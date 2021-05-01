Лаборатория - статистический анализ графиков цен. - страница 8
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нужно было на Питоне поучиться рисовать графики
в полярных координатах решил EURUSD внутри дня по минуткам нарисовать,
сомневаюсь, что подлежит анализу, зато красиво )))
расшарил на гугл https://drive.google.com/drive/folders/13kj1s6Eae9Xg3A3J-KqYneWaIR2Qev-y?usp=sharing
Приветствую!
А как использовать на торговле?
Все свечи бесконечно многообразны, но все их объединяет только два факта связанных со статистикой(которые одинаково хорошо работают на любом рынке будь то eurusd, кофе говядина или акции хз почему). Узнаете какие вы прям красавчик) главное что вы на очень правильном пути.
Из любопытства сравнивал OHLC фондового и валютного, тело свечи в процентах больше на фондовом, что говорит о большей трендовости фондового рынка, что мы уже давно знаем)
Не заметил ничего необычного, как я только не крутил эти свечи, кроме как периодной закономерности ничего не заметил, а теперь Вы меня заинтриговали, что то я упустил, будьте добры расширьте намёк)
нужно было на Питоне поучиться рисовать графики
в полярных координатах решил EURUSD внутри дня по минуткам нарисовать,
сомневаюсь, что подлежит анализу, зато красиво )))
расшарил на гугл https://drive.google.com/drive/folders/13kj1s6Eae9Xg3A3J-KqYneWaIR2Qev-y?usp=sharing
весьма завораживающе ))
нужно было на Питоне поучиться рисовать графики
в полярных координатах решил EURUSD внутри дня по минуткам нарисовать,
сомневаюсь, что подлежит анализу, зато красиво )))
расшарил на гугл https://drive.google.com/drive/folders/13kj1s6Eae9Xg3A3J-KqYneWaIR2Qev-y?usp=sharing
Вот он, сферический конь в вакууме
думаю будет корректнее - сферический конь в гугл-коллаб
замечательная штука! - все работает из коробки, в пару десятков строк, хоть обрисуйся графиками по самое не хочу )))
формат csv: datetime ; open ; open; ......open
нужно было на Питоне поучиться рисовать графики
в полярных координатах решил EURUSD внутри дня по минуткам нарисовать,
сомневаюсь, что подлежит анализу, зато красиво )))
расшарил на гугл https://drive.google.com/drive/folders/13kj1s6Eae9Xg3A3J-KqYneWaIR2Qev-y?usp=sharing
Хорошо бы зафиксировать "вертикальную" шкалу (которая в пипсах).
Тогда мультик был бы более наглядным.
Не на, а в) Например, в опционной торговле.
Привет!
А как?
Гистограммы насыщенности тиков не указывают направление то.
думаю будет корректнее - сферический конь в гугл-коллаб
замечательная штука! - все работает из коробки, в пару десятков строк, хоть обрисуйся графиками по самое не хочу )))
формат csv: datetime ; open ; open; ......open
ну да, удобно, ничего устанавливать не нужно
Привет!
А как?
Гистограммы насыщенности тиков не указывают направление то.
Привет! Как любил говаривать незабвенный Решетов - "какой кверху"))
Есть опционные конструкции, для которых направление цены не важно - главное чтобы двигалась.
Планирую статью на эту тему, как время появится.