt(f_name, delimiter=';',dtype = None)
    for d in file_data:
        row = list(d)
        key = row.pop(0)
        result[key] = [x for x in row if np.isnan(x) == False]
    return result

def SaveChart(day, arr) :
    title_name = time.strftime("%Y-%m-%d", time.gmtime(day))
    f_name = path + title_name + ".png"
    x = np.linspace(0.0, 2*np.pi, len(arr))
    plt.figure(figsize=(12, 12))
    plt.subplot(polar=True)
    plt.title(title_name)
    plt.plot(x, arr, c = "r")
    plt.savefig(f_name, dpi=100)
    plt.close()


# --- MAIN ---
data = ReadData('data.csv')
for k in data.keys() :  
    SaveChart(k, data[k])

формат csv:  datetime ; open ; open; ......open

 
Igor Makanu:

нужно было на Питоне поучиться рисовать графики

в полярных координатах решил EURUSD внутри дня по минуткам нарисовать,

сомневаюсь, что подлежит анализу, зато красиво )))

расшарил на гугл https://drive.google.com/drive/folders/13kj1s6Eae9Xg3A3J-KqYneWaIR2Qev-y?usp=sharing

Хорошо бы зафиксировать "вертикальную" шкалу (которая в пипсах).

Тогда мультик был бы более наглядным.

 
Dmitriy Skub:
Не на, а в) Например, в опционной торговле.

Привет!

А как? 

Гистограммы насыщенности тиков не указывают направление то.

[Удален]  
Igor Makanu:

думаю будет корректнее - сферический конь в гугл-коллаб 

замечательная штука! - все работает из коробки, в пару десятков строк, хоть обрисуйся графиками по самое не хочу )))

формат csv:  datetime ; open ; open; ......open

ну да, удобно, ничего устанавливать не нужно

 
Alexander Ivanov:

Привет!

А как? 

Гистограммы насыщенности тиков не указывают направление то.

Привет! Как любил говаривать незабвенный Решетов - "какой кверху"))

Есть опционные конструкции, для которых направление цены не важно - главное чтобы двигалась.

Планирую статью на эту тему, как время появится.

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