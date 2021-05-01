Лаборатория - статистический анализ графиков цен. - страница 6
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Интересно ещё взять выборку не в 100 отрезков, а по времени = неделю и посмотреть.
Ещё, что интересно, я пробовал так проанализировать размах цены зигзага, но там чёткой структуры не было (как например с размахом часовых свечей), а с интервалами времени получается есть. Вот как!
Интересно ещё взять выборку не в 100 отрезков, а по времени = неделю и посмотреть.
Ещё, что интересно, я пробовал так проанализировать размах цены зигзага, но там чёткой структуры не было (как например с размахом часовых свечей), а с интервалами времени получается есть. Вот как!
Интересно ещё взять выборку не в 100 отрезков, а по времени = неделю и посмотреть.
А там уже не так красиво.
Ещё интереснее будет смотреть скользящее окно выборки в 500-1000 колен.
Давай 500 посмотрим , 1000 может многовато , не хватит истории.
Ещё интереснее будет смотреть скользящее окно выборки в 500-1000 колен.
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3:00 и 19:00 прям заколдованные
Подожди, там у меня ошибке в формулЕ ;) я брал время правого экстремума для определения часа, а вернее скорее левого , так сказать время начала отрезка.
Подожди, там у меня ошибке в формулЕ ;) я брал время правого экстремума для определения часа, а вернее скорее левого , так сказать время начала отрезка.
))) бывает
Переделал, час брал по точке старта отрезка.
Переделал, час брал по точке старта отрезка.