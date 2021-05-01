Лаборатория - статистический анализ графиков цен. - страница 6

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Интересно ещё взять выборку не в 100 отрезков, а по времени = неделю и посмотреть.

Ещё, что интересно, я пробовал так проанализировать размах цены зигзага, но там чёткой структуры не было (как например с размахом часовых свечей), а с интервалами времени получается есть. Вот как!

 
Evgeniy Chumakov:

Интересно ещё взять выборку не в 100 отрезков, а по времени = неделю и посмотреть.

Ещё, что интересно, я пробовал так проанализировать размах цены зигзага, но там чёткой структуры не было (как например с размахом часовых свечей), а с интервалами времени получается есть. Вот как!

Ещё интереснее будет смотреть скользящее окно выборки в 500-1000 колен.
 
Evgeniy Chumakov:

Интересно ещё взять выборку не в 100 отрезков, а по времени = неделю и посмотреть.


А там уже не так красиво.

Anatolii Zainchkovskii:
Ещё интереснее будет смотреть скользящее окно выборки в 500-1000 колен.


Давай 500 посмотрим , 1000 может многовато , не хватит истории.
 
Anatolii Zainchkovskii:
Ещё интереснее будет смотреть скользящее окно выборки в 500-1000 колен.

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Evgeniy Chumakov:

.

3:00 и 19:00 прям заколдованные
 
Evgeniy Chumakov:

.

8:00 Самый трендовый час для евробакса
 
Anatolii Zainchkovskii:
3:00 и 19:00 прям заколдованные


Подожди, там у меня ошибке в формулЕ ;)  я брал время правого экстремума для определения часа, а вернее скорее левого , так сказать время начала отрезка.

 
Evgeniy Chumakov:


Подожди, там у меня ошибке в формулЕ ;)  я брал время правого экстремума для определения часа, а вернее скорее левого , так сказать время начала отрезка.

))) бывает
 
Anatolii Zainchkovskii:
))) бывает


Переделал, час брал по точке старта отрезка.


 
Evgeniy Chumakov:


Переделал, час брал по точке старта отрезка.


Более наглядно было бы формулу не применять. То есть гистограмму построить по начальным значениям. Чтобы столбики отображали время.
У тебя то в формуле используется среднестатистическое время и относительно него рассчитывается каждый столбик.
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